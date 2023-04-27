Ферстаппена держат в тонусе. «Формула-1» внедряет инновации в Баку

Новый формат гоночных уик-эндов не нравится Максу, но тем лучше для Серхио Переса.

Долгий (почти четыре недели) перерыв в сезоне-2023 «Формулы-1» наконец-то завершился — уже в ближайший уик-энд на уличной трассе в Баку состоится шестой по счету «Гран-при Азербайджана». Который должен получиться в какой-то степени инновационным — уик-энд пройдет в новом, совсем уж экспериментальном формате. Помимо воскресной гонки состоится и первый в сезоне субботний спринт, причем квалификации к каждому из заездов теперь будут раздельными.

Спринт без удовольствия

Раньше формат уик-энда был, скажем так, последовательным и линейным даже при наличии спринтов. Тренировка — квалификация — спринт — гонка. Причем в спринте пилоты стартовали по итогам квалификации, а стартовая решетка главной гонки формировалась как раз по итогам спринта. Теперь же все будет перемешано — у гонки будет своя квалификация в пятницу, у спринта — своя в субботу. А значит, в коротком получасовом субботнем заезде пилоты получат возможность больше рисковать с точки зрения обгонов и тактики — в воскресенье их возможные субботние ошибки не будут иметь особых последствий. Напомним, что за спринт очки начисляются, как и в 2022-м, лучшим восьми пилотам. Восемь баллов получит победить, одно — достанется гонщику, занявшему восьмое место.

Как известно, Макс еще перед «Гран-при Австралии» раскритиковал попытки модернизировать уик-энды «Ф-1»: «Мне нравится, когда есть одна гонка. Надеюсь, изменений не будет слишком много, иначе я тут не задержусь. Я вовсе не фанат такого». Но руководство «королевских гонок» явно не намерено прислушиваться к мнению двукратного чемпиона мира, который вполне способен в нынешнем сезоне стать трехкратным. Да и бывшие звезды «Формулы-1» перед гонками в Баку призвали Ферстаппена не переоценивать собственную значимость. Ральф Шумахер, младший брат Михаэля, который также выигрывал «Гран-при», призвал Макса не переоценивать собственную значимость, а чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл также высказался в духе «Ферстаппену стоит уйти, если он не получает удовольствия».

Болид Серхио Переса. Фото Global Look Press

Территория «Ред Булла»

Хотя, конечно, 25-летний Макс вряд ли уйдет в ближайшее время. Тем более сейчас, когда в его распоряжении быстрейший болид. Победа на «Гран-при Австралии» вкупе со скромным пятым местом мексиканского напарника Серхио Переса принесла ему комфортное преимущество в личном зачете. Переса Макс опережает на 15 очков (69 против 54), лучший из остальных испанец Фернандо Алонсо на «Астон Мартин» отстает на 24 балла, а семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» — уже на 31. Впрочем, в Мельбурне Льюис впервые в сезоне забрался на подиум, причем сразу на вторую ступеньку.

Многие в «Ф-1» сейчас замечают, что Хэмилтон словно поменялся ролями с Ферстаппеном. Он стал агрессивнее в гонках, а также жалуется на медленную машину, но уверяет, что находится на пике формы с точки зрения подготовки, и обещает включиться в борьбу за титул, если «завтра болид придет в норму». Включится ли? «Гран-при Азербайджана», где традиционно хорош «Ред Булл», вряд ли однозначно ответит на этот вопрос. Но, по крайней мере, проваливаться по отношению к «Астон Мартину» и «Феррари» «Мерседесу» крайне нежелательно.

В общей сложности «Мерседес» побеждал в Баку дважды — в 2018-м это сделал Хэмилтон, в 2019-м успех сопутствовал финну Валттери Боттасу, ныне выступающему за «Альфа Ромео». У «Ред Булла» три победы — дебютный «Гран-при Азербайджана» в 2017-м выиграл австралиец Даниэль Риккардо, в 2021-м первенствовал Перес, в прошлом сезоне впервые победил Ферстаппен, а Серхио финишировал вторым. Общеизвестно, что Чеко хорош на городских трассах — в 2022-м он победил в Монако и Сингапуре. Так что, возможно, и сейчас в Баку он сможет дать бой напарнику по команде, если, конечно, ему это позволят сделать.

По крайней мере, на словах в «Ред Булле» не прочь чуть потрепать нервы Максу ради тонуса и интриги. Руководитель «конюшни» Кристиан Хорнер недавно заявил, что в команде только приветствуют, если гонщики будут бросать друг другу вызов и подгонять. Но понятно, что Пересу не стоит действовать слишком агрессивно — если дойдет до контакта между напарниками, его амбиции мгновенно могут быть принесены в жертву. Остается надеяться на ошибки Ферстаппена или технические сходы, тогда небольшой шанс на титул у мексиканца действительно может появиться. Но для начала он должен по максимуму выложиться в Баку.

Расписание «Гран-при Азербайджана»

28 апреля

12.00. Первая практика

16.00. Квалификация

29 апреля

11.30. Квалификация к спринту

16.30. Спринт

30 апреля

14.00. Гонка

Уличная трасса Баку

Длина круга — 6003 м

Количество кругов — 51

Дистанция гонки — 306,049 км