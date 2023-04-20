Первое интервью Шумахера после трагедии оказалось фейком. Его сочинила нейросеть

В материале приводились слова автогонщика о травме и своем будущем.

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер прикован к постели с декабря 2013 года. Неудачное падение во время катания на горных лыжах привело к фатальным последствиям для организма автогонщика. Более девяти лет он не показывается на людях, а подробностей о состоянии здоровья не рассказывают ни члены его семьи, ни врачи, ни менеджер спортсмена. И тут на обложке издания Die Aktuelle появляется новость — интервью с Шумахером! Неужели Михаэлю стало настолько лучше, что он не просто заговорил, а полноценно побеседовал с журналистом? Увы, оказалось, что это фейк. Точнее, интервью, сгенерированное нейросетью.

Фейковые цитаты Шумахера

На обложке журнала от 15 апреля 2023 года находится фотография улыбающегося Шумахера и заявлено, что выпуск включает в себя первое интервью звезды после падения на горнолыжном курорте. Позже оказалось, что этот разговор сгенерирован нейросетью. Поклонники Михаэля в гневе — как можно так пиариться на трагедии? Обложку и весь этот материал назвали безвкусными и глупыми.

Статья в журнале озаглавлена как «Моя жизнь полностью изменилась», а в самом тексте представлены цитаты фейкового Шумахера с рассказом о чувствах по поводу инцидента с травмой головы и собственного будущего. Под заголовком «Мировая сенсация» значится еще одна фраза: «Это звучит обманчиво реально». Еще один повод читать все, что написано мелкими буквами. Ситуация примерно как с каким-нибудь некорректным договором, где надо учитывать каждую букву и слово, чтобы точно быть в курсе всех условий.

Вот что говорит искусственный интеллект вместо самого автогонщика в интервью:

— Моя жизнь полностью изменилась после [инцидента]. Это было ужасное время для моей жены, моих детей и всей семьи. Я был так сильно ранен, что несколько месяцев пролежал в своего рода искусственной коме, потому что иначе мое тело не смогло бы со всем этим справиться. У меня были тяжелые времена, но команде больницы удалось вернуть меня к моей семье.

В конце интервью говорится о том, что оно на самом деле является результатом работы чат-бота с искусственным интеллектом под названием Character.ai. Сами представители журнала не разговаривали ни с Шумахером, ни с кем-либо из его семьи.

Однако эта оговорка сделана только в самом конце публикации, этическая составляющая которой вызывает огромные вопросы.

Михаэль Шумахер. Фото Global Look Press

Причины критики

Конечно, такой материал вызвал жестокую критику. Сфера искусственного интеллекта сейчас развивается невероятно быстро, придумываются и разрабатываются все новые программы. Но повод ли это для такого рода хайпа? Одно дело — интервью с нейросетью, которое отражает позицию разработчиков. Но в таком случае нет особого притворства — сразу заявляется, что это делается «по фану». Здесь же только в самом конце было указано, что материал — результат взаимодействия с чат-ботом. История Шумахера до сих пор на слуху, поэтому многие читатели интересуются ей.

Медиаэксперт Борис Розенкранц, который первым обратил внимание на данную статью, написал комментарий по этому поводу и назвал ее «слишком глупой, чтобы быть правдой». Но это относится не к людям, не к тем, кто читает данные материалы. Они хотят узнавать последние новости о состоянии великого автогонщика и не все сразу скептически настроены к любой информации.

Конечно, подобного рода материалы спровоцированы отсутствием информации о Шумахере. Известно, что с ним произошел несчастный случай, что его ввели в медикаментозную кому, он провел три месяца в больнице, после чего его перевели на домашнее лечение. С тех пор о состоянии здоровья Михаэля почти ничего не известно. Конечно, это все вызывает желание сделать фейковые цитаты инсайдеров. Ближайшее окружение Шумахера же молчит.

Жена Михаэля Коринна редко говорит о муже — совсем недавно она сделала это в документальном фильме Netflix «Шумахер»: «Я скучаю по Михаэлю каждый день. Но не только я скучаю по нему. И дети, и семья, и его отец, все, кто его окружает. Я имею в виду, что все скучают по Михаэлю, но он здесь. Он другой, но он здесь, и это дает нам силы».