Гейм, сет и матч. Ферстаппен впервые выиграл «Гран-при Великобритании»

Чемпион мира довел победную серию до шести гонок, а «Ред Булл» повторил «вечный» рекорд «Макларен».

Гран-при Великобритании «Формулы-1»

1. Ферстаппен (Red Bull)

2. Норрис (McLaren) — 3,568

3. Хэмилтон (Mercedes) — 6,783

4. Пиастри (McLaren) — 7,776

5. Расселл (Mercedes) — 11,206

6. Перес (Red Bull) — 12,882

7. Алонсо (Aston Martin) — 17,193

8. Элбон (Williams) — 17,878

9. Леклер (Ferrari) — 18,689

10 Сайнс (Ferrari) — 19,448

11. Сарджент (Williams) — 23,632

12. Боттас (Alfa Romeo) — 25,830

13. Хюлькенберг (Haas) — 26,663

14. Стролл (Aston Martin) — 27,483

15. Чжоу (Alfa Romeo) — 29,820

16. Цунода (Alpha Tauri) — 31,225

17. Де Вриз (Alpha Tauri) — 33,128

Итог классического «Гран-при Великобритании» на знаменитой трассе в Сильверстоуне оказался максимально предсказуемым. Действующий чемпион мира и лидер сезона Макс Ферстаппен на «Ред Булле» выиграл квалификацию, да и в гонке не имел больших проблем. Впрочем, нельзя сказать, что интриги вообще не было. Уик-энд получился зрелищным, в гонке хватало острых моментов. Борьба за позиции на пьедестале, разные стратегии по шинам, выбранные командами, машина безопасности и рестарт. Не хватило только дождя, который собирался над трассой, да так и не собрался, ограничившись несколькими каплями.

Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Великобритании» — 2023. Фото Reuters

Одиннадцать подряд

После того как Ферстаппен завоевал право стартовать с поула, многие только укрепились во мнении, что лидер «Ред Булл» оторвется от конкурентов с первых же метров, в гордом одиночестве доедет до финиша и заработает «Большой шлем». Как бы не так — старт выиграл Ландо Норрис.

Чемпион мира засиделся на старте, и этим попытались воспользоваться сразу два «Макларена». Норрис проскочил в лидеры, его маневр попытался повторить и Оскар Пиастри, но Максу удалось захлопнуть калитку в рамках правил, остаться на втором месте и избежать столкновения. Дальше чемпион мира попытался отчаянно контратаковать в первых поворотах, но Норрису удавалось показывать лучший темп в дебюте. Он даже сумел отъехать от Ферстаппена на секунду.

Праздник непослушания продолжался почти пять кругов, но затем фаворит с видимой легкостью все-таки прошел Норриса с помощью DRS. После этого Ферстаппен вернулся к основному сценарию и стал увеличивать разрыв. К середине гонки его преимущество перевалило за шесть секунд. И лидеру не помешал даже выезд машины безопасности — у Кевина Магнуссена сгорел мотор его «Хааса», и гонщики пять кругов провели под желтыми флагами.

После рестарта Ферстаппен пожаловался инженерам на шины, но это было лукавством. Он установил быстрейшее время на круге и спокойно доехал до победы, ставшей для Макса шестой подряд и восьмой в чемпионате. А вот для «Ред Булл» это уже 10-й успех в сезоне и 11-й кряду — команда повторила исторический рекорд «Макларен» сезона-1988. Возможно, история будет переписана уже на «Хунгароринге».

Болельщиков «Ред Булл», пожалуй, даже не огорчит очередное не слишком удачное выступление Серхио Переса. Мексиканец не попал во второй сегмент квалификации и принял старт 15-м, только к 19-му кругу прорвался в очковую зону и в итоге финишировал шестым. Теперь он отстает от Ферстаппена уже на 99 очков.

Финиш Макса Ферстаппена. Фото Reuters

Серебро Сильверстоуна

К большой радости болельщиков, собравших аншлаг на трибунах, за право стать лучшим гонщиком выходных, не считая Ферстаппена, боролись два британца. И видеть каждого из них на пьедестале по-своему неожиданно.

Немногие верили, что четвертое место Норриса в Австрии не случайная вспышка, а начало чего-то большего. Но в субботу он едва не отобрал поул у действующего чемпиона мира, а третьим стал его напарник по «Макларен» Пиастри. Оранжевые машины в Сильверстоуне были заметны не только раскраской, но и результатами, едва не дотянув до двойного пьедестала. Борьба Норриса и Льюиса Хэмилтона после рестарта стала украшением гонки — та, по сути, превратилась в спринт. Семикратный чемпион мира атаковал на мягких шинах, но Норрис на харде героически отбивался, и все это в отсутствие DRS.

И был вознагражден тем, что во второй раз в карьере добрался до второго места. Тогда как Пиастри впервые финишировал четвертым. Их компанию разбавил Хэмилтон, который, впрочем, вряд ли может быть недоволен. Ведь он начинал гонку седьмым, а на старте еще и пропустил вперед Фернандо Алонсо. Тогда как его напарник Джордж Расселл прошел «Феррари» Карлоса Сайнса — младшего и боролся за четвертое место с Шарлем Леклером.

Хэмилтон настиг «Астон Мартин» Алонсо через семь кругов, дольше всех конкурентов продержался на трассе перед пит-стопом и после быстрой смены шин вернулся впереди Пиастри перед самыми желтыми флагами. Учитывая пятое итоговое место Расселла, этап для «Мерседес» можно считать успешным.

А вот «Феррари» после удачного выступления в Шпильберге на другой по стилю трассе с треском провалилась. Команда выбрала тактику с ранними пит-стопами и сменой резины на хард, но не угадала. В итоге выше красных классифицировался даже «Уильямс» Александра Элбона. Леклер, в начале гонки успешно оборонявший четвертую позицию от Расселла, финишировал девятым. Следом приехал Сайнс, которого в одном из эпизодов в концовке гонки прошли сразу три соперника. И если бы не поломка Пьера Гасли, испанец и вовсе мог бы остаться без очков.

Теперь у гонщиков есть две недели, чтобы перевести дух, — следующий этап чемпионата мира пройдет в Венгрии с 21 по 23 июля.