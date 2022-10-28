Хэмилтон снимает кино о стареющем гонщике. А еще он будет продюсером Брэда Питта

Новое увлечение чемпиона королевской серии.

Эпоха Льюиса Хэмилтона в «Формуле-1» неизбежно близится к своему логическому завершению. Пилот «Мерседеса» уже не показывает привычных для него результатов, а этот сезон и вовсе походит на кошмар. Как для него лично, так и для всей команды. Поэтому все меньше сомнений, что Хэмилтона за рулем спортивного болида мы вскоре не увидим. Это значит, что знаменитый британец будет искать для себя новые варианты... не то что заработка. С деньгами у семикратного чемпиона мира проблем точно нет. Проблемы могут возникнуть с реализацией себя и своего непомерного эго. И киноиндустрия, как ничто лучше, сможет ему в этом помочь.

Хэмилтон уже работал в озвучке и едва не стал партнером Круза по «Топ Гану»

Чем только не занимался Льюис Хэмилтон. Политикой, дизайном одежды, музыкой, бизнесом... Он даже акции команды NFL Denver Broncos купил! А помните «комиссию Хэмилтона», которая раздавала британской молодежи 20 миллионов фунтов? Теперь его взгляд устремился в сторону кино. И похоже, это не просто разовое увлечение. Эпатажный спортсмен всерьез делает ставку на свое новое увлечение как на способ реализации себя после завершения карьеры. А это может произойти уже в самое ближайшее время. Поэтому почему бы не открыть свою киностудию? Проект ведет его менеджер Пенни Тоу, а в партнерах известная в кругах Голливуда компания Copper. У автогонщика уже сейчас есть наметки на будущее. Например, фильм о возрастном пилоте «Формулы-1», который побеждал годами, пока с ним не начал конкурировать дерзкий молодой соперник... Интересно, кем же вдохновлялся Льюис? Официально об этом не говорят, известен только главный герой — Брэд Питт.

Вы удивитесь, но у пилота «Мерседеса» уже давно есть свой профиль на Кинопоиске и IMBD. Нет, в кадре знаменитого гонщика вы не встретите ни в одном голливудском проекте. А вот его голос услышать можете вполне. Пересмотрите в оригинале мультфильмы «Тачки-2» и «Тачки-3» и сразу отличите звонкого британца. Кроме того, несколько раз Хэмилтона приглашали на съемочную площадку в качестве гостя. А недавно у Льюиса была полноценная возможность стать актером. Как оказалось, Хэмилтон мог сыграть одну из второстепенных ролей в фильме «Топ Ган: Мэверик», но не смог выделить время из-за участия в гонках. «Том Круз связал меня с режиссером по телефону, и Джо горы свернул, чтобы выделить для меня место в картине в роли одного из летчиков. Но я не смог, о чем каждый день жалею. Стараюсь пользоваться такими шансами, но спорт по-прежнему превыше всего».

Льюис Хэмилтон. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Основной интерес Льюиса сейчас в продюсерской работе

Хэмилтон признавался, что ради участия в «Топ Ган» был готов взять любую роль. «Я могу просто подметать что-то, быть уборщиком на заднем плане», — говорил он Крузу. Теперь же когда со спортом Льюис решил завязать, дорога к олимпу киноискусства открыта. Его первый фильм о пилоте «Ф-1» снимет режиссер «Мэверика» Джозеф Косински. Хэмилтон в проекте будет значиться как сопродюсер и консультант. Несмотря на поразительные сходства, Льюис отказывается называть будущий фильм картиной о себе. Но не беспокойтесь, без автобиографии Хэмилтон нас не оставит. Документальный фильм о карьере Хэмилтона также запустили в работу, хоть информации о нем и меньше. А вот уверенности в том, что самого спортсмена мы часто будем видеть в кадре, нет. Льюис признает, что работа актера непростая и ему пока что не хватает опыта, а ставить проект под угрозу из-за своего эго он не хочет.

«В данный момент я с удовольствием набираюсь опыта за кулисами. Участие в съемках кажется мне чем-то захватывающим, это правда. Мне бы хотелось однажды попробовать, но я хорошо понимаю, что необходимы десять тысяч часов работы, чтобы освоить какое-то дело», — отмечает он. Мнение правильное, и даже удивительно слышать такие разумные слова от Хэмилтона. Но погодите, неужели для продюсерской работы опыт не требуется? Понятное дело, что рядом с Льюисом будут настоящие мэтры индустрии. У того же Косинки большая фильмография, да и опыт Питта наверняка не позволит загубить картину в корне. К тому же выходить на окупаемость его фильмам не придется — их разрабатывают с прицелом не под большой экран, а для стриминга. Уже сейчас есть предварительная договоренность с Apple, так что даже и о финансах думать не приходится.

Льюис Хэмилтон. Фото Reuters

Среди будущих партнеров звучат Disney, Netflix и Джордж Лукас

Но если сначала фильму Хэмилтона большие студии могут дать зеленый свет как интересному эксперименту, то потом будут ждать результата и ориентироваться на итоговый продукт. Так что если первый блин выйдет комом, то на новые проекты Льюису придется искать деньги уже самому. И все же он не отчаивается и заранее готов к возможной неудаче. «Я очень упрямый, — признается Хэмилтон. — Если я чем-то занимаюсь, то хочу делать это очень хорошо. Не обязательно быть лучшим во всем, но я не хочу быть одним из тех селебрити, которые просто начинают заниматься чем-то другим и считают, что легко добьются успеха». По мнению Льюиса, главное — это любовь к своему делу. И с этим у него проблем нет, в интервью Deadline гонщик рассказывал, что всегда увлекался кино и считает себя экспертом в области.

Возможно, это и правда так, по крайней мере, о пилоте положительно отзывался после их встречи Джордж Лукас. С ним у Хэмилтона также есть общие идеи для будущих фильмов, как и с экс-главой всей Disney. О желании сотрудничать с Хэмилтоном аккуратно говорят даже ребята из Netflix, вспоминая о своем крайне успешном сериале Drive to Survive. О желании помочь (по крайней мере в проекте об автогонках) высказались и боссы «Формулы-1», а также хозяева нескольких команд королевской серии автогонок. Так что, кто знает, может, из этой явно сумасшедшей затеи и выйдет что-то годное. Говоря же о стратегических целях новой киностудии, Хэмилтон вспоминает о своих предыдущих увлечениях — борьбе за социальное равенство. Через кино он хочет воздействовать на общество и бороться с проявлениями расизма. Фильм о первом темнокожем чемпионе в спорте для богатых белых... Звучит как заявка на «Оскар»!