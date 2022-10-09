Ферстаппена объявили чемпионом, но никто не поверил. «Гран-при Японии» завершился фарсом

Такое безумное завоевание титула точно войдет в историю «Формулы-1».

Все шло к тому, что Макс Ферстаппен официально станет двукратным чемпионом мира «Формулы-1» в Японии. В итоге «Гран-при» на «Судзуке» действительно сделал голландца триумфатором года, однако этот этап стал настолько абсурдным, что его уже сравнивают со скандальным финалом прошлого сезона.

Формула-1. Япония

Чемпионат мира, 18-й этап

«Гран-при Японии»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 3:01.44,004.

2. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — отставание 27,066.

3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 31,763.

4. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 39,685.

5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 40,326.

6. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 46,358.

7. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 46,369.

8. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 47,661.

9. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.10,143.

10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.10,877.

11. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.12,877.

12. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.13,904.

13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.15,599.

14. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.26,016.

15. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.26,496.

16. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1.27,043.

17. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.28,091.

18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.32,523.

Не финишировали: Александр Албон (Таиланд, Williams), Карлос Сайнс (Испания, Ferrari).

Судьи простили Ферстаппена в квалификации

Перед началом этапа на «Судзуке» в «Ред Булл» подчеркивали, что завоевание Максом Ферстаппеном титула в Японии было бы красивой историей, учитывая крепкие отношения команды с мотористом «Хонда». Сам голландец поставил цель коллективу провести идеальный уик-энд. Тем не менее погодные условия в префектуре Миэ должны были усложнить задачу «быкам».

Старт «Гран-при Японии». Фото Global Look Press

В пятницу тренировки прошли под дождем, а прогноз на воскресенье также обещал осадки на гонку. Суббота же ограничилась сухой и ветреной погодой, однако квалификация от этого не стала менее интересной. За несколько часов до сессии главный инфоповод перетянули на себя «Альпин» и «Альфа Таури». Команды официально подтвердили составы пилотов на следующий сезон: к Эстебану Окону в «Альпин» присоединится Пьер Гасли, а Ник де Врис заменит француза в коллективе из Фаэнцы.

Возвращаясь к событиям на «Судзуке», в «Альфа Таури» и «Альпин» были разные настроения после сессии. «Тауриновые» испытывали проблемы с тормозами, и Гасли с Цунодой показали 17-й и 13-й результаты соответственно. Пьер в итоге стартовал с пит-лейна из-за замены деталей на болиде перед гонкой. В «Альпин» же не могли скрывать улыбок после сессии, так как Окон квалифицировался пятым, а Алонсо — седьмым.

Тем временем борьба за поул вышла острой, хотя и закончилась закономерной победой Ферстаппена. Макс опередил Леклера лишь на 0,01 секунды, однако оказался под расследованием за опасный инцидент. Перед своим быстрым кругом голландец, на секунду потеряв управление, чуть было не вынес разогнавшегося позади Ландо Норриса. Судьи простили Ферстаппена, и гонщик готовился к защите титула с лучшей позиции на старте. На втором ряду заезд начинали Сайнс и Перес, а между пилотами «Альпин» на решетке расположился Хэмилтон. Десятку квалификации замкнули Расселл, Феттель и Норрис.

Глупое решение дирекции гонки чуть не привело к трагедии

За час до гонки на трассу нагрянул обещанный дождь. Заряд не был столь сильным, как в Сингапуре, поэтому старт заезда не пришлось переносить. Тем не менее пилоты получили сообщение от своих инженеров, что интенсивность осадков увеличится по ходу гонки. Стратегия по шинам не принесла сюрпризов — все начинали на промежуточных покрышках. Опасные условия сделали старт не «Судзуке» невероятно нервным.

Первый круг выдался богатым на события. Лидеры сразу же устроили зарубу. Ферстаппену не слишком удался старт, но голландец, не признав поражение, сумел отбить атаки монегаска. Позади в семерке все остались при своих, хотя Феттель, пытаясь прорваться, зацепил Алонсо и вылетел в гравий. Немец вернулся на трек в конце пелотона, а спустя несколько секунд японским болельщиком вновь пришлось хвататься за голову. Карлос Сайнс потерял машину и влетел в барьер, в результате чего рекламные щиты с ограждений полетели на трассу. Не всем удалось увернуться от баннеров: Гасли, жалуясь на ужасную видимость, подхватил большой кусок обшивки. Параллельно Чжоу развернуло на трассе, а двигатель Албона отказал еще по ходу первого круга. В неразберихе лучше всех сориентировались Риккьярдо, Цунода и Шумахер, замкнувшие десятку. Стролл и Магнуссен прорвались с конца в дюжину, а Норрис откатился на 13-ю строчку. Хаос на треке и ливень вынудили дирекцию гонки остановить гонку.

Во время красного флага камеры выхватили Гасли, экспрессивно выражавшего недовольство инцидентом на старте. Как оказалось, француз на круге заезда в боксы чуть было не столкнулся с трактором, который убирал машину Сайнса. Восемь лет назад на «Гран-при Японии» погиб Жюль Бьянки, влетев под трактор, после чего FIA внесла большое количество поправок в регламент ради безопасности пилотов. Федерация, позволив крану появиться на трассе, когда еще не все пилоты вернулись в боксы, совершила непростительную ошибку. FIA повезло, что инцидент с Гасли не привел к трагедии. Позже Пьер попал под расследование за превышение скорости под красным флагом, что лишь добавило абсурдности ситуации.

