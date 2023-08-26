Хэмилтон не держится за скандальный титул 2008 года. Он готов подарить его Массе?

Дело о скандальном титуле благодаря подстроенной аварии: аргументы на стороне бразильца, но британец невозмутим.

Льюису Хэмилтону все-таки удалось повторить рекорд Михаэля Шумахера и добраться до седьмого в карьере титула «Формулы-1». Однако реализовать свои претензии на восьмой никак не выходит. После фееричной победы в финальной гонке сезона 2021 года Макс Ферстаппен и «Ред Булл» в целом оторвались от его «Мерседес» на серьезное расстояние. Тем временем под угрозой и седьмой трофей. У Льюиса могут отобрать одну из его побед, а именно первое чемпионство в карьере. Когда он обошел на последнем повороте бразильца Филипе Массу, но, как оказалось по правилам — должен был уступить последнему в общей таблице пять очков.

Боссы «Формулы-1» годами скрывали крупнейший подлог в истории

К итогам чемпионата 2008 года сразу были вопросы. На бумаге все в порядке, Массе для первого (и как покажет время — единственного) титула в карьере нужно было выиграть последнюю гонку сезона. Однако юный и дерзкий Льюис Хэмилтон смог удержать машину под ливнем и на последнем повороте трассы в Сан-Паулу обошел Филипе как в конкретной гонке, так и во всем чемпионате, оформив победу в общем зачете в одно очко. Так Масса уступил титул на домашнем «Гран-при», однако на самом деле главная драма развернулась немного раньше. Все дело в злополучном «Гран-при Сингапура», когда бразилец уверенно ехал к своей седьмой победе в сезоне и мог досрочно оформлять победу в чемпионате, однако все изменила подстроенная авария и последовавший после этого рестарт.

Долгие годы фанаты только рассуждали на тему того, что инцидент был подстроен. Уж слишком все выгодно получилось для «Рено». Пожертвовать потерявшим всякий стимул к гонке Нельсиньо Пике ради победы главного пилота французов Фернандо Алонсо. Только долгое время подобные разговоры ограничивались обсуждением слухов или неоднозначных комментариев участников и очевидцев тех событий. Пока зачем-то раскопать забытую тему не решил Берни Экклстоун. 92-летний менеджер разоткровенничался и выдал служебный подлог 15-летней давности. Он признался, что к нему в паддок подходил Нельсон Пике-старший и проговорился о сговоре в «Рено». Знали обо всем и в FIA — информация была у тогдашнего президента международной федерации автоспорта Макса Мосли. Однако действий никаких не последовало. «Мы хотели защитить наш спорт и спасти его от огромного скандала, — оправдывался экс-глава «Формулы-1» Экклстоун. — Поэтому и решили не давать ход этой информации. Было правило, что после церемонии награждения FIA результаты чемпионата нельзя пересматривать».

Льюис Хэмилтон и Фелипе Масса. Фото Global Look Press

Хэмилтон притворяется, что не вникает в суть спора

Под конец жизни Берни, очевидно, замучила совесть. Бывший босс «Формулы-1» отказывается признавать Хэмилтона чемпионом мира, всячески извиняется перед Массой за то, что у Филипе украли титул, и надеется, что правды еще можно добиться. Удивительно, но на свою сторону бразилец перетащил и виновника аварии. Нельсиньо поссорился с руководством «Рено» еще в 2009-м, а сейчас гоняет вместе с Массой и готов помочь своему соотечественнику в борьбе за правду. Филипе же настроен серьезно и уже обратился как в комиссию FIA по гоночным инцидентам, так и в спортивный арбитражный суд (CAS). Последний хоть и не имеет прямой юрисдикции над «Формулой-1», но может выступать в качестве консультативного органа, а авторитет суда в Лозанне руководство королевских гонок едва ли сможет игнорировать.

Хэмилтон долгое время избегал неприятной для себя темы. И впервые высказался по ней только на днях. «У меня плохая память, так что, честно говоря, я мало что помню. Я сосредоточен на происходящем здесь и сейчас, хочу помочь «Мерседес» в борьбу за победы в гонках и чемпионате. Я не думаю о том, что произошло 15 лет назад», — сказал Льюис журналистам и добавил, что настроен выигрывать новые титулы. «Сейчас сильнее «Ред Булл». Макс Ферстаппен не допускает ошибок, но когда допустит — я буду рядом», — уверяет он. Тем не менее совсем игнорировать ситуацию британцу едва ли получится. На прошлой неделе Масса потребовал финансовую компенсацию у «Формулы-1» и грозится обратиться в гражданские суды, если не сможет добиться справедливости через спортивные органы.

Фелипе Масса и Льюис Хэмилтон. Фото Global Look Press

Пересмотр итогов чемпионата может открыть для автоспорта ящик Пандоры

Филипе не раз подчеркивал, что не считает Хэмилтона виновником этой истории и не выступает против него. Но всем понятно, по кому ударит пересмотр результатов. Только вот представить такую ситуацию в реальности тяжело. Вполне вероятно, что перед Массой принесут публичные извинения, возместят какие-то убытки и даже наградят специальным призом за верность гонкам. Ведь экс-пилот «Формулы-1» утверждает, что борется не за себя лично, а за честный спорт, бразильских гонщиков и фанатов. Однако стоит пойти у него на поводу — велик риск раскрыть ящик Пандоры, подобный тому, что давно терзает олимпийский спорт. Все эти истории с пересмотром итогов Игр десятилетней и более давности, может, и считаются поиском справедливости, однако больно бьют по репутации олимпийского движения.

А что если спустя пару лет уже Хэмилтон подаст в суд на итоги сезона 2021 года, когда его в последний момент обошел Ферстаппен? Может, и там был какой-то подлог? Уж больно выгодная ситуация была для, казалось бы, потерявшего всякие шансы на победу голландца... И куда с таким раскладом придет автоспорт? Да и в конце концов, если и разбирать подобные случаи, то по горячим следам, а не спустя 15 лет, когда ключевые герои этой истории либо на пенсии, либо в могиле — как экс-президент FIA Мосли. Он несет свою долю ответственности за позор Сингапура-2008. Однако отвечать за него Максу если и придется, то уже в суде совсем другой юрисдикции. Не проще ли отпустить эту историю и жить дальше? В том числе и Массе, ведь самое главное, кого чемпионом считают люди, а не у кого формальный титул.