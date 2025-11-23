В «Формуле-1» дисквалифицировали лидеров сезона. Это увеличивает чемпионские шансы Ферстаппена

Сегодня, 16:15
Международная автомобильная федерация (FIA) аннулировала результаты пилотов «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса. Британец стал в гонке вторым, а австралиец добрался до финиша четвертым. Теперь их очки за этот этап аннулированы, что резко повышает шансы в общем зачете Макса Ферстаппена, который победил в игорной столице США и перед двумя заключительными стартами отстает от первой строчки всего на 34 очка.
Причиной наказания лидеров чемпионата стало нарушение технического регламента «Формулы-1». После гонки нижние планки болидов гонщиков были сильно изношены, что не допускается правилами.
Сразу после завершения Гран-при Лас-Вегаса казалось, что Норриса уже можно поздравлять — до титула осталось всего два этапа, а его преимущество над Пиастри достигло 30 очков. Это серьезный запас — 25 очков дается за победу, и даже если бы Ландо уступил Оскару 4 балла в Катаре, этого хватило бы, чтобы досрочно оформить титул. Ферстаппен, пусть и выигравший в Вегасе, выглядел отрезанным от борьбы: он отставал от Пиастри на 12 пунктов и от самого Норриса — на все 42 балла.
Интрига должна была исчезнуть, но после гонки на техническом контроле случилась неожиданность. Под машинами «Макларен» стерлась планка (skid-block) — она оказалась тоньше допустимого минимума в 9 мм. В итоге стюарды дисквалифицировали Норриса и Пиастри.
Назначение этой планки простое: с ее помощью FIA контролирует дорожный просвет. Если она изнашивается слишком сильно, это говорит о том, что болид часто «чиркает» об асфальт — это признак очень низкой посадки и высокой прижимной силы.
Ирония в том, что на трассе в Лас-Вегасе прижимная сила стала скорее врагом, а не союзником: такие настройки помогали в медленных поворотах, но мешали на длинных прямых — болид не мог развить нужную скорость. Команда объясняет ситуацию промахом в настройках: дождь, проблемы с телеметрией и датчиками в пятничных сессиях, а красные флаги помешали протестировать болид на длинной дистанции.
Кроме того, сенсор износа в титановой вставке планки, возможно, неправильно откалиброван и сигнализировал неверные значения. Когда в «Макларен» наконец заметили проблему и попросили Норриса снизить темп на последних кругах, было уже поздно. Тем временем Ландо буквально искрил на последнем круге — в прямом смысле этого слова.
«Команда «Макларен» аргументировала, что смягчающими обстоятельствами могут быть такие факты, как неожиданный уровень раскачки на прямых на этой трассе, ограниченные возможности для проведения тестов из-за погоды в первый день и сокращенные по времени сессии свободных заездов, — говорится в заявлении стюардов по итогам Гран-при Лас-Вегаса. — Команда также заявила, что тяжесть нарушения оказалась ниже, чем другие подобные нарушения этого пункта регламента, допущенные ранее в 2025 году. В FIA ответили, что, к сожалению, в регламенте или прецедентах не предусмотрены никакие другие штрафные санкции, кроме обычного штрафа, то есть дисквалификации. В FIA отметили, что придерживаются твердого мнения, что нарушение было непреднамеренным и со стороны команды не было попытки обойти правила».
После дисквалификации борьба за титул максимально обостряется. Если Норрис в обеих оставшихся гонках финиширует на подиуме, а в спринте — четвертым, этого может оказаться достаточно для итоговой победы.
А вот Ферстаппен и Пиастри должны выигрывать и надеяться, что Ландо хотя бы в одном заезде не наберет очков — например, сойдет с трассы. Если британец 30 ноября провалит Гран-при Катара или 7 декабря Гран-при Абу-Даби, то соперники реально могут обойти его.
Если случится ничья по очкам, начнется подсчет количества побед: у Норриса и Пиастри их по семь, у Ферстаппена — шесть. Если и эта статистика будет одинаковой — придется считать вторые и третьи места и так далее. При этом Ландо опережает конкурентов и по числу вторых мест (9 против 4 и 5 у Пиастри и Ферстаппена соответственно).
Ситуация в личном зачете после двойной дисквалификации «Макларен» такова:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 390 очков
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 366
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 366.
Представить, что Норрис потеряет преимущество, сложно. Но кто бы мог заранее предположить такую драму сразу после финиша? В «Формуле-1» возможны любые сценарии. Следующий этап серии пройдет в Катаре с 28 по 30 ноября.
Blind.Piew
- Ферстаппен победил, пролидировав на всех кругах. Норрис, своей ошибкой на старте, открыл ему путь к победе, а дальше уже было лишь дело мастерства. - Отличная гонка у Антонелли, и даже штраф за фальстарт ему не помешал. В итоге, благодаря дисквалификации Макларенов, при старте с предпоследнего ряда он доехал даже до подиума. - Отличные квалификация (3-й!) и гонка у Сайнса: он их выиграл во втором дивизионе; при этом провёл гонку в одном темпе с Феррари. - Антонелли и Гасли почти всю гонку проехали на одном комплекте харда. - Лучший старт был у Бермана и Хэмилтона (по +6 позиций), Хаджара и Антонелли (по +3); худший старт - у Гасли (-7; из-за разворота), Алонсо (-3), Норриса и Пиастри (по -2). - Больше всего позиций выиграли Антонелли (+14), Хэмилтон (+11), Цунода (+8) и Леклер (+5); больше всего проиграли - Лоусон (-8; из-за удара в Пиастри), Алонсо (-4) и Гасли (-3). - Я насчитал всего 21 обгон (год назад было 74); больше всего - у Леклера (4).
NF

Да не догонит он...
Sam17

Внимание, вопрос: 390 - 366 сколько будет? Они сговорились, что-ли? Сегодня косяк на косяке? Причём, все у разных авторов. Дичь просто! Может, они все месте вчера время хорошо провели и теперь в совершенно неработоспосбном состоянии?
Куча неточностей((
что-то у автора с математикой не в порядке…
Blind.Piew

>>> резко повышает шансы в общем зачете Макса Ферстаппена, который победил в игорной столице США и перед двумя заключительными стартами отстает от первой строчки всего на 34 очка. ----------------- На 24 очка.
