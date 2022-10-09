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Сегодня, 14:30

Ферстаппен защитил титул и догнал Алонсо. Что стоит за победой Макса?

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Макс Ферстаппен.
Фото Global Look Press
Лидеры по победам за один сезон в «Формуле-1».
Лидеры по победам в «Формуле-1».
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Голландский пилот — чемпион мира второй год подряд.

Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Японии» и досрочно гарантировал себе звание чемпиона мира. Голландец стал 11-м гонщиком в истории, которому удалось защитить чемпионский титул. По четыре раза подряд лучшими становились Хуан Мануэль Фанхио, Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон, а Михаэль Шумахер не подпускал соперников к титулу пять лет кряду.

Гонщики, которые защитили чемпионский титул в «Формуле-1».
Гонщики, которые защитили чемпионский титул в «Формуле-1».

Для Ферстаппена японская победа стала 12-й в нынешнем сезоне. Голландец вплотную подобрался к рекорду «Формулы-1», который делят Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель. Любопытно, что лидер последних лет Льюис Хэмилтон никогда в карьере не преодолевал рубеж в 11 побед.

Лидеры по победам за один сезон в «Формуле-1».
Лидеры по победам за один сезон в «Формуле-1».

В суммарном рейтинге победителей Ферстаппен с 32 победами сравнялся с Фернандо Алонсо, обогнав Найджела Мэнселла. Следующая цель голландца — замыкающий пятерку лучших Айртон Сенна. Рекорд удерживает Хэмилтон — единственный гонщик, разменявший вторую сотню побед.

Лидеры по победам в «Формуле-1».
Лидеры по победам в «Формуле-1».

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо
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Ферстаппена объявили чемпионом, но никто не поверил. «Гран-при Японии» завершился фарсом