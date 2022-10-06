Чемпионство на фоне скандала. Ферстаппен готовится взять титул в Японии

Триумф в воскресенье, дисквалификация в понедельник — ближайшие дни станут решающими для «быков».

Любимый многими «Гран-при» на коварной трассе «Судзука» пройдет уже в эти выходные. Япония ждет не только зрелищного этапа, но и исторического события: Макс Ферстаппен может оформить титул на глазах у местных болельщиков. Тем не менее после празднований в стане «Ред Булл» последует тяжелое похмелье, так как «быки» оказались в центре большого скандала.

«Ред Булл» подозревают в нечестной игре

Главной темой в перерыве между этапами в Сингапуре и Японии стал скандал, о котором было известно еще в дни уик-энда на «Марине-Бэй». По данным итальянских и немецких медиа, две команды нарушили финансовый регламент чемпионата в прошлом году. Под подозрение попали «Астон Мартин» и «Ред Булл». Если до нарушений команды Лоуренса Стролла никому нет дела, так как коллектив борется за места на дне таблицы, то махинации со стороны «быков» вполне могут вылиться в скандал исторического масштаба.

Финансовый фейр-плей в «Формуле-1» начал действовать именно с прошлого сезона. В чемпионате появился лимит на расходы команд, то есть коллективы не могут выйти за рамки дозволенных трат. Такой шаг был сделан с целью помочь отстающим догнать лидеров, а также руководство чемпионата хотело исключить любую доминирующую силу в пелотоне и сделать гонки еще интереснее. Как мы видим, борьба в «Ф-1» от такого нововведения пока что не стала намного острее, хотя делать выводы по итогам двух сезонов еще рано. Тем не менее, по слухам, «Ред Булл» уже нарушил финансовый регламент, благодаря чему коллектив успешно выступил в 2021-м и господствует в 2022-м.

FIA (Международная автомобильная федерация) должна была обнародовать результаты денежных отчетов команд прошлого года перед этапом в Японии, однако публикация итогов оказалась перенесена на 10 октября. FIA аргументировала это сложностью и длительностью процесса. Соперники «быков» не могут дождаться результатов аудита, так как коллективу Кристиана Хорнера может грозить серьезное наказание: от денежного штрафа до лишения очков и дисквалификации из чемпионата. И все же в последнее время участились слухи, что «Ред Булл» лишь незначительно превысил лимит расходов, а поэтому серьезные санкции не последуют. В понедельник по итогам финансового отчета FIA мы узнаем, станет ли прошлый сезон еще скандальнее.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер. Фото Reuters

«Хонда» хочет отпраздновать титул Ферстаппена уже в Японии

Несмотря на шумиху вокруг «Ред Булл», в стане «быков» царит спокойствие. В Сингапуре Серхио Перес напомнил о себе убедительной победой, а в Японии все внимание будет направлено на Макса Ферстаппена, который, как кажется, обязан на «Судзуке» оформлять титул. Коллектив готовится к особенному уик-энду, так как команда до сих пор тесно связана с «Хондой», помогающей «быкам» в производстве силовых установок. Более того, начиная c этапа в Японии логотип «Хонды» вернется на болиды «Ред Булл» и «Альфа Таури» в рамках укрепления сотрудничества между мотористом и коллективом. Столь очевидная совместная деятельность сбивает с толку многих фанатов, ведь «Хонда» уже успела официально попрощаться с «Формулой-1» в прошлом году.

Судя по настроению Ферстаппена и в «Ред Булл», Макс намерен взять титул именно на «Судзуке». Японский этап из-за пандемии отсутствовал в календаре чемпионата три года, а в 2019-м «быки» не сумели порадовать «Хонду», финишировав вне подиума. На этот раз «Ред Булл» приехал в Судзуку в роли фаворитов, поэтому японцы ждут от Макса только победы. Ферстаппен в случае триумфа и дополнительного балла за лучший круг в гонке во второй раз в карьере станет чемпионом мира. В остальных раскладах титул голландца будет зависеть от выступлений Леклера и Переса.

Болид Макса Ферстаппена. Фото Reuters

Надежда страны

Впервые свой домашний «Гран-при» в «Формуле-1» проведет Юки Цунода. Эмоциональные местные фанаты отличаются горячей поддержкой всех пилотов, однако именно японские гонщики получают особые овации на «Судзуке». На Цуноду возложены большие надежды со стороны домашней публики, но повторения подиума своего соотечественника Камуи Кобаяси на этапе в Японии в 2012-м в исполнении молодого гонщика все же ждать не стоит.

Перед «Гран-при Сингапура» в «Альфа Таури» подтвердили, что Цунода продолжит карьеру в коллективе и в следующем году. Продление Юки было ожидаемым, хотя японец до сих пор не раскрыл и половину своего потенциала. В Судзуке кроме возможного чемпионства Макса стоит обратить внимание именно на Юки. Цунода довольно экспрессивно реагирует на свои успехи и неудачи, а его резкие переговоры по радио с инженером уже никого не удивляют. Интересно будет понаблюдать, выдержит ли Юки давление первого домашнего этапа в карьере.

Расписание уик-энда

7 октября, пятница

6.00 Первая тренировка

9.00 Вторая тренировка

8 октября, суббота

6.00 Третья тренировка

9.00 Квалификация

9 октября, воскресенье

8.00 Гонка

«Судзука»

Длина круга — 5,807 км

Количество кругов — 53

Дистанция гонки — 307,471 км