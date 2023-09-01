Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 00:00

Последняя битва или очередной цирк? Остановит ли «Феррари» Ферстаппена в Монце?

«Гран-при Италии» пройдет в Монце с 1 по 3 сентября
Эрик Расулев
Корреспондент отдела спорта
Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс.
Фото Reuters
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters
1/2
Telegram Дзен
Новый рекорд Макса будет непростым.

Европейское турне «Формулы-1» подходит к концу, и финальные гастроли серии в ближайшие выходные состоятся на культовом автодроме в Монце. Итальянский этап традиционно считается главным стартом сезона для местной Скудерии «Феррари», и вне зависимости от текущей формы команда из Маранелло из года в год прикладывает максимальные усилия, чтобы порадовать тифози на своей домашней трассе. Не станет исключением и предстоящий «Гран-при», где у Шарля Леклера и Карлоса Сайнса должен появиться редкий шанс на борьбу за самые высокие места.

Макс Ферстаппен. Дождь не смог помешать Ферстаппену. Голландец продлил победную серию на домашнем «Гран-при»

Ферстаппен на грани уникального рекорда, но будет сложно

Пока в паддоке «Формулы-1» устами Льюиса Хэмилтона, Гельмута Марко и разномастных экспертов уверяют, что «Ред Булл» выиграет все оставшиеся гонки сезона, причем силами одного Ферстаппена. Реальность выглядит чуть менее предсказуемой. Исторические примеры доказывают — даже казавшиеся непобедимыми пилоты и машины, вроде супердуэта Прост-Сенна и их доминирующего «Макларен» МР4/4, могли стать жертвами обстоятельств. В сезоне-1988 тот мощнейший состав британской команды вполне мог выиграть все гонки, но именно в Монце на «Гран-при Италии» оба болида курьезно сошли, а победа уплыла к местным кумирам из «Феррари». Причем красные ехали в том году далеко не лучшим образом.

С похожим раскладом обе конюшни подходят к гонке в эти выходные. В Италии «Ред Булл» поможет одолеть лишь случайность, и Ферстаппен, вероятно, очень скоро оформит доселе невиданный рекорд в 10 побед подряд. Тем не менее Монца также является последним треком в календаре, где заточенный под скорость болид «Феррари» может оказать хотя бы толику конкуренции. Добавить сюда мотивацию Леклера и Сайнса, которые явно делят между собой место первого номера Скудерии (а значит, заряжены на результат), и мы вполне можем ожидать генерального сражения итальянцев против «Голиафа» в лице «Ред Булл».

Макс Ферстаппен. «Ред Булл» поставил рекорд, пока соперники самоустранялись весь уик-энд

Правда, с таким же успехом Скудерия может скатиться в очередную клоунаду со стратегией или забытыми колесами на пит-стопе, чей градус в последние годы бьет все рекорды. Но, может, в таком случае кто-то из «ферраристов» пойдет в своем абсурде до конца и в итоге протаранит Ферстаппена? Как в 1988-м это сделал круговой Жан-Луи Шлессер, вынесший шедшего к уверенной победе Сенну.

Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Зандворт не определил фаворитов второй части сезона

Результаты предыдущей хаотичной гонки в Нидерландах не дали в полной мере определить, кто возглавит пелотон позади «Ред Булл». Успех Алонсо многие связали с тем, что «Астон Мартин» привез в Зандворт наибольшее число обновлений, однако на деле решающим фактором успеха стал пилотаж испанца в дождевых условиях. К тому же некоторые из апгрейдов британцев не оправдали себя совсем, как треснувший еще на тренировке винглет.

Такой же туман висит над перспективами «Макларен», у которых в Зандворте из-за череды неурядиц, по сути, развалился весь уик-энд. Тем временем «Феррари», которая вовсе не планировала привозить на этапы в Нидерландах и Италии новинки, все еще может удивить нас в финальном отрезке сезона. В хорошем смысле.

Макс Ферстаппен. Хэмилтон не смог остановить Ферстаппена, а «Макларен» — догнать

Параллельно с отказом от обновлений на двух слишком разных трассах в Монце и Зандворте шеф Скудерии Фредерик Вассер анонсировал работу над болидом в оставшихся гонках. Чуть позже из паддока пришел инсайд с уточнением, что после Италии «Феррари» будет тестировать элементы не для актуальной машины, а сразу на следующий год. До конца не понятно, с чем оказалось связано такое решение — с экспрессивным стилем руководства Скудерии в целом или намеренным умалчиванием, но такая тактика может принести пользу итальянцам уже в этом сезоне. При условии, что в Маранелло действительно изобретут что-то прорывное.

Наконец, еще одним фактором, который должен смешать все карты за спиной Ферстаппена, а возможно, и в самом «Ред Булл», стала недавняя техническая директива ФИА касательно гибкости антикрыльев. С Италии командам придется предоставлять судьям подробные данные об этих конструкциях во избежание манипуляций с их гибкостью, которую все сложнее определить при статичных проверках. Ранее по ходу чемпионата уже появлялись слухи о том, что на незаконном преимуществе благодаря сверхгибким крыльям ловили «Астон Мартин» и другие, неназванные команды. Как это новое правило отразится на раскладах в только разгоняющейся второй половине сезона, узнаем совсем скоро.

Трасса в Монце
Длина круга — 5793 м
Количество кругов — 53
Дистанция гонки — 306,720 км

Расписание «Гран-при Италии»
1 сентября
14.30-15.30 — первая практика
18.00-19.00 — вторая практика
2 сентября
13.30-14.30 — третья практика
17.00-18.00 — квалификация
3 сентября
16.00 — гонка

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
Обсудить
Читайте также
Безрукий паралимпиец отреагировал на вручение наручных часов
Фигуристка Горбачева приступила к подготовке к контрольным прокатам после исчезновения
В Нигере заявили о приостановке работы международных организаций
ВС Сирии при поддержке ВКС РФ ударили по пунктам управления террористов
В ВСУ сообщили сроки обучения летчиков в Дании и Великобритании
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дождь не смог помешать Ферстаппену. Голландец продлил победную серию на домашнем «Гран-при»