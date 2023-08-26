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Сегодня, 13:30

Хэмилтон не держится за скандальный титул 2008 года. Он готов подарить его Массе?

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Льюис Хэмилтон и Фелипе Масса.
Фото Global Look Press
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Дело о скандальном титуле благодаря подстроенной аварии: аргументы на стороне бразильца, но британец невозмутим.

Льюису Хэмилтону все-таки удалось повторить рекорд Михаэля Шумахера и добраться до седьмого в карьере титула «Формулы-1». Однако реализовать свои претензии на восьмой никак не выходит. После фееричной победы в финальной гонке сезона 2021 года Макс Ферстаппен и «Ред Булл» в целом оторвались от его «Мерседес» на серьезное расстояние. Тем временем под угрозой и седьмой трофей. У Льюиса могут отобрать одну из его побед, а именно первое чемпионство в карьере. Когда он обошел на последнем повороте бразильца Филипе Массу, но, как оказалось по правилам — должен был уступить последнему в общей таблице пять очков.

Боссы «Формулы-1» годами скрывали крупнейший подлог в истории

К итогам чемпионата 2008 года сразу были вопросы. На бумаге все в порядке, Массе для первого (и как покажет время — единственного) титула в карьере нужно было выиграть последнюю гонку сезона. Однако юный и дерзкий Льюис Хэмилтон смог удержать машину под ливнем и на последнем повороте трассы в Сан-Паулу обошел Филипе как в конкретной гонке, так и во всем чемпионате, оформив победу в общем зачете в одно очко. Так Масса уступил титул на домашнем «Гран-при», однако на самом деле главная драма развернулась немного раньше. Все дело в злополучном «Гран-при Сингапура», когда бразилец уверенно ехал к своей седьмой победе в сезоне и мог досрочно оформлять победу в чемпионате, однако все изменила подстроенная авария и последовавший после этого рестарт.

Льюис Хэмилтон в&nbsp;2008 году. «Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула

Долгие годы фанаты только рассуждали на тему того, что инцидент был подстроен. Уж слишком все выгодно получилось для «Рено». Пожертвовать потерявшим всякий стимул к гонке Нельсиньо Пике ради победы главного пилота французов Фернандо Алонсо. Только долгое время подобные разговоры ограничивались обсуждением слухов или неоднозначных комментариев участников и очевидцев тех событий. Пока зачем-то раскопать забытую тему не решил Берни Экклстоун. 92-летний менеджер разоткровенничался и выдал служебный подлог 15-летней давности. Он признался, что к нему в паддок подходил Нельсон Пике-старший и проговорился о сговоре в «Рено». Знали обо всем и в FIA — информация была у тогдашнего президента международной федерации автоспорта Макса Мосли. Однако действий никаких не последовало. «Мы хотели защитить наш спорт и спасти его от огромного скандала, — оправдывался экс-глава «Формулы-1» Экклстоун. — Поэтому и решили не давать ход этой информации. Было правило, что после церемонии награждения FIA результаты чемпионата нельзя пересматривать».

Льюис Хэмилтон и Фелипе Масса.
Фото Global Look Press

Хэмилтон притворяется, что не вникает в суть спора

Под конец жизни Берни, очевидно, замучила совесть. Бывший босс «Формулы-1» отказывается признавать Хэмилтона чемпионом мира, всячески извиняется перед Массой за то, что у Филипе украли титул, и надеется, что правды еще можно добиться. Удивительно, но на свою сторону бразилец перетащил и виновника аварии. Нельсиньо поссорился с руководством «Рено» еще в 2009-м, а сейчас гоняет вместе с Массой и готов помочь своему соотечественнику в борьбе за правду. Филипе же настроен серьезно и уже обратился как в комиссию FIA по гоночным инцидентам, так и в спортивный арбитражный суд (CAS). Последний хоть и не имеет прямой юрисдикции над «Формулой-1», но может выступать в качестве консультативного органа, а авторитет суда в Лозанне руководство королевских гонок едва ли сможет игнорировать.

Берни Экклстоун и&nbsp;Льюис Хэмилтон в&nbsp;2008 году. «Мы должны были лишить его титула». Экс-босс «Формулы-1» жалеет, что подарил Хэмилтону его первое чемпионство

Хэмилтон долгое время избегал неприятной для себя темы. И впервые высказался по ней только на днях. «У меня плохая память, так что, честно говоря, я мало что помню. Я сосредоточен на происходящем здесь и сейчас, хочу помочь «Мерседес» в борьбу за победы в гонках и чемпионате. Я не думаю о том, что произошло 15 лет назад», — сказал Льюис журналистам и добавил, что настроен выигрывать новые титулы. «Сейчас сильнее «Ред Булл». Макс Ферстаппен не допускает ошибок, но когда допустит — я буду рядом», — уверяет он. Тем не менее совсем игнорировать ситуацию британцу едва ли получится. На прошлой неделе Масса потребовал финансовую компенсацию у «Формулы-1» и грозится обратиться в гражданские суды, если не сможет добиться справедливости через спортивные органы.

Фелипе Масса и Льюис Хэмилтон.
Фото Global Look Press

Пересмотр итогов чемпионата может открыть для автоспорта ящик Пандоры

Филипе не раз подчеркивал, что не считает Хэмилтона виновником этой истории и не выступает против него. Но всем понятно, по кому ударит пересмотр результатов. Только вот представить такую ситуацию в реальности тяжело. Вполне вероятно, что перед Массой принесут публичные извинения, возместят какие-то убытки и даже наградят специальным призом за верность гонкам. Ведь экс-пилот «Формулы-1» утверждает, что борется не за себя лично, а за честный спорт, бразильских гонщиков и фанатов. Однако стоит пойти у него на поводу велик риск раскрыть ящик Пандоры, подобный тому, что давно терзает олимпийский спорт. Все эти истории с пересмотром итогов Игр десятилетней и более давности, может, и считаются поиском справедливости, однако больно бьют по репутации олимпийского движения.

Льюис Хэмилтон. «Мы движемся в другую сторону». Хэмилтон требует лишить права голоса ветеранов «Формулы-1»

А что если спустя пару лет уже Хэмилтон подаст в суд на итоги сезона 2021 года, когда его в последний момент обошел Ферстаппен? Может, и там был какой-то подлог? Уж больно выгодная ситуация была для, казалось бы, потерявшего всякие шансы на победу голландца... И куда с таким раскладом придет автоспорт? Да и в конце концов, если и разбирать подобные случаи, то по горячим следам, а не спустя 15 лет, когда ключевые герои этой истории либо на пенсии, либо в могиле — как экс-президент FIA Мосли. Он несет свою долю ответственности за позор Сингапура-2008. Однако отвечать за него Максу если и придется, то уже в суде совсем другой юрисдикции. Не проще ли отпустить эту историю и жить дальше? В том числе и Массе, ведь самое главное, кого чемпионом считают люди, а не у кого формальный титул.

Формула-1
Льюис Хэмилтон
Фелипе Масса
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