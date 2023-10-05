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5 октября, 23:00

Чемпионская формальность. Ферстаппен вернулся в Катар за титулом

«Гран-при Катара» пройдет с 6 по 8 октября
Эрик Расулев
Корреспондент отдела спорта
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters
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Пилот «Ред Булл» может оформить чемпионство еще до гонки в воскресенье.

Вслед за Кубком конструкторов, который «Ред Булл» выиграл на предыдущем «Гран-при» в Судзуке, команда Макса Ферстаппена сможет претендовать еще на один досрочный трофей уже в ближайшие выходные. Теперь «быкам» пора готовиться к третьему титулу своего лидера, который уже давно стал для Макса всего лишь нерешенной формальностью.

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Ферстаппен может стать чемпионом уже в субботу

Сезон-2023 войдет в историю «Формулы-1» под знаком умопомрачительного превосходства «Ред Булл», которое пока удалось разбавить лишь «Феррари» с одинокой победой Карлоса Сайнса в Сингапуре. За 6 этапов до финиша чемпионата в активе «энергетиков» уже числится Кубок конструкторов, по достоинству выигранный за самое лучшее шасси пелотона, а в Лусаиле Максу Ферстаппену даже не придется набирать очки в воскресной гонке, чтобы выиграть личный титул.

В этом году «Гран-при Катара», вернувшийся в календарь «королевской серии» после перерыва на чемпионат мира по футболу, будет включать субботнюю спринт-гонку, где Ферстаппену достаточно занять 6-е место. После схода ближайшего преследователя в личном зачете и по совместительству напарника Макса Серхио Переса в Японии задача для нидерландского пилота упростилась максимально. Даже в случае неудачи в субботу Ферстаппену хватит 8-го места на финише днем позже вне зависимости от успехов Чеко.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Перес обещает проснуться

Тем не менее проигравший вчистую чемпионат Перес оказался неожиданно красноречив накануне гонки в Лусаиле. На трассе, чей петляющий профиль, кажется, создан под болид и пилотаж Ферстаппена, мексиканец обещает дать бой в обеих гонках уик-энда. Правда, пока что все громкие заявления Чеко мало коррелировали с его перформансом на трассе. В отсутствии форс-мажоров на какую-то борьбу в его случае следует ставить скорее перед этапом в Лас-Вегасе, где не самый быстрый городской трек лучше подойдет именно второму номеру «Ред Булл».

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Дополнительным фактором, который поставит крест на зрелищности предстоящего «Гран-при Катара», возможно, станут узкие дорожки автодрома Лусаил, изначально созданного для мотоциклетных гонок и лишь после щедрого взноса местных эмиров, получившего долгосрочный контракт от «Формулы-1». Доходило до абсурдного, что в пандемийный 2021-й, когда трек экстренно заменял в календаре выбывшие этапы, командам «Ф-1» элементарно не хватало места в узком паддоке, рассчитанном на скромные команды MotoGP. Поэтому весь текущий год инфраструктуру катарской трассы перестраивали и расширяли под формульные гонки. Как видим теперь — не зря, ведь через несколько дней ему, вполне вероятно, придется принимать очередную «коронацию» Макса.

Автодром Лусаил
Длина круга — 5380 м
Количество кругов — 57
Дистанция гонки — 306,660 км

Расписание «Гран-при Катара»
6 октября
16.30 — свободная практика
20.00 — квалификация
7 октября
16.00 — квалификация спринт-гонки
20.30 — спринт-гонка
8 октября
20.00 — гонка

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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