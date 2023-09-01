Последняя битва или очередной цирк? Остановит ли «Феррари» Ферстаппена в Монце?

Новый рекорд Макса будет непростым.

Европейское турне «Формулы-1» подходит к концу, и финальные гастроли серии в ближайшие выходные состоятся на культовом автодроме в Монце. Итальянский этап традиционно считается главным стартом сезона для местной Скудерии «Феррари», и вне зависимости от текущей формы команда из Маранелло из года в год прикладывает максимальные усилия, чтобы порадовать тифози на своей домашней трассе. Не станет исключением и предстоящий «Гран-при», где у Шарля Леклера и Карлоса Сайнса должен появиться редкий шанс на борьбу за самые высокие места.

Ферстаппен на грани уникального рекорда, но будет сложно

Пока в паддоке «Формулы-1» устами Льюиса Хэмилтона, Гельмута Марко и разномастных экспертов уверяют, что «Ред Булл» выиграет все оставшиеся гонки сезона, причем силами одного Ферстаппена. Реальность выглядит чуть менее предсказуемой. Исторические примеры доказывают — даже казавшиеся непобедимыми пилоты и машины, вроде супердуэта Прост-Сенна и их доминирующего «Макларен» МР4/4, могли стать жертвами обстоятельств. В сезоне-1988 тот мощнейший состав британской команды вполне мог выиграть все гонки, но именно в Монце на «Гран-при Италии» оба болида курьезно сошли, а победа уплыла к местным кумирам из «Феррари». Причем красные ехали в том году далеко не лучшим образом.

С похожим раскладом обе конюшни подходят к гонке в эти выходные. В Италии «Ред Булл» поможет одолеть лишь случайность, и Ферстаппен, вероятно, очень скоро оформит доселе невиданный рекорд в 10 побед подряд. Тем не менее Монца также является последним треком в календаре, где заточенный под скорость болид «Феррари» может оказать хотя бы толику конкуренции. Добавить сюда мотивацию Леклера и Сайнса, которые явно делят между собой место первого номера Скудерии (а значит, заряжены на результат), и мы вполне можем ожидать генерального сражения итальянцев против «Голиафа» в лице «Ред Булл».

Правда, с таким же успехом Скудерия может скатиться в очередную клоунаду со стратегией или забытыми колесами на пит-стопе, чей градус в последние годы бьет все рекорды. Но, может, в таком случае кто-то из «ферраристов» пойдет в своем абсурде до конца и в итоге протаранит Ферстаппена? Как в 1988-м это сделал круговой Жан-Луи Шлессер, вынесший шедшего к уверенной победе Сенну.

Макс Ферстаппен. Фото Reuters

Зандворт не определил фаворитов второй части сезона

Результаты предыдущей хаотичной гонки в Нидерландах не дали в полной мере определить, кто возглавит пелотон позади «Ред Булл». Успех Алонсо многие связали с тем, что «Астон Мартин» привез в Зандворт наибольшее число обновлений, однако на деле решающим фактором успеха стал пилотаж испанца в дождевых условиях. К тому же некоторые из апгрейдов британцев не оправдали себя совсем, как треснувший еще на тренировке винглет.

Такой же туман висит над перспективами «Макларен», у которых в Зандворте из-за череды неурядиц, по сути, развалился весь уик-энд. Тем временем «Феррари», которая вовсе не планировала привозить на этапы в Нидерландах и Италии новинки, все еще может удивить нас в финальном отрезке сезона. В хорошем смысле.

Параллельно с отказом от обновлений на двух слишком разных трассах в Монце и Зандворте шеф Скудерии Фредерик Вассер анонсировал работу над болидом в оставшихся гонках. Чуть позже из паддока пришел инсайд с уточнением, что после Италии «Феррари» будет тестировать элементы не для актуальной машины, а сразу на следующий год. До конца не понятно, с чем оказалось связано такое решение — с экспрессивным стилем руководства Скудерии в целом или намеренным умалчиванием, но такая тактика может принести пользу итальянцам уже в этом сезоне. При условии, что в Маранелло действительно изобретут что-то прорывное.

Наконец, еще одним фактором, который должен смешать все карты за спиной Ферстаппена, а возможно, и в самом «Ред Булл», стала недавняя техническая директива ФИА касательно гибкости антикрыльев. С Италии командам придется предоставлять судьям подробные данные об этих конструкциях во избежание манипуляций с их гибкостью, которую все сложнее определить при статичных проверках. Ранее по ходу чемпионата уже появлялись слухи о том, что на незаконном преимуществе благодаря сверхгибким крыльям ловили «Астон Мартин» и другие, неназванные команды. Как это новое правило отразится на раскладах в только разгоняющейся второй половине сезона, узнаем совсем скоро.

Трасса в Монце

Длина круга — 5793 м

Количество кругов — 53

Дистанция гонки — 306,720 км



Расписание «Гран-при Италии»

1 сентября

14.30-15.30 — первая практика

18.00-19.00 — вторая практика

2 сентября

13.30-14.30 — третья практика

17.00-18.00 — квалификация

3 сентября

16.00 — гонка