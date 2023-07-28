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Сегодня, 00:00

«Макларен» продолжит прогресс, а гонку остановят? И принесет ли разбитый кубок удачу Ферстаппену?

Эрик Расулев
Корреспондент отдела спорта
Пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен.
Фото AFP
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Чего ждать от «Гран-при Бельгии».

На этой неделе «Формула-1» проведет уик-энд на одной из нескольких «сакральных» для мирового автоспорта трасс. Культовый статус «Спа-Франкоршам» заставляет чиновников ФИА, команды и самих пилотов, по сути, закрывать глаза на вопиющие упущения в ее безопасности, которые за последние четыре года стоили жизни двум юниорам из младших формульных серий. Более того, в 2023-м королевская серия, словно играя с судьбой, решила провести здесь сразу две гонки, причем почти гарантированно в дождевых условиях.

Пилот «Формулы-1» Ландо Норрис
Ландо Норрис.
Фото Reuters

Андердоги везут обновления, но фаворит второго эшелона — по-прежнему «Макларен»

Внезапно «оживший» к экватору сезона «Макларен» в Бельгии является основным претендентом на места следом за «Ред Булл». У лидера команды Ландо Норриса отношения с трассой в Спа непростые — здесь он не поднимался выше 7-го места, а в 2021-м попал в серьезную аварию на выходе из коварного поворота «О руж». Но к удовольствию Зака Брауна, последние гонки его подопечные едут, что называется, обоими болидами, и в случае неудачи Норриса за высокие места наверняка поборется его напарник Оскар Пиастри, уже неплохо освоившийся в своем первом сезоне.

 
Макс Ферстаппен. Хэмилтон не смог остановить Ферстаппена, а «Макларен» — догнать

Открытием «Гран-при» может стать многострадальный «Альпин», который обещает привезти в Бельгию обновленное днище. Новости об обновках приходят из стана французов регулярно, но каждый раз воспользоваться преимуществом (если это все же не пыль в глаза акционерам) мешают разного рода недоразумения, как двойной сход уже на старте предыдущей гонки в Венгрии. Теперь с учетом спринта у взрывоопасного дуэта Пьера Гасли и Эстебана Окона будет целых два шанса показать всем класс или потерпеть еще более нелепое фиаско.

Прежние завсегдатаи группы лидеров в лице пилотов «Мерседес», «Феррари» и «Астон Мартин» предварительно могут рассчитывать на результат только за счет личного мастерства и в случае хаоса впереди, чья вероятность в дождь кратно увеличится. В остальном трасса в Спа не обнаруживает никаких преимуществ для той техники, которая находится в распоряжении Хэмилтона и компании на данный момент.

Пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Разбитый кубок Ферстаппена — к счастью или нет?

К слову, аварийность легендарного автодрома в лесах Арденн остается как главным козырем в плане зрелищности, так и риском для всего этапа. Если в воскресенье на время гонки ожидается лишь небольшой дождь, и то ближе ко второй половине, то субботний слот должен пройти целиком под аккомпанемент ливня с грозой. Учитывая недавнюю трагедию с Дилано ван'т Хоффом в похожих погодных условиях, нас может ждать либо полная отмена всех сессий (квалификации к спринту и самого спринта), либо некое подобие того фарса, что произошел на «Гран-при Бельгии»-2021 с многочасовым ожиданием и проездом «паровозиком» за пейс-каром.

 
Макс Ферстаппен выиграл &laquo;Гран-при Великобритании&raquo;&nbsp;&mdash; 2023. Гейм, сет и матч. Ферстаппен впервые выиграл «Гран-при Великобритании»

Конечно, главными проигравшими в случае организационного сумбура снова станут болельщики, большая часть из которых придет поддержать «своего парня» — Макса Ферстаппена, родившегося совсем недалеко от Спа, в другом бельгийском городке под названием Хасселт. То, что Макс будет готов поехать ради родной публики даже сквозь «дождевую стену», вряд ли вызывает сомнения. Вопрос в том, не закончится ли такой риск для без пяти минут трехкратного чемпиона первым сходом в сезоне. К тому же на предыдущем «Гран-при Венгрии» на награждении с Ферстаппеном произошел инцидент, которому гонщик не придал особого значения. Во время празднования занявший второе место Норрис так ударил бутылкой шампанского о подиум, что уронил и разбил кубок победителя. В западной традиции разбитые предметы, как правило, сулят неудачу, а в русской, наоборот, принято говорить — «на счастье». Интересно, какой подход выберет Ферстаппен.

«Спа-Франкоршам»
Длина круга — 7004 м
Количество кругов — 44
Дистанция гонки — 308,052 км

Расписание «Гран-при Бельгии»
28 июля
14.30 — первая практика
18.00 — квалификация
29 июля
13.00 — квалификация спринт-гонки
17.30 — спринт-гонка
30 июля
16.00 — гонка

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Ландо Норрис
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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