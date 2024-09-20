Ферстаппена накажут за ругань в прямом эфире. Гонщик не согласен с наказанием

Макс сорвался, описывая состояние машины.

В предстоящие выходные в «Формуле-1» пройдет «Гран-при Сингапура». В четверг на пресс-конференции лидер нынешнего сезона и чемпион последних трех лет Макс Ферстаппен выругался в прямом эфире — теперь его ждут общественные работы.

За что наказали

Журналисты спросили, почему Макс на прошедшем «Гран-при Азербайджана» был медленнее партнера по команде Серхио Переса. Голландец ответил нецензурно, что является нарушением статьи 12.2.1k Международного спортивного кодекса — об этом после конференции сообщили стюарды.

«Не знаю, мужик, — сказал Ферстаппен. — Другая настройка (машины. — Прим. «СЭ»). Так что как только я вошел в квалификацию, я понял, что машина в заднице».

В качестве расплаты гонщика привлекли к общественным работам — он будет выполнять одну из программ Международной автомобильной ассоциации по повышению безопасности на дорогах.

«Стюарды рассмотрели стенограмму пресс-конференции и выяснили, что Макс Ферстаппен использовал для описания своего автомобиля на «Гран-при Азербайджана» выражения, которые обычно считаются «грубыми» или могут «оскорбить» и не считаются подходящими для трансляции», — говорится в заявлении ФИА.

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Как он отреагировал

«Когда его вызвали к стюардам, спортсмен объяснил, что использованное слово является обычным в речи, он его выучил, поскольку английский не является для него родным. Хотя стюарды признают, что это может быть правдой, важно, чтобы образцы для подражания научились быть внимательными, выступая на публичных форумах, особенно когда они не находятся под каким-либо особым давлением. Ферстаппен извинился за свое поведение», — рассказали ФИА.

Однако Макс все же не согласился с тем, что его действия могут нанести какой-то серьезный вред. «Нам же не по 5 лет, правда? Даже если мое интервью увидят дети — какая разница? Они все равно будут ругаться, когда вырастут, это неизбежно», — высказался в свою защиту голландец.

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Не первый случай

Максу не впервой выполнять общественные работы. В ноябре 2018-го его приговорили к двум дням таковых на мероприятиях, проводимых под эгидой Международной автомобильной федерации.

На дистанции «Гран-при Бразилии» произошла авария между ним и Эстебаном Оконом, виноватым в которой оказался второй. Однако уже в гараже Ферстаппен спровоцировал стычку с соперником, нарушив пункт статьи 12.1.1 Международного спортивного кодекса ФИА.