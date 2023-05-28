Превосходство Ферстаппена и просчет Алонсо. Самая гламурная гонка мира взбодрила «Формулу-1» дождем

Этап в Монако оказался неожиданно зрелищным, хоть и прошел без сюрпризов.

Формула-1. Гран-при Монако

1. Ферстаппен (Red Bull) — 1:48.51,980

2. Алонсо (Aston Martin) — 27,921

3. Окон (Alpine) — 36,990

4. Хэмилтон (Mercedes) — 39,062

5. Расселл (Mercedes) — 56,284

6. Леклер (Ferrari) — 61,890

7. Гасли (Alpine) — 62,362

8. Сайнс (Ferrari) — 63,391

9. Норрис (McLaren) — 1 круг

10. Пиастри (McLaren) — 1 круг

11. Боттас (Alfa Romeo) — 1 круг

12. де Вриз (AlphaTauri) — 1 круг

13. Чжоу (Alfa Romeo) — 1 круг

14. Элбон (Williams) — 1 круг

15. Цунода (AlphaTauri) — 2 круга

16. Перес (Red Bull) — 2 круга

17. Хюлкенберг (Haas) — 2 круга

18. Сарджент (Williams) — 2 круга

Не финишировал — Магнуссен (Haas).

Завершившийся «Гран-при Монако» вопреки ожиданиям подарил фанатам «королевской серии» довольно увлекательный уик-энд, даже с учетом предсказуемого финала. Макс Ферстаппен, как и на трех предыдущих этапах, забрал поул в субботу и, как на четырех прошедших гонках, взял главный трофей в воскресенье. Но сделал это голландец в максимально захватывающем ключе.

Болид Фернандо Алонсо «Астон Мартин». Фото Reuters

Консервативная стратегия Алонсо и «Феррари» убила сенсацию

Накануне «Гран-при Монако» ни болельщики, ни эксперты не испытывали особенного энтузиазма по поводу нынешней гонки по ультра-узкой городской трассе в крошечном средиземноморском княжестве. Опыт предыдущих лет настраивал скорее на очередное полуторачасовое созерцание проезда «почетного кортежа» из едва влезающих в монегаскские закоулки болидов. А прогнозируемый на воскресенье дождь вместо интриги вселял больше опасения из-за возможной отмены гонки или повторения фарса, сопоставимого со Спа-2021, учитывая пунктик современных формульных боссов на безопасности.

Тем не менее Монако, словно назло всем критикам, подарил поклонникам автоспорта два дня поистине адреналинового зрелища и благодаря требовательному характеру трассы по-настоящему уравнял шансы недосягаемых фаворитов с их конкурентами, заставив в минувшие выходные рисковать всех. Тот факт, что рисковать больше других отважились только лидер чемпионата Макс Ферстаппен и его команда, лишь доказывает, что их тандем по праву заслуживает самых высоких регалий этого сезона.

Заветный поул, который в Монако обеспечивает до половины шансов на победу, Макс без преувеличения вырвал в последнем повороте, до этого вчистую проиграв два сектора и почти полностью третий Фернандо Алонсо. При этом отчаянная финальная попытка Ферстаппена, когда он по несколько раз цеплял барьеры, выглядела абсолютным контрастом в сравнении с безвольной аварией Серхио Переса уже в первом сегменте квалификации. Просто казавшийся реальным соперником Макса минимум до гонки в Мельбурне, Чеко все меньше начинает походить на того, кто спасет интригу сезона-2023.

Впрочем, если речь идет о триумвирате Ферстаппена, техники и стратегов «Ред Булл», то судя по воскресной гонке, конкурентов у этой «команды мечты» не может быть в принципе. Безупречный пилотаж голландца на лучшей машине пелотона позволил ему даже сквозь дождь нарастить отрыв от пришедшего вторым Алонсо до 28 секунд, в то время как, командный мостик «быков» вновь обеспечил своему первому номеру идеальную стратегию. Пока Фернандо и его гоночный инженер не верили в усилившийся под конец заезда дождь, «Ред Булл» принял единственное верное решение, зазвав Ферстаппена сразу за промежуточной резиной. В итоге просчет стоил Алонсо дополнительного пит-стопа и упущенной победы, которая, пожалуй, была близка к испанцу, как никогда прежде, начиная с «Гран-при Испании» 2013 года.

Болид Макса Ферстаппена. Фото Reuters

Трасса-долгожитель в Монако — актуальна, как никогда

Разговоры о том, что архаичная трасса в Монте-Карло, сохранившаяся в календаре «Формулы-1» почти в первозданном виде с самого первого «Гран-при» в 1950-х, должна уступить свое место, оказались несостоятельными, что прекрасно доказала сегодняшняя гонка, да и уик-энд в целом. Кроме неожиданно богатого на обгоны заезда, Монако вновь показал, что местный этап «Формулы-1» работает по тому же принципу, что и казино. Здесь ставка порой не оставляет шанса на спасение, как это произошло с уже упомянутым просчетом в «Астон Мартин» или очередным нелепым промедлением в «Феррари», где обе машины неуклюже продолжали ехать по мокрой дороге, пока не потеряли шансы даже на подиум.

И в то же время попытка сыграть ва-банк может принести самые неожиданные результаты. Например, два безнадежных «Макларен» в топ-10, после того, как новичок чемпионата Оскар Пиастри совершил сложнейший дождевой обгон Юки Цуноды под самый финиш. И, наконец, более чем неожиданное третье место Эстебан Окона на «сыром» болиде «Альпин», который француз затащил сначала на четвертое место в квалификации, а после и на подиум в гонке. Все это лишний раз доказывает, что стихийный городской трек-долгожитель никак не стоит списывать со счетов в современной «Формуле-1». Ведь, как говорил легендарный Айртон Сенна: «Никакие деньги мира не подарят вам тех ощущений, что можно испытать от победы в Монако». И, похоже, гонщики до сих пор готовы рисковать ради этого.

Эрик Расулев