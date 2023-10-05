Чемпионская формальность. Ферстаппен вернулся в Катар за титулом

Пилот «Ред Булл» может оформить чемпионство еще до гонки в воскресенье.

Вслед за Кубком конструкторов, который «Ред Булл» выиграл на предыдущем «Гран-при» в Судзуке, команда Макса Ферстаппена сможет претендовать еще на один досрочный трофей уже в ближайшие выходные. Теперь «быкам» пора готовиться к третьему титулу своего лидера, который уже давно стал для Макса всего лишь нерешенной формальностью.

Ферстаппен может стать чемпионом уже в субботу

Сезон-2023 войдет в историю «Формулы-1» под знаком умопомрачительного превосходства «Ред Булл», которое пока удалось разбавить лишь «Феррари» с одинокой победой Карлоса Сайнса в Сингапуре. За 6 этапов до финиша чемпионата в активе «энергетиков» уже числится Кубок конструкторов, по достоинству выигранный за самое лучшее шасси пелотона, а в Лусаиле Максу Ферстаппену даже не придется набирать очки в воскресной гонке, чтобы выиграть личный титул.

В этом году «Гран-при Катара», вернувшийся в календарь «королевской серии» после перерыва на чемпионат мира по футболу, будет включать субботнюю спринт-гонку, где Ферстаппену достаточно занять 6-е место. После схода ближайшего преследователя в личном зачете и по совместительству напарника Макса Серхио Переса в Японии задача для нидерландского пилота упростилась максимально. Даже в случае неудачи в субботу Ферстаппену хватит 8-го места на финише днем позже вне зависимости от успехов Чеко.

Фото Reuters

Перес обещает проснуться

Тем не менее проигравший вчистую чемпионат Перес оказался неожиданно красноречив накануне гонки в Лусаиле. На трассе, чей петляющий профиль, кажется, создан под болид и пилотаж Ферстаппена, мексиканец обещает дать бой в обеих гонках уик-энда. Правда, пока что все громкие заявления Чеко мало коррелировали с его перформансом на трассе. В отсутствии форс-мажоров на какую-то борьбу в его случае следует ставить скорее перед этапом в Лас-Вегасе, где не самый быстрый городской трек лучше подойдет именно второму номеру «Ред Булл».

Дополнительным фактором, который поставит крест на зрелищности предстоящего «Гран-при Катара», возможно, станут узкие дорожки автодрома Лусаил, изначально созданного для мотоциклетных гонок и лишь после щедрого взноса местных эмиров, получившего долгосрочный контракт от «Формулы-1». Доходило до абсурдного, что в пандемийный 2021-й, когда трек экстренно заменял в календаре выбывшие этапы, командам «Ф-1» элементарно не хватало места в узком паддоке, рассчитанном на скромные команды MotoGP. Поэтому весь текущий год инфраструктуру катарской трассы перестраивали и расширяли под формульные гонки. Как видим теперь — не зря, ведь через несколько дней ему, вполне вероятно, придется принимать очередную «коронацию» Макса.

Автодром Лусаил

Длина круга — 5380 м

Количество кругов — 57

Дистанция гонки — 306,660 км



Расписание «Гран-при Катара»

6 октября

16.30 — свободная практика

20.00 — квалификация

7 октября

16.00 — квалификация спринт-гонки

20.30 — спринт-гонка

8 октября

20.00 — гонка