Шварцман обошел Ферстаппена и Хэмилтона на тестах в Абу-Даби. Нашим пилотом очень довольны в «Феррари»

Хотя шансы стать боевым пилотом «Ф-1» по-прежнему призрачные.

Тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман занял третье место по итогам тестов «Формулы-1» в Абу-Даби. Его обошли только основные пилоты Скудерии Карлос Сайнс и Шарль Леклер. Россиянин проехал 116 кругов и поработал по разным программам, начиная от симуляции гонки и заканчивая тренировками старта. Пьер Гасли, дебютировавший за «Альпин», в тестах стал четвертым. Пятое место у чемпиона последних двух лет Макса Ферстаппена. У Оскара Пиастри («Макларен») и Нико Хюлькенберга («Хаас») возникли технические проблемы по ходу дня. Они заняли только 14— и 19 -е места соответственно. Между ними — на 17-м месте — расположился семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Прочные позиции

Основные пилоты на тестах в Абу-Даби обкатывали шины «Пирелли», параллельно проходили тесты молодых гонщиков. В итоге в топ-10 попали два тест-пилота. Лиам Лоусон из «Ред Булл» замкнул десятку, а Роберт Шварцман смог попасть в топ-3. «Чувствую, что заметно прибавил по сравнению с предыдущей тренировкой на «Гран-при» в ОАЭ — в большинстве случаев я был достаточно близок к Шарлю и Карлосу по скорости, что меня порадовало. Да, есть что улучшить, но потенциал хороший. В целом я доволен выполненной работой в этом году на симуляторе в Маранелло. Здорово было выступить за рулем настоящей машины, мне очень понравилось», — резюмировал Шварцман.

Еще перед началом сезона-2022 в «Феррари» объявили, что Шварцман выступит минимум в двух пятничных практиках перед «Гран-при». Так и получилось. В практике перед «Гран-при США» он выступал под израильской лицензией (родился в Израиле, имеет паспорт этой страны) и показал 16-е время. В заявочный лист на этап в Абу-Даби Роберта внесли уже как нейтрального спортсмена. В своей второй пятничной практике он стал седьмым, совсем немного отстав от Леклера.

В нейтральном статусе Роберт выступал и на завершившихся тестах. Напомним, что Шварцман долгое время входил в программу поддержки российских пилотов SMP Racing, но в этом году ему пришлось отказаться от этой помощи из-за санкций. «У него были контракты и с российскими компаниями. Он прервал все отношения с ними», — говорил в конце апреля руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.

В следующем году Роберт продолжит быть тест-пилотом «Феррари». Бинотто высоко котирует россиянина, но есть ли у него шансы пробиться в основную команду? Напомним, что контракты Леклера и Сайнса действуют до 2024 года. Так что ближайшие два года состав Скудерии, вероятно, не изменится. Хотя вокруг возможного ухода монегаска ходит много разговоров. Перед началом сезона-2022 La Gazzetta dello Sport дала инсайд, что если по итогам года Леклер опустится ниже третьего места, то «Феррари» отпустит его. Шарль стал вторым, в последней гонке вырвав золотой дубль у «Ред Булл», сняв все вопросы. Но «Мерседес» по-прежнему на него нацелен. «До 2024 года еще далеко, сейчас я полностью сосредоточен на «Феррари», — заявил в интервью L'Equipe Леклер. — Эта команда всегда была моей мечтой. Поэтому моя цель — побеждать со Скудерией. Потом посмотрим».

Контракт Сайнса истекал в конце 2022 года, но в апреле его продлили на два года. В этом сезоне Карлос занял пятое место (246 очков), на 62 очка отстав от партнера по команде. Также выше расположился Джордж Расселл (275) и Серхио Перес (305). Но в «Феррари» довольны прогрессом Сайнса и его работой в качестве второго номера.

Роберт Шварцман. Фото Global Look Press

Не всегда по заслугам

В этом сезоне были слухи, что Роберт может перейти в «Хаас» на место Мика Шумахера, но американская команда остановилась на опытном гонщике Нико Хюлькенберге (179 «Гран-при» в качестве боевого пилота). Последние годы немец был резервным пилотом «Астон Мартин» и «Рейсинг Пойнт», несколько раз заменяя на гонках Серхио Переса, Лэнса Стролла и Себастьяна Феттеля.

Сам Шварцман допускает вариант, что никогда не сможет дебютировать в «Ф-1». «Честно говоря, год вышел сложным, — отметил 23-летний россиянин в интервью Motorsport Week. — К сожалению, я не гонялся, а это важно для любого пилота. Пока не знаю, что произойдет дальше, но попасть в «Формулу-1» будет невероятно тяжело. Я всегда очень упорно трудился ради мечты о «Формуле-1», несмотря на обстоятельства. Случится это или нет? В данный момент я не знаю. Предполагаю, что нет, наверное.

Я мог бы лучше выступать в «Формуле-2» в 2020 и 2021 годах — пожалуй, тогда мои шансы стать боевым пилотом в «Ф-1» увеличились бы. Тем не менее успех не дал бы гарантий. На мой взгляд, в наше время в «Ф-1? довольно странная ситуация, если честно. Я не совсем понимаю решения по поводу составов команд. Не хочу называть имена, однако считаю, что места не всегда распределяют по заслугам. Оскару Пиастри (заключил многолетний контракт с «Макларен») пришлось ждать сезон, и все вышло немного сумбурно. Могу упомянуть и себя: я оказывал на него большое давление, упорно трудился. Если бы у меня появился шанс, я бы показал, на что способен».

Шварцман говорит, что рассматривает варианты выступления в других сериях.

«Как бы то ни было, я очень хочу выступать в следующем году, мне не хватает гонок, — продолжил Роберт. — Если я не буду соревноваться, а просто ждать, ждать своего шанса, то, пожалуй, не буду готов воспользоваться им из-за отсутствия гоночной практики. Для меня главный приоритет — получить место [в другой серии]. Пока не знаю в какой, мы рассматриваем разные варианты».