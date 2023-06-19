Ферстаппен в Канаде напомнил о Шумахере, но всех затмил аутсайдер

В Монреале обошлось без интриги в борьбе за победу, зато «второй эшелон» устроил настоящее шоу.

Формула-1. Гран-при Канады

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 9,570

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 14,168

4. Шарль Леклер («Феррари») — 18,648

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 21,540

6. Серхио Перес («Ред Булл») — 51,028

7. Алекс Албон («Уильямс») — 1.00,813

8. Эстебан Окон («Альпин») — 1.01,692

9. Ланс Стролл («Астон Мартин») — 1.04,402

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.04,432

11. Оскар Пиастри («Макларен») — 1.05,101

12. Пьер Гасли («Альпин») — 1.05,249

13. Ландо Норрис («Макларен») — 1.08,363

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.13,423

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1 круг

16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») — 1 круг

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1 круг

18. Ник де Врис («Альфа Таури») — 1 круг

Джорд Рассел («Мерседес») — сход

Логан Серджент («Уильямс») — сход

Макс Ферстаппен продолжает громить своих маститых конкурентов. На подиум «Большого приза» Канады лидер «Ред Булл» примчался быстрее Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона, у которых на двоих — 9 чемпионских кубков и целое звание сэра. Тем не менее, ставшее неминуемым доминирование голландца на этот раз разбавила яркая борьба в нижней части топ-10 завершившаяся сенсацией.

Ферстаппен — снова первый, но без «большого шлема»

Победная поступь Макса, продолжающаяся с легендарного Гран-при Абу-Даби-2021, по своим масштабам однозначно затмила предыдущий «сериал» с участием Льюиса Хэмилтона и «Мерседес». Достижения голландца уже пора сравнивать с успехами экс-напарника его папы Йоса — самого Михаэля Шумахера. Также как и «красный барон» в свои лучшие годы за «Феррари», Ферстаппен разрывает пелотон и в дождь, как в субботней квалификации, и в ветер, который в Монреале особенно усилился под конец гонки. Лидируя с приличным отрывом в чемпионате Супер-Макс продолжает гнать по полной, лишь изредка даря соперникам «крошки со своего стола», вроде лучшего круга, отданного в Монреале Серхио Пересу.

К слову, о «Феррари». Казалось бы провалившая энный сезон подряд Скудерия в этот уик-энд смогла неожиданно выпутаться из очередного тупика, в который, как обычно, сама себя и загнала. После невразумительной квалификации обоими болидами, где «красные» вообще-то были среди фаворитов, Шарль Леклер и Карлос Сайнс расположились сразу за тройкой призеров по итогам воскресной гонки. При этом к удивлению соперников сработала тактика с переходом на медиум, поначалу показавшаяся еще одним абсурдом от стратегов «Феррари». Однако, работающий нестабильно на более жесткой резине красный болид с медиумом наоборот обеспечил хороший спринтовый отрезок, ставший заделом для высоких итоговых мест. Стоит упомянуть, что дополнительными факторами в этой истории стала авария (с последующим сходом, но спустя энное количество кругов) Джорджа Расселла и продолжающаяся серия неудач Переса, который за 2023 год проделал путь от «претендента на титул» до классического «второго номера», отбирающего лучшие круги у соперников лидера команды. Тем временем, учитывая стабильность Алонсо и набирающий обороты «Мерседес», мексиканец, похоже, рискует не доехать до конца сезона даже вторым.

Болид Фернандо Алонсо в гонке на Гран-при Канады. Фото Reuters

Маленькое чудо и большая несправедливость

Безусловной сенсацией со знаком плюс «Гран-при Канады» стал очередной результативный финиш Алекса Албона. На этот раз Албон забрался на седьмое место, перед этим под дождем заехав в третий сегмент квалификации. Успех пилота «Уильямс» без преувеличения выходит за рамки разумного, так как британская команда в этом сезоне обладает болидом, показывающим стабильно плохую скорость на любой трассе. Соответственно, набранные Алексом в Канаде и в двух предыдущих гонках очки являются настоящим чудом, особенно, если учесть, что в Монреале он сдерживал двух не менее (а возможно и более) мастеровитых пилотов на более быстрых машинах. Тем не менее, ни Эстебан Окон, ни Ландо Норрис не смогли приблизиться к Албону хотя бы для одной попытки атаки.

Возможно не меньший перформанс нам мог подарить и Нико Хюлькенберг, разделивший по итогам хаотичной субботы, первый стартовый ряд с обладателем поула Ферстаппеном. К сожалению, судейский корпус «Ф-1», чья компетентность вызывает сомнение не первый этап, разглядел нарушение со стороны пилота «Хаас», когда тот не успел вовремя сбросить скорость под красными флагами и выписал немцу штраф в три позиции. По сути этим решением на дальнейших шансах Нико был поставлен крест, ведь в стартовой суматохе он провалился за пределы десятки, откуда уже не смог выбраться. Пойдя до крайности и откровенной бюрократии в одном случае, стюарды одновременно продемонстрировали полное попустительство в моменте с первой волной пит-стопов, где штрафы за небезопасные выпуски болидов выдавались словно бы в произвольном порядке. Почему по мнению судей выезжающие друг на друга болиды на переполненном людьми пит-лейне представляют меньший риск чем промедливший (из-за неразберихи и дождя) с торможением гонщик — вопрос риторический.