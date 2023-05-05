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Сегодня, 08:15

Вольная борьба в Майами. Пересу дали добро на сражение с Ферстаппеном

Эрик Расулев
Корреспондент отдела спорта
Макс Ферстаппен (слева) и Серхио Перес.
Фото Global Look Press
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри.
Фото Global Look Press
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Остудит ли пыл «быков» дождевая гонка в Штатах?

Чемпионат «Формулы-1» продолжает разгоняться, набирая неоправданно высокий темп — промаявшись почти четыре недели без гонок, теперь команды буквально за несколько дней проделали спринт с побережья Каспийского моря на атлантические пляжи Майами. К слову, предстоящий этап станет первым из целых трех «Гран-при» на территории США в нынешнем календаре, раскиданных вопреки логике вперемежку с гонками в других частях света. Впрочем, по части несуразности «Ф-1» в последнее время не испытывает недостатка, чего не скажешь про интересные сюжеты непосредственно на трассе. Положение может исправить предстоящий старт в Америке.

Этап в Майами обещает борьбу во всех эшелонах

Выиграв не без доли везения (а точнее, заминок главного конкурента) обе гонки в Баку, Серхио Перес вновь вернулся к разговорам о своих чемпионских амбициях. «Я бы не стал путешествовать по всему свету, пока дома меня ждут трое детей, если бы не верил, что могу стать чемпионом мира, и нахожусь на пути к этому», — заявил в минувшее воскресенье триумфатор «Гран-при Азербайджана» журналистам. Действительно, разрыв между двумя пилотами «Ред Булл» в личном зачете накануне гонки в Майами составляет ничтожные 6 очков, но также ничтожно и значение этой разницы, когда впереди еще больше половины сезона.

Серхио Перес (слева) и&nbsp;Макс Ферстаппен. Заигрались с хаосом. Ферстаппен предпочел проиграть Пересу на непредсказуемой трассе в Баку, а гонка едва не завершилась трагедией

Оба шефа «быков», Кристиан Хорнер и Гельмут Марко, в свою очередь, высказались о потенциальном соперничестве Переса с Ферстаппеном в комплиментарном для мексиканца ключе. Так, согласно доктору Марко, Чеко, которого «нельзя недооценивать», может бороться с первым номером команды, не опасаясь вмешательства начальства. О равных шансах и «свободе гоняться» говорил и Хорнер, правда, не забыв уточнить про приоритет интересов команды. За дежурными высказываниями боссов «Ред Булл» можно прочесть, что Серхио остается для них темной лошадкой, и даже если напарник Ферстаппена начнет «брыкаться», то особой угрозы в этом нет — преследователи все так же бесконечно далеки. Прошедшие четыре этапа вряд ли оставили кого-то, кто сомневается в этом.

Вслед за «Ред Булл», которые будут соревноваться в своей лиге, противостояние продолжит более плотная группа из «Феррари», «Астон Мартин» и догоняющего «Мерседес». После возвращения Шарля Леклера на первые позиции в Баку и, наоборот, неудачи Фернандо Алонсо, «зеленые» перестали выглядеть однозначной второй силой в чемпионате. Был ли успех Леклера, удержавшего третье место в секунде от Алонсо, разовым стечением обстоятельства или «Астон Мартин» постепенно начал достигать пика возможностей, также станет ясно во Флориде. К спору между лидерами обеих команд помимо напарников вполне может присоединиться пока менее мощный «Мерседес».

Конкуренция в эшелонах ниже вовсе является интенсивной как никогда, что подтверждает таблица Кубка конструкторов, где очки заработала уже каждая команда. В очередной раз попасть во вторую половину десятки теперь могут и «Уильямс», и «Альфа Таури» с казавшимся безнадежным «Макларен». Особенно когда гонка обещает быть непредсказуемой, как предстоящий «Гран-при Майами».

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри.
Фото Global Look Press

Дождь и новое покрытие трассы как фактор неожиданности

Дополнительной интригой гонки в Майами станет высокая вероятность дождя, которая будет расти по ходу уик-энда. Если верить официальному сайту серии, то во время квалификации в субботу прогноз осадков оценивается в 40 процентов, а во время основного заезда в воскресенье шансы вырастут до 60. Кроме того, пилотам и их командам предстоит иметь дело с совершенно незнакомым покрытием местного трека, а значит, со сложным выбором шинной стратегии. После шквала критики со стороны участников в прошлом году из-за нехватки «держака» промоутеры «Гран-при» переложили асфальт на протяжении всей пятикилометровой трассы.

Другим вызовом могла стать перестройка шикан автодрома, которыми также были недовольны гонщики, но с модернизацией в этот раз не успели. Тем не менее даже с таким количеством произвольных заокеанская гонка обещает быть зрелищной.

Льюис Хэмилтон. «Формула-1» пошла на поводу у Хэмилтона. Она изменила правила в угоду звездному британцу

Расписание «Гран-при Майами»
5 мая
21.00 Первая практика
0.30 Вторая практика
6 мая
19.30 Третья практика
23.00 Квалификация
7 мая
22.30 Гонка
Международный автодром Майами
Длина круга — 5412 м
Количество кругов — 57
Дистанция гонки — 308,326 км

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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