«Это становится просто нелепым!» Ферстаппена в Мексике наказали за грязный пилотаж против конкурента

Макс получил 20-секундный штраф, а Ландо Норрис сократил отставание в чемпионате на десять очков.

«Формула-1». «Гран-при Мексики»

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 71 круг

2. Ландо Норрис («Макларен») + 4,705

3. Шарль Леклер («Феррари») + 34,387

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 44,780

5. Джордж Расселл («Мерседес») + 48,536

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 59,558

7. Кевин Магнуссен («Хаас») + 1.03,642

8. Оскар Пиастри («Макларен») + 1.04,928

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») + 1 круг

10. Пьер Гасли («Альпин») + 1 круг

После двух крайне скучных, что тут греха таить, сезонов в «Формуле-1» наконец-то стало гораздо интереснее и жарче. Голландец Макс Ферстаппен на «Ред Булл» уже не доминирует и по крупицам теряет преимущество, добытое в первой половине 2024 года. Так, по итогам «Гран-при Мексики» его перевес над британцем Ландо Норрисом из «Макларена» в личном зачете сократился сразу на десять баллов до 47 очков. Причем главные конкуренты в борьбе за титул вновь, как и неделей ранее в Остине, сражались друг с другом за позицию непосредственно на трассе и едва избежали столкновения.

И если на «Гран-при США» наказали Норриса, то теперь сразу 20-секундный штраф дали Ферстаппену, который в итоге финишировал только шестым. Кто-то счел штраф Максу слишком жестким, а кто-то, наоборот, полагает, что трехкратного чемпиона мира с его пилотажем на грани, а порой и за гранью фола необходимо наказывать более сурово.

За гранью фола

Напомним, в Остине стюарды встали на сторону Ферстаппена, посчитав, что Ландо обогнал его в конце гонки за пределами трассы. В итоге британцу выписали пятисекундный штраф, из-за которого Макс был классифицирован третьим, а Ландо — четвертым. В «Ред Булл» решению порадовались, а в «Макларене», напротив, посчитали совершенно несправедливым, ведь голландец, по их мнению, выдавил оппонента с трассы, да и сам нарушил ее границы в том эпизоде. Но стюарды их протест даже не стали рассматривать. Причем не только после финиша «Гран-при США», но и при повторной попытке уже во время следующего гоночного уик-энда в Мексике. Посчитав, что «Макларен» «не предоставил новой, существенной и релевантной информации по поводу произошедшего, которая не была бы доступна в момент принятия первоначального решения».

Таким образом, за пять этапов до финиша чемпионата отрыв Ферстаппена составил 57 очков, а могло быть 51 и даже меньше, впаяй штраф еще и Максу. Но в Мексике Норрису удалось-таки вернуть интригу, пусть классифицировался он на сей раз не на поуле, а только третьим, позади выигравшего квалификацию испанца Карлоса Сайнса на «Феррари» и, собственно, Ферстаппена. Мало того, на старте голландец еще и обошел Сайнса. Казалось, все складывается для лидера «Макларена» по негативному сценарию, однако совсем скоро все изменилось. После рестарта (на трассу после аварии с вылетом японца Юки Цуноды на несколько кругов выезжала машина безопасности) Макс начал терять темп, пропустил Карлоса обратно, а затем подвергся атаке от Ландо.

Что ж, Макс в своем стиле вновь выдавил Норриса за пределы трассы, а когда тот вернулся — перед ним рванул по внутреннему радиусу уже через несколько секунд, словно соперника рядом не было. Не отрули Ландо за пределы трассы, аварии было бы не избежать. При этом оба дуэлянта пропустили на второе место монегаска Шарля Леклера на «Феррари». Британец по радио не скрывал своего недовольства, да и стюарды такую, с позволения сказать, бескомпромиссность трехкратного чемпиона мира не оценили. Они рассмотрели оба эпизода отдельно и за каждый из них оштрафовали Ферстаппена на десять секунд. Первый штраф Макс воспринял ироничным комментарием: «Впечатляет». А вот известие по второй части «марлезонского балета», то есть штрафа, его разозлило: «Хорошо, но это просто глупо!»

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис (слева) и пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер на подиуме по итогам «Гран-при Мексики». Фото Reuters

Не собирается ныть

В итоге он, как и требуется, отстоял на пит-стопе эти 20 секунд и выехал на трассу не только за Норрисом, но и за двумя британскими пилотами «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселом. По идее, «Мерседесы» были не так и далеко, но, вместо того чтобы догнать и обогнать, Ферстаппен значительно от них отстал и даже подпустил к себе «Хаас» датчанина Кевина Магнуссена, финишировав шестым. Он заработал только восемь баллов против 18 у Норриса, прорвавшегося на второе место — за несколько кругов до финиша под давлением Леклер допустил ошибку в последнем повороте и пропустил «Макларен». Догнать Сайнса Ландо все же не успел, но 47 очков за четыре «Гран-при» и два спринта (в розыгрыше еще 120 очков) при нелучшей форме «Ред Булл» отыграть у Макса все же можно, пусть и очень сложно.

«Мы рискуем перевернуть правила об обгоне с ног на голову, когда пилоты будут просто пытаться вырваться вперед на апексе, а затем заявлять, что соперник должен уступить им. В последних пяти гонках нас ждет неразбериха. Поэтому очень важно, чтобы стюарды вместе с гонщиками согласовали что-то разумное», — привел Crash.net слова руководителя Red Bull Кристофера Хорнера. Сам Ферстаппен после гонки заявил Sky Sports: «Проблема в том, что, если ты медленнее, ты будешь оказываться в такой ситуации. А я не собираюсь просто так отдавать позиции. Речь ведь не о том, согласен ты со штрафом или нет, хотя 20 секунд — это много. Я не собираюсь ныть, наша главная проблема сегодня — нехватка темпа, и я больше всего переживаю именно из-за этого».

Норрис, в свою очередь, в интервью после гонки сказал: «Не хотел ждать таких вещей от Ферстаппена, ведь я уважаю Макса. Но я был готов к таким действиями. Это было, на мой взгляд, не очень чисто. К счастью, удалось избежать столкновения». А руководитель «Макларена» Зак Браун был более категоричен в комментарии для Sky Sports: «Вероятно, даже этих штрафов было недостаточно. То есть это становится просто нелепым. И я аплодирую стюардам FIA, в этот уик-энд они поработали хорошо».

Уже в ближайший уик-энд разборки Макса и Ландо, а также их команд наверняка продолжатся на «Гран-при Бразилии» в Интерлагосе.

Личный зачет:

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл») — 362 очка.

2. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») — 315.

3. Шарль Леклер (Монако, «Феррари) — 291.

4. Оскар Пиастри (Австралия, «Макларен») — 251.

5. Карлос Сайнс (Испания, «Феррари) — 240.

6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес) — 189.

7. Джордж Расселл (Великобритания, «Мерседес) — 177.

8. Серхио Перес (Мексика, «Ред Булл) — 150...

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 566.

2. «Феррари» — 537.

3. «Ред Булл» — 512.

4. «Мерседес» — 366...