Спустя два часа заезд был возобновлен, но машина безопасности возглавила пелотон на протяжении нескольких кругов. Условия до сих пор являлись не самыми приятными для гонщиков, поэтому использование дождевых шин было обязательным. По регламенту гонка не может превышать лимит трех часов, поэтому после продолжения заезда до финиша оставалось лишь 40 минут.

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (справа). Фото Global Look Press

Ферстаппен летит к титулу

На реальном рестарте Феттель и Латифи рванули в боксы за промежуточными шинами, тогда как все остались бороться с условиями на трассе на дождевых шинах. Магнуссен красивейшим маневром обогнал Стролла, а Норрис с Боттасом стали следующими гонщиками, перешедшими на зеленые шины. Вскоре стало понятно, что промежуточная резина работала намного лучше дождевых, так как гонщики в конце пелотона отыгрывали большое количество времени. Все остальные пилоты тут же ринулись в боксы. В «Хаас» же, оставив Мика на треке и надеясь на пейс-кар, пошли на рискованную тактику. Стратегия не оправдалась, и Шумахер на дождевых шинах быстро вылетел из десятки, а после пит-стопа и вовсе откатился на последнюю строчку.

После суматохи на пит-стопах пятерка оставалось неизменной. На шестое место прорвался Феттель. Алонсо догонял немца, а Латифи героически оборонял восьмую строчку от Норриса и Цуноды. Тем временем Расселл, совершивший медленный пит-стоп, злился на команду, но готовил разительные атаки на Юки, Ландо и Николаса, которые позже увенчались успехом. Постепенно пилоты начали замечать очередной заряд дождя, что могло предвещать возврат к дождевым покрышкам, но новые капли не вызвали паники в пелотоне.

Пока Макс увеличивал отрыв от Леклера, Шарль задумывался о переходе на свежие промежуточные покрышки. Позади лидирующей тройки Окон отбивался от Хэмилтона. От такой борьбы невозможно было отвести глаз: круг за кругом Льюис сильно, но безуспешно прессинговал Эстебана. Сражения же вне десятки на трассе перешли в тактическую игру. Чжоу, Гасли, Цунода и Сторлл, потерявшие места во время первой волны пит-стопов, вновь переобулись на зеленые покрышки. В надежде отыграть позиции Алонсо также во второй раз поехал в боксы. Фернандо, оказавшись на десятой строчке, сразу же начал штамповать быстрейшие сектора трассы, а обгоны на Норриса и Латифи не заставили себя долго ждать.

Макс Ферстаппен. Фото Global Look Press

Чемпионство Ферстаппена откладывается до США. Или нет?

За пять минут до конца сокращенного заезда активизировалась схватка за вторую строчку. Серхио подъехал к Шарлю и начал бомбардировать монегаска атаками. На последних кругах борьба проходила на всех этажах: Перес бился с Леклером, Хэмилтон с Оконом, а Алонсо, пройдя Расселла, сражался с Феттелем. В итоге Окон и Феттель сумели удержать позади своих соперников, а борьба за вторую строчку, повлиявшая на судьбу чемпионства, развернулась куда драматичнее. Леклер срезал последнюю шикану на последнем круге и заблокировал Переса на финишной прямой, за что получил пятисекундный штраф. Серхио забрал вторую строчку.

Макс Ферстаппен в доминирующем стиле выиграл напряженную гонку, которая после финиша стала еще страннее. Пилоты проехали чуть больше половины дистанции, за что получили урезанные очки, поэтому оформление титула голландцем перенесено на США. Внезапно в послегоночном интервью Джонни Херберт рассказал Максу, что тот стал чемпионом мира. Это объявление ввело всех в заблуждение, но, как оказалось, оно было правдивым. По регламенту пилоты получают сокращенные баллы, если заезд не был завершен. В итоге, несмотря на лишь половину пройденной дистанции, гонка закончилась в боевом режиме, поэтому гонщики получили полные очки. Опешивший Ферстаппен долго не мог поверить чемпионство, переспрашивая у всех, завоевал ли он титул официально.

Таким образом, «Гран-при Японии», хоть и начался со скандала, подарил зрелищную гонку, но закончился настоящим фарсом, в котором Макс Ферстаппен официально стал двукратным чемпионом мира «Формулы-1».

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 366. 2. Серхио Перес — 253. 3. Шарль Леклер — 252. 4. Джордж Расселл — 207. 5. Карлос Сайнс — 202. 6. Льюис Хэмилтон — 180. 7. Ландо Норрис — 101. 8. Эстебан Окон — 78. 9. Фернандо Алонсо — 65. 10. Валттери Боттас — 46. 11. Себастьян Феттель — 32. 12. Даниэл Риккьярдо — 29. 13. Пьер Гасли — 23. 14. Кевин Магнуссен — 22. 15. Ленс Стролл — 13. 16. Мик Шумахер — 12. 17. Юки Цунода — 11. 18. Гуаньюй Чжоу — 6. 19. Александр Албон — 4. 20. Николас Латифи — 2. 21. Ник де Врис — 2. 22. Нико Хюлькенберг — 0.

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 619. 2. Ferrari — 454. 3. Mercedes — 387. 4. Alpine — 143. 5. McLaren — 130. 6. Alfa Romeo — 52. 7. Aston Martin — 45. 8. AlphaTauri — 34. 9. Haas — 34. 10. Williams — 8.