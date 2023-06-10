Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 15:15

Ферстаппен размечтался о «Феррари». Но его контракт с «Ред Булл» действует еще пять лет

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Макс Ферстаппен.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Ждать ли двукратного чемпиона «Формулы-1» в Скудерии?

Двукратный чемпион мира «Формулы-1» Макс Ферстаппен уверенно идет к своему третьему титулу. Отрыв в чемпионате становится все больше, и дело не только в объективном техническом превосходстве «Ред Булл» над другими командами, но и в стабильности самого Макса. Многим было бы интересно посмотреть на Ферстаппена на другом болиде. И, как оказалось, и самому Ферстаппену тоже. В интервью итальянскому порталу об автоспорте Макс неожиданно признался в любви к «Феррари» и рассказал, что хотел бы однажды стать частью Скудерии. Причем, похоже, это не политический жест вежливости, а настоящая мечта голландского пилота. Но есть ли у нее шанс реализоваться в жизни, и на что Ферстаппен сможет рассчитывать?

Макс боится заскучать

На данный момент в «Формуле-1» есть Ферстаппен, «Ред Булл» и все остальные. Доминирование «Мерседес» и Льюиса Хэмилтона сменилось доминацией машин с красно-желтой ливреей. И пока не видно причин, по которым текущее положение вещей должно измениться. Но, как оказалось, сам Ферстаппен не планирует всю жизнь посвятить одной команде «Формулы-1». «К моменту окончания текущего контракта мне будет 31 год, — рассуждал он в беседе с журналистом Rossomotori.it. — Меня часто спрашивают, есть ли у меня команда мечты. «Феррари» может похвастаться невероятной историей в «Формуле-1», поэтому было бы здорово выступать за эту команду. Но, как я всегда говорил, я просто хочу иметь самую быструю машину». Такой ответ удивил многих, хотя Ферстаппен и добавил, что многое будет зависеть от текущего статуса команд. Если «Ред Булл» продолжит побеждать всех вокруг, то вряд ли он захочет уходить.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Действующий контракт 25-летнего нидерландца с австрийским коллективом рассчитан до 2028 года. Спрогнозировать, в каком состоянии будут как сам Макс, так и «Феррари» с «Ред Булл» через пять лет, непросто. В чем признался и сам Ферстаппен. «Я люблю побеждать, быть конкурентоспособным, но если вы не можете мотивировать себя выкладываться в каждой гонке по максимуму, нужно задаться вопросом, действительно ли ты хочешь продолжать», — продолжил он. То есть возможная смена команды — это еще и новый вызов для пилота, который подарит мотивацию продлить свой путь в «Ф-1» еще на несколько лет. Ведь с точки зрения истории статус «Феррари» действительно глупо оспаривать. За долгие годы в королевских гонках Скудерия провела 1059 «Гран-при», одержала 242 победы и завоевала 799 подиумов. Итальянский коллектив 16 раз становился победителем Кубка конструкторов и до сих пор держит статус рекордсмена.

Льюис Хэмилтон и&nbsp;Макс Ферстаппен. Ферстаппен одержал уверенную победу в Барселоне. «Мерседес» вернулся в топ-3

«Феррари», американские гонки или... Олимпийские игры?

В мире автоспорта отношение к «Феррари» близко к тому, которое испытывают футболисты к мадридскому «Реалу» и «Барселоне», вместе взятым. Условному бразильцу может быть очень комфортно в «Манчестер Сити». Он может получать баснословные деньги, побеждать в чемпионате каждый год, но мечта детства выступить за любимую команду никуда не денется. Все потому, что за испанскими грандами он следил с первых лет жизни, как и Ферстаппен следил за успехами Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикелло. «Феррари» в нулевых создали ту самую современную «Формулу-1» которая и привела в автоспорт текущее поколение звезд.

При этом текущее положение Скудерии пусть и нельзя назвать бедственным, но уж точно не идеальным — побед от итальянцев заждались. Великие команды в королевских гонках часто переживают тяжелые времена, однако объективных причин для неудач конюшни найти непросто. Итальянцы не уступают в технической оснащенности или финансах — им не хватает менеджмента.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Прошлый сезон — это лучший показатель того, что из себя представляет «Феррари» в XXI веке. Обладая практически безграничными возможностями и приглашая к себе сильных и быстрых пилотов, раз за разом боссы команды допускают глупые ошибки, которые выливаются в потерю столь нужных очков на этапах «Гран-при». Технически и «Мерседес» в прошлом десятилетии, и «Ред Булл» сейчас были сильнее, но у «Феррари» были все возможности хотя бы сократить эту дистанцию, а в отдельные годы и опередить главного конкурента. Но в результате все выливалось в истории с проблемами с обновлениями болида или в успевшие стать легендарными ошибки со стратегией. Об этом и говорил в интервью Ферстаппен — все будет зависеть от того, сумеют итальянцы взять себя в руки к 2028 году или нет. Потому что смысла для себя проигрывать условным «Астон Мартин» и «Хаас» голландец явно не видит.

Уж лучше в таком случае он попробует себя в чем-то другом, тем более что предложения явно поступят. В предыдущих интервью он говорил об интересе к IndyCar, NASCAR и даже к раллийным гонкам. А что, если в олимпийскую программу Лос-Анджелеса и правда добавят электрокартинг? Тогда наверняка будет шанс увидеть там и Ферстаппена — от возможности стать первым олимпийским чемпионом в истории автоспорта голландец вряд ли откажется.

Ред Булл
Феррари
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
15-летняя Корнеева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»
«Это было стихийное бедствие». Как Бекхэм изменил футбол в США и сделал возможным приглашение Месси
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен одержал уверенную победу в Барселоне. «Мерседес» вернулся в топ-3