Ферстаппен защитил титул и догнал Алонсо. Что стоит за победой Макса?

Голландский пилот — чемпион мира второй год подряд.

Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Японии» и досрочно гарантировал себе звание чемпиона мира. Голландец стал 11-м гонщиком в истории, которому удалось защитить чемпионский титул. По четыре раза подряд лучшими становились Хуан Мануэль Фанхио, Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон, а Михаэль Шумахер не подпускал соперников к титулу пять лет кряду.

Гонщики, которые защитили чемпионский титул в «Формуле-1».

Для Ферстаппена японская победа стала 12-й в нынешнем сезоне. Голландец вплотную подобрался к рекорду «Формулы-1», который делят Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель. Любопытно, что лидер последних лет Льюис Хэмилтон никогда в карьере не преодолевал рубеж в 11 побед.

Лидеры по победам за один сезон в «Формуле-1».

В суммарном рейтинге победителей Ферстаппен с 32 победами сравнялся с Фернандо Алонсо, обогнав Найджела Мэнселла. Следующая цель голландца — замыкающий пятерку лучших Айртон Сенна. Рекорд удерживает Хэмилтон — единственный гонщик, разменявший вторую сотню побед.