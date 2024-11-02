Ферстаппену в напарники хотят купить новую звезду. Резкий взлет Колапинто шокировал «Формулу-1»

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Пока голландец Макс Ферстаппен сражается за четвертый подряд чемпионский титул «Формулы-1» одной из самых горячих тем в паддоке королевы автоспорта стали поиски его напарника в «Ред Булл» на следующий сезон. Да, у Серхио Переса есть контракт на 2025-й год, но с учетом крайне слабых результатов мексиканца это соглашение мало кто принимает в расчет. К тому же Пересу, похоже, уже нашли замену — 21-летний аргентинец Франко Колапинто появился в «Ф-1» только в конце лета и, как многие думали, случайно и ненадолго. Но внезапно за рулем «Уильямса» проявил себя настолько здорово, что превратился едва ли не в восходящую звезду № 1, за которую «Ред Булл» готов заплатить десятки миллионов долларов.
Вообще молодежная карьера Колапинто, скажем так, не впечатляла. Успехи в аргентинских сериях и даже победа в испанской «Формуле-4» в 2019-м не свидетельствовали о рождении новой звезды. Кстати, на первых порах в Европе его поддерживал испанец Фернандо Алонсо, а в 2021-м он относительно неплохо выступал в гонках на выносливость за российскую команду G-Drive Racing — в одном экипаже с нашим соотечественником Романом Русиновым они стали четвертыми в европейской серии Ле-Ман, а в азиатской серии Ле-Ман с другими напарниками Франко стал третьим в общем зачете.
Однако затем в «Формуле-3» и «Формуле-2» аргентинец не слишком выделялся на фоне сверстников. Так, в 2023-м он с парой побед стал только четвертым в «Формуле-3», а в нынешнем сезоне в «Формуле-2» выступал пусть более-менее достойно, но при этом не слишком ярко, ограничившись одним выигранным спринтом в Имоле и пятым местом в чемпионате на момент внезапного перехода в «Формулу-1».
Дело в том, что в «Уильямсе» решил все же в конце лета расстаться с американцем Логаном Сарджентом, который и результатов не показывал крайне слабые на фоне напарника из Малайзии Александра Албона, так еще и регулярно разбивал болиды. С 2025-го контракт с «Уильямсом» подписал нынешний пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс, который покидает Скудерию из-за прихода семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.
Воспитанник академии «Уильямса» Колапинто рассматривался исключительно как временная замена. Но сходу поехал в темпе Албона, а порой и быстрее. Уже в своем втором «Гран-при» в Баку он финишировал восьмым, став первым аргентинцем со времен Карлоса Ройтемана в 1982-м, заработавшим очки в «Ф-1». На «Гран-при США» в Остине он занял десятое место. Также в его активе два финиша на 12-м месте и один на 11-м. Что с учетом темпа «Уильямса», можно назвать очень достойными результатами. Кроме того, многих впечатлил тот факт, что Франко совершенно не тушуется в сражениях с топ-пилотами и почти не совершает ошибок. Уже месяц назад доктор Марко говорил о нем с восторгом, а руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз заявил RaceFans.net: «Франко дает нам скорость в чистом виде — он способен выжать из этой машины абсолютно все, вне всяких сомнений. И я бы сказал, что Франко определенно заслуживает места в «Формуле-1». Добавив, что аргентинец является лучшим из доступных кандидатов на сезон-2025.
Похоже, в «Ред Булл» с этим согласны. Тем более, Перес совсем сник, с «Гран-при Майами», то есть на протяжении 14 этапов, второй пилот «Ред Булл» не финишировал выше седьмого места. Так что расставание с мексиканцем более чем вероятно. И Марко с Хорнером, обычно конфликтующие, похоже, едины в том, что Колапинто — лучший кандидат на замену. Другое дело, что они не хотят брать Франко в аренду «Уильямса», а хотят его выкупить. Называется даже сумма трансфера — 20 миллионов долларов.
«Мы считаем Колапинто интересным гонщиком. Удивительно, но в «Формуле-1» он выступает намного лучше, чем можно было предположить на основе его результатов в «Формуле-2». И я был бы плохим руководителем команды, если бы не поинтересовался насчет его доступности», — заявил на днях Auto Motor und Sport Хорнер. А на проходящем в этот уик-энд «Гран-при Бразилии» Кристиана заметили в командном домике «Уильямса». Ваулз, комментируя этот визит, не без доли юмора заявил, что руководитель «Ред Булл» заходил в гости выпить кофе. А по поводу перспектив Колапинто отметил Auto Motor und Sport: «Он достаточно силен, чтобы оказаться рядом с Максом».
«Если «Уильямс» не сможет предоставить мне место в гонке, то будет нормально, если они позволят мне выступать за кого-то еще, найдут для меня лучшую возможность на будущее. Но я не тот человек, которого следует спрашивать об этом. Хотя, безусловно, у меня есть переживания по поводу моего будущего, и буду рад остаться в «Формуле-1». Изначально я был уверен, что меня не окажется в королевских гонках в сезоне-2025, а уже идут разнообразные разговоры о будущем», — цитирует Франко Motor Week. Кстати, в аргентинской прессе утверждают, что Колапинто уже подписал контракт с «Ред Булл» на сезон-2025.