Шварцман достойно дебютировал в практике «Формулы-1». Хоть ему и мешал Ферстаппен

В «Феррари» позитивно оценили дебют российско-израильского гонщика.

Российский гонщик Роберт Шварцман, сменивший спортивное гражданство на израильское, дебютировал в рамках «Гран-при» «Формулы-1», выступив в пятничной тренировочной сессии за рулем «Феррари». Он стал 16-м в первой сессии свободных заездов «Гран-при США» в Остине. Россиянин заменил монегаска Шарля Леклера.

Первое место по итогам практики занял еще один пилот «Скудерии» — испанец Карлос Сайнс. Вторым стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), тройку замкнул Льюис Хэмилтон («Мерседес»). «Гран-при США» проходит на трассе COTA с 21 по 23 октября.

Дебют

По условиям чемпионата каждой команде необходимо дать практику своему молодому гонщику в двух уик-эндах — и «Феррари» выбрала именно Роберта. В последнее время он занимал место резервного пилота команды и семь раз пилотировал машины «Формулы-1» на тестах: четыре раза во Фьорано и по разу в Имоле, Абу-Даби и Муджелло.

Шварцман стал уже пятым российским гонщиком, который участвует в «Гран-при» «Формулы-1». В «Скудерии» высоко оценили дебют Роберта. «Эта улыбка говорит обо всем. Прекрасный день для Роберта Шварцмана, еще один гонщик академии «Феррари», который сделал первый шаг и провел официальную сессию в «Формуле-1», — говорится в сообщении «Феррари» в социальных сетях.

Роберт Шварцман. Фото USA Today Sports

Практика

В настоящее время Роберт выступает по израильской гоночной лицензии. Международная автомобильная федерация (FIA) потребовала от всех представителей России подписать политическую декларацию, но Шварцман пошел другим путем. Теперь гонщик дебютировал в «Формуле-1» (пусть пока и не в основной гонке) и позитивно оценил сессию.

«Моя первая свободная практика в «Формуле-1» была потрясающей. Мы сделали все, что было запланировано на эту сессию, и команда осталась довольна проделанной работой. Трасса была сложной, ветреной и ухабистой, к ней нужно было привыкнуть.

Как гонщик ты стараешься выжать как можно больше и показать хорошую производительность, но на тренировке моя цель состояла в том, чтобы постепенно привыкать к управлению машиной и не рисковать. Счастлив, что сделал это.

С нетерпением жду возможности снова сесть за руль в Абу-Даби. С моими знаниями об этой трассе и опытом, полученным в Остине, я смогу выступить еще лучше. Спасибо «Феррари» за доверие и эту возможность», — прокомментировал Шварцман свой дебют.

Роберт Шварцман. Фото Reuters

Помехи

Роберт мог выступить еще лучше — даже подняться на 13-14-е место. Но ему помешал двукратный чемпион королевской серии Макс Ферстаппен. Уже в концовке сессии Шварцман проехал два круга с улучшением времени, но нидерландский автогонщик заблокировал его перед финальным поворотом.

«Ред Булл» заблокировал меня», — сообщил россиянин своей команде.

В «Феррари» также отметили этот инцидент, добавив, что Роберт мог проехать еще быстрее:

«Шварцман продолжал улучшать свое время. Он мог проехать еще быстрее, но на последнем круге, когда улучшил результат почти на полсекунды, Роберт столкнулся с пробкой в лице Макса Ферстаппена в последнем секторе», — говорится на официальном сайте «Скудерии».

Сам россиянин не стал скрывать — мог показать результат и получше. Но пилот добавил, что прибавлял с каждым кругом:

«Последний круг можно было проехать и лучше. Тем не менее с каждым кругом я прибавлял почти по полсекунды, ехал все быстрее. Будь у меня возможность проехать еще десяток кругов, я смог бы вплотную приблизиться к гонщикам, показавшим более высокие результаты», — добавил Шварцман.

Были у россиянина по ходу сессии и другие проблемы, в частности с гоночным сиденьем. Роберту даже пришлось передать машину механикам. Однако вопрос быстро уладили, и пилот вернулся в трассу.

Впереди у Шварцмана еще одна практика — 20 ноября перед «Гран-при Абу-Даби». Однако вариантов занять место боевого пилота в «Формуле-1» у него пока нет. Впрочем, в этом чемпионате иногда все очень быстро меняется — надо ждать своего шанса.