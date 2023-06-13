Сьюзи и Тото Вольфф — главная история любви в автоспорте. Но работать вместе супруги больше не хотят

Успехи перспективной гонщицы не воспринимали всерьез из-за замужества.

Главная семейная пара современного автоспорта — это Сьюзи и Тото Вольфф. Союз двух гонщиков и функционеров умиляет многих, особенно когда они публикуют совместные фото из путешествий или с ребенком. Но идиллия двух людей, которые безмерно любят как друг друга, так и свое дело, нарушается неоднозначным общественным мнением.

Вольфф — первая женщина, которая принимала участие на этапе «Гран-при» в XXI веке, пусть и только в свободных заездах, а не в гонке. Только вот к ее достижениям у многих скептическое отношение, так как Сьюзи выступала за команду, совладельцем которой был ее супруг. И даже сейчас многие связывают ее карьеру в автоспорте со статусом ее мужа. Но насколько такие претензии справедливы?

Гоночный роман

Сьюзи Вольфф, а до замужества Сьюзи Стоддарт — профессиональная гонщица из Шотландии. Она родилась в семье владельцев магазина мотоциклов и с детства интересовалась миром автогонок. Неудивительно, что юная Сьюзи начала заниматься картингом уже с четырех лет, а когда ей исполнилось 14, она стала лучшей картингисткой года в Великобритании. Со следующего года ее стали привлекать к гонкам в других классах, где она также не затерялась. В 2001-м 18-летняя на тот момент Стоддарт ушла из картинга в большой автоспорт, дебютировав в «Формуле-Рено». Через три года появилась в «Формуле-3», а еще через год дебютировала в немецкой серии DTM — одном из крупнейших кузовных чемпионатов в мире. До недостижимой, казалось бы, мечты — королевских гонок «Формулы-1» — оставалось не так и далеко. Тем более что в «Мерседесе» ее ценили.

Параллельно развивалась карьера австрийского гонщика и инвестора Тото Вольфа, который старше Сьюзи почти на 11 лет. Он начал свою гоночную карьеру в 1992 году в австрийской «Формуле-Форд», а затем переехал в Германию и с первой же попытки выиграл «24 часа Нюрбургринга» в своей категории. Всего за свою не самую продолжительную, но насыщенную карьеру Вольфф попробовал силы в самых разных классах от прототипов до ралли. К примеру, в апреле 2006 года на легендарной Северной петле Нюрбургринга за рулем Porsche 997 GT3 Тото установил новый рекорд круга — 7 минут и три секунды. При этом Вольфф никогда не был зациклен исключительно на автоспорте. Как только успехи в гонках позволили ему собрать стартовый капитал, Тото основал свою венчурную компанию, а затем и акционерное общество для инвестиций. Вольфф вкладывался в промышленные и листинговые компании.

Фото Global Look Press

Дебют в команде супруга

В какой-то момент две стороны жизни австрийца слились в одну — Вольфф стал акционером немецкого концерна AMG, среди активов которого были и гоночные программы «Мерседес». Также Тото вкладывался в BRR Rally Racing — одного из крупнейших дилеров в раллийных сериях на территории Европы. В 2009 он купил пакет акций и вошел в совет директоров британской команды «Формулы-1» «Уильямс». Ее развитием он решил заняться всерьез, поэтому основал вместе с двукратным чемпионом мира финном Микой Хаккиненом компанию по развитию молодых пилотов. Из-под его опеки вышел, к примеру, Валттери Боттас, выигрывавший гонки за «Мерседес». Но до этого этапа карьеры Вольффа было еще несколько лет. А вот работа с подразделением «Мерседес» в DTM и познакомила Тото с будущей супругой. Эффектная Сьюзи практически сразу покорила сердце австрийца, только вот он долго не решался подойти к шотландке.

«Первое свидание мне стыдно даже вспоминать», — шутил потом Вольфф. Однако чувства оказались взаимными, и спустя несколько месяцев Тото и Сьюзи начали жить вместе. Тем не менее они до последнего не были уверены, насколько отношения автомобильного функционера и инвестора с пилотессой этичны и как на них отреагирует сообщество автоспорта. Поэтому пара старалась не афишировать свой новый статус вплоть до свадьбы в 2011 году. После чего Тото и предложил своей супруге попробовать свои силы в «Формуле-1». В апреле 2012 года уже не Сьюзи Стоддарт, а Сьюзи Вольфф появилась в молодежной программе команды «Уильямс», а спустя год с ней подписали контракт тест-пилота. Сначала ее привлекали только на молодежные тесты и внесезонные заезды. Но к сезону 2014 года Сьюзи стала появляться и на основных «Гран-при».

Фото Global Look Press

Сьюзи не хочет в «Формулу-1» из-за мужа

Путь женщин в королевские гонки (да и в гонки в принципе) всегда был непростым. Сначала речь могла идти только о позиции персонала. Первой пилотессой стала итальянка Мария Тереза де Филиппис, пять раз участвовавшая в этапах «Гран-при». После нее было еще четыре попытки войти в элитный клуб «Формулы-1» и последней до Сьюзи Вольфф стала представительница Италии Джованне Амати — ее привлекали к тестовым заездам в 1992 году. Стереотип о том, что у женщин нет таланта к вождению, мешал повсеместно. От детского уровня (мало кто из родителей решится отдать свою дочку в картинг) до профессионального. И вдруг «Уильяимс» подписал официальный контракт с женщиной. Однако и тут не обошлось без скептиков. Решение команды стали прочно связывать с семейным статусом Вольфф.

После реорганизации команды «Уильямса» и перехода мужа Тото на позицию исполнительного директора спортивного подразделения «Мерседес-Бенц» Сьюзи решила завершить свою собственную карьеру. Сейчас она функционер, как и супруг, но старается не допускать прежних ошибок и не пересекаться по рабочим вопросам с мужем. С 2018 года британка руководит командой «Вентури», представленной в «Формуле-Е». Она успешна и востребованна, ведь помимо прочего Вольфф руководит проектом по развитию женского автоспорта F1 Academy, но непосредственно в «Формуле-1» работать не хочет.

Причина очевидна — Сьюзи не собирается как трудиться под началом мужа, так и тем более конкурировать с ним. Даже Тото вынужден признать: связь с ним скорее навредила Сьюзи, чем помогла развитию гоночной карьеры, поскольку мало кто оценивал успехи девушки по достоинству. Однако он не устает повторять — своих главных побед она достигла еще до того, как стала его женой.

Впрочем, скорее всего, сейчас семья Вольфф не обращает внимания на хейтеров. Супруги живут в шикарном особняке в Эрматинге на берегу Боденского озера в Швейцарии. У них прекрасный сын, безграничные возможности и ресурсы, которые мало у кого могут быть в автоспорте.