Пилот «Формулы-1» записал прощальную речь без штанов. Боттас совсем сошел с ума?

Финский ветеран впервые за 12 сезонов лишился роли боевого пилота, но, кажется, не особо расстроился.

Самый безбашенный гонщик «Формулы-1» Валттери Боттас отметил увольнение из команды «Заубер» в фирменном ироничном стиле. 35-летний финн записал для болельщиков прощальный ролик, который заканчивается очень неожиданно — камера отъезжает, открывая публике нижнюю часть тела спортсмена. И становится понятно, что двукратный вице-чемпион мира... стоит без штанов, в одних трусах. Скорее всего, это отсыл к нудистским экспериментам звездного пилота. В прошлом году он выпустил целый календарь фотографий, на которых предстает с голой пятой точкой. Проект каламбурно называется BottAss, где Ass — не слишком приличное английское слово, которое можно перевести как «задница».

Когда одна дверь закрывается, открывается другая

«Заубер» в 2026 году готовится стать заводской командой концерна Audi и по этому поводу пытается создать конкурентоспособную и перспективную бригаду пилотов. В следующем году к швейцарской конюшне должен присоединиться Нико Хюлькенберг, в настоящее время выступающий за «Хаас», а вот на второе место было множество претендентов. Среди прочих рассматривалась кандидатура экс-россиянина Роберта Шварцмана. Пилот с израильским паспортом благодаря контракту с «Феррари» (итальянцы поставляют «Зауберу» двигатели) несколько раз стартовал за швейцарцев в свободных практиках, но в итоге объявил о расставании со скудерией и переходе в американскую серию IndyCar.

Боттас тоже рассматривался на роль второго пилота, но в итоге гендир «Заубер» Маттиа Бинотто не решился делать ставку только на ветеранов, и выбрал 20-летнего лидера «Формулы-2» Габриэля Бортолето. «При определении состава на предстоящие сезоны Валттери, несомненно, был ключевым кандидатом, — объяснил Бинотто. — Благодаря своему боевому духу он часто выжимал из машины максимум из ее возможностей. Однако после открытых и конструктивных обсуждений мы пришли к обоюдному выводу, что пришло время расстаться. На базе в Хинвиле для Валттери всегда открыта дверь».

«Всем привет. Полагаю, вы уже видели новость, что я не буду выступать в «Формуле-1» за команду Sauber в 2025 году, — сказал Валттери в своем скандальном обращении в трусах. — Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех вас за поддержку в прошлом, настоящем и будущем. И большое спасибо команде за всё. Я имею в виду, что когда одна дверь закрывается, то открывается другая. И я на самом деле взволнован по поводу того, что ждет меня в будущем».

Деньги на благотворительность

За плечами у Боттаса — 12 сезонов подряд в роли боевого пилота. Звездным часом финна было выступление за «Мерседес» с 2017 по 2021 годы, когда он выступал в роли оруженосца Льюиса Хэмилтона. До титулов Валлтери не добрался, но дважды был по итогам сезона вторым и дважды — третьим. Великими такие результаты не назвать, но тысячи пилотов в мире продали бы душу ради такой карьеры в королевской серии. Автогоночные СМИ пишут, что сейчас у Боттаса есть вариант возвращения в «Мерседес» в роли запасного пилота. Так что, быть может, его путь в мире Гран-при пока не завершен.

Тиффани Кромвель и Валттери Боттас. Фото Reuters

Что касается дикой для политкорректной «Формулы-1» истории со голозадыми фото, то начало этой затее положила публикация снимка, который сделала Тиффани Кромвель — австралийская велогонщица, ставшая девушкой Боттаса в 2020 году после того, как пилот развелся с пловчихой Эмилией Пиккарайнен. Сначала новая подруга вдохновляла Валлтери, развешивая по дому снимки бойфренда на подиумах, а потом запостила в соцсетях кадр, на котором Боттас купается нагишом в горной реке в Аспене, штат Колорадо.

С учетом того, что финн ранее уже светил задом, позволив снять себя в бане в документальном сериале Netflix, публика (особенно ее женская часть) с восторгом восприняла неприличный тренд, и приобрела почти 5000 копий снимка в горной реке. В итоге был решено выпустить целый календарь с пикантными кадрами Боттаса. Доходы от его продажи превысили 150 тысяч евро. Сначала против такого проекта возражала мама Валлтери, но и она дала добро после того, как сын пообещал ей передать деньги благотворительной организации по охране мужского здоровья Movember. Эта структура работает над повышением осведомленности о раке простаты и психических болезнях. Для Финляндии, в которой один из самых высоких уровней самоубийств в мире, последнее особенно важно.