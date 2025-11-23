В «Формуле-1» дисквалифицировали лидеров сезона. Это увеличивает чемпионские шансы Ферстаппена

Из-за нарушения регламента у Ландо Норриса и Оскара Пиастри отобрали очки за Гран-при Лас-Вегаса.

Международная автомобильная федерация (FIA) аннулировала результаты пилотов «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса. Британец стал в гонке вторым, а австралиец добрался до финиша четвертым. Теперь их очки за этот этап аннулированы, что резко повышает шансы в общем зачете Макса Ферстаппена, который победил в игорной столице США и перед двумя заключительными стартами отстает от первой строчки всего на 34 очка.

Причиной наказания лидеров чемпионата стало нарушение технического регламента «Формулы-1». После гонки нижние планки болидов гонщиков были сильно изношены, что не допускается правилами.

Что произошло

Сразу после завершения Гран-при Лас-Вегаса казалось, что Норриса уже можно поздравлять — до титула осталось всего два этапа, а его преимущество над Пиастри достигло 30 очков. Это серьезный запас — 25 очков дается за победу, и даже если бы Ландо уступил Оскару 4 балла в Катаре, этого хватило бы, чтобы досрочно оформить титул. Ферстаппен, пусть и выигравший в Вегасе, выглядел отрезанным от борьбы: он отставал от Пиастри на 12 пунктов и от самого Норриса — на все 42 балла.

Интрига должна была исчезнуть, но после гонки на техническом контроле случилась неожиданность. Под машинами «Макларен» стерлась планка (skid-block) — она оказалась тоньше допустимого минимума в 9 мм. В итоге стюарды дисквалифицировали Норриса и Пиастри.

Назначение этой планки простое: с ее помощью FIA контролирует дорожный просвет. Если она изнашивается слишком сильно, это говорит о том, что болид часто «чиркает» об асфальт — это признак очень низкой посадки и высокой прижимной силы.

Ирония в том, что на трассе в Лас-Вегасе прижимная сила стала скорее врагом, а не союзником: такие настройки помогали в медленных поворотах, но мешали на длинных прямых — болид не мог развить нужную скорость. Команда объясняет ситуацию промахом в настройках: дождь, проблемы с телеметрией и датчиками в пятничных сессиях, а красные флаги помешали протестировать болид на длинной дистанции.

Кроме того, сенсор износа в титановой вставке планки, возможно, неправильно откалиброван и сигнализировал неверные значения. Когда в «Макларен» наконец заметили проблему и попросили Норриса снизить темп на последних кругах, было уже поздно. Тем временем Ландо буквально искрил на последнем круге — в прямом смысле этого слова.

Ландо Норрис. Фото Reuters

Какие теперь расклады

«Команда «Макларен» аргументировала, что смягчающими обстоятельствами могут быть такие факты, как неожиданный уровень раскачки на прямых на этой трассе, ограниченные возможности для проведения тестов из-за погоды в первый день и сокращенные по времени сессии свободных заездов, — говорится в заявлении стюардов по итогам Гран-при Лас-Вегаса. — Команда также заявила, что тяжесть нарушения оказалась ниже, чем другие подобные нарушения этого пункта регламента, допущенные ранее в 2025 году. В FIA ответили, что, к сожалению, в регламенте или прецедентах не предусмотрены никакие другие штрафные санкции, кроме обычного штрафа, то есть дисквалификации. В FIA отметили, что придерживаются твердого мнения, что нарушение было непреднамеренным и со стороны команды не было попытки обойти правила».

После дисквалификации борьба за титул максимально обостряется. Если Норрис в обеих оставшихся гонках финиширует на подиуме, а в спринте — четвертым, этого может оказаться достаточно для итоговой победы.

А вот Ферстаппен и Пиастри должны выигрывать и надеяться, что Ландо хотя бы в одном заезде не наберет очков — например, сойдет с трассы. Если британец 30 ноября провалит Гран-при Катара или 7 декабря Гран-при Абу-Даби, то соперники реально могут обойти его.

Если случится ничья по очкам, начнется подсчет количества побед: у Норриса и Пиастри их по семь, у Ферстаппена — шесть. Если и эта статистика будет одинаковой — придется считать вторые и третьи места и так далее. При этом Ландо опережает конкурентов и по числу вторых мест (9 против 4 и 5 у Пиастри и Ферстаппена соответственно).

Ситуация в личном зачете после двойной дисквалификации «Макларен» такова:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 390 очков

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 366

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 366.

Представить, что Норрис потеряет преимущество, сложно. Но кто бы мог заранее предположить такую драму сразу после финиша? В «Формуле-1» возможны любые сценарии. Следующий этап серии пройдет в Катаре с 28 по 30 ноября.