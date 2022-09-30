Сингапур дождался ночной гонки. Смогут ли все пилоты выдержать старт на выносливость?

В эти выходные пройдет сложнейший этап сезона, где тяжело будет всем участникам «Гран-при».

Городской трек «Марина-Бэй», к большому сожалению для многих фанатов, последние годы отсутствовал в календаре «Формулы-1» из-за пандемии. Болельщики полюбили Сингапур за необычную ночную атмосферу этапа, а также за трассу, которая является испытанием для гонщиков. Наконец, томительное ожидание окончено, и «Гран-при Сингапура», который подарит немало эмоций, пройдет уже в эти выходные.

Скучный чемпионат со зрелищными гонками

Нынешний сезон подошел к своей завершающей стадии, но интриг в чемпионате практически не осталось. Последние месяцы Макс Ферстаппен не оставлял своим соперникам шансов на победу в гонках. Голландец деклассирует весь пелотон, а благодаря такому доминированию гонщик «Ред Булл» может забрать титул уже в эти выходные. Для этого Максу нужно победить и взять быстрейший круг в Сингапуре, при этом Шарль Леклер и Серхио Перес должны финишировать не выше восьмого и четвертого места соответственно. Расклад не самый вероятный, поэтому коронация голландца, скорее всего, перенесется на этап в Японии. Тем не менее никто и представить не мог столь раннего чемпионства Макса, ведь после резвого начала сезона в исполнении Леклера казалось, что этот год в «Формуле-1» будет особенным.

Нынешний сезон спасают лишь зрелищные гонки, которых набралось уже немало. На этот раз стоит ждать эмоций от Сингапура, где есть места для драмы. Уличная трасса «Марина-Бэй» включает в себя большое количество узких поворотов, а погодные условия в Сингапуре до сих пор вызывают шок у многих гонщиков. Именно поэтому предстоящий уик-энд станет испытанием для новичков. Из нынешних пилотов Чжоу Гуаньюй, Мик Шумахер, Юки Цунода и Николас Латифи дебютируют в Сингапуре. Интересно будет посмотреть, смогут ли новички адаптироваться к «Марине-Бэй» и выдержать всю дистанцию гонки на выносливость.

Макс Ферстаппен. Фото Reuters

Тяжелое возвращение Албона

В Сингапуре будет трудно не только дебютантам, но и опытным пилотам. Этап на «Марине-Бэй» всегда был особо требователен к физической подготовке гонщиков. Многие пилоты проводили свои тренировки в сауне, чтобы приспособиться к сингапурской погоде и силовым нагрузкам во время гонки. Особые занятия проводил Алекс Албон, который пропустил прошлую гонку в Италии из-за аппендицита. Операция прошла по плану, однако после нее у тайца возникли внезапные осложнения, которые привели к остановке дыхания. Вскоре пилот пошел на поправку и был выписан из больницы, но его выступление в Сингапуре оставалось под большим вопросом. Его вновь готов был заменить Ник де Врис, который своим пилотированием в Италии поразил паддок чемпионата. Голландец точно вернется в «Ф-1» в следующем году, однако, возможно, не в составе «Уильямс». За Ником охотятся «Альпин» и «Альфа Таури».

Албон же заявил, что полностью восстановился и готов к «Гран-при Сингапура». Пилоту «Уильямс» тяжело будет сразу же включиться в борьбу за очки после возвращения, однако даже финиш в гонке после осложнений со здоровьем уже будет успехом для Алекса.

Алекс Албон. Фото Reuters

У аутсайдеров есть шанс на успех в Сингапуре

Сражение за очки в Сингапуре ожидаемо развернется между «Альпин» и «Макларен». Пилоты «Хаас» и «Альфа Ромео», у которых в последнее время дела идут плохо, жаждут помешать лидерам своего эшелона. Команды отлично начали сезон, часто финишируя позади «Феррари» и «Ред Булл». Кевин Магнуссен и Валттери Боттас набрали большое количество очков для своих коллективов, однако во второй половине сезона «Хаас» и «Альфа Ромео» вновь превратились в аутсайдеров. К своим напарникам подтянулись Мик Шумахер и Чжоу Гуаньюй, но темп болида пока что не позволил пилотам догнать партнеров по очкам. Хаотичный ход «Гран-при Сингапура», где еще ни одна гонка не обошлась без машины безопасности, поможет командам-аутсайдерам сверкнуть в эти выходные.

Воскресный заезд на «Марине-Бэй» станет последним в Сингапуре для Себастьяна Феттеля. Именно на азиатской трассе немцу удавались ярчайшие выступления. Феттель с пятью победами является рекордсменом по этому показателю в Сингапуре. В годы выступления за «Ред Булл» Себастьяна невозможно было остановить на «Марине-Бэй». А в составе «Феррари» Феттель добился двух красочных побед, в том числе и на «Гран-при» 2019 года. Тот триумф вполне может остаться последним в карьере Феттеля. Тем не менее предстоящий этап станет для Себастьяна по-настоящему особенным, где немец постарается ударно завершить свою славную историю в Сингапуре.

Расписание уик-энда

30 сентября, пятница

13.00 Первая тренировка

16.00 Вторая тренировка

1 октября, суббота

13.00 Третья тренировка

16.00 Квалификация

2 октября, воскресенье

15.00 Гонка

«Марина-Бэй»

Длина круга — 5,063 км

Количество кругов — 61

Дистанция гонки — 308,706 км