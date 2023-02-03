Гонщик Фернандо Алонсо бросил семью ради русской модели. Ее обвиняли в эскорте

Любовные похождения звезды «Формулы-1».

Двукратный чемпиона мира «Формулы-1» Фернандо Алонсо имеет много поклонников своего таланта не только среди мужчин. Яркая внешность испанца и победы сделали его одним из секс-символов «королевских гонок». Расскажем о его интрижке с россиянкой, из-за которой гонщик расстался с женой.

Роковое фото

С 2006 года Алонсо находился в браке с солисткой группы El sue?o de Morfeo Ракель дель Росарио. Это очень популярный музыкальный коллектив в Испании, который даже представлял страну на «Евровидении» в 2013 году. У них были прекрасные отношения, пока молодую семью не разрушила русская модель.

Летом 2011 года Алонсо на одной из вечеринок познакомился с моделью российского происхождения Ксенией Чумичевой, которая с детства проживала в Швейцарии. Сначала они не афишировали отношения, но папарацци удалось поймать их вместе в ночном клубе в Швейцарии.

А потом сама модель выложила у себя в соцсетях фото в обнимку с гонщиком, которое вызвало бурю обсуждений в испанской и швейцарской прессе. Спустя всего неделю после публикации этого снимка Алонсо и Ракель официально объявили о разводе. При этом спортсмен уверял, что уже не состоит в отношениях с певицей и расстались они друзьями.

Ракель дель Росарио и Фернандо Алонсо. Фото Соцсети

Обвинения в эскорте

Позже вокруг Фернандо и Ксении разгорелся новый скандал. Чумичеву обвинили в оказании эскорт-услуг. Профиль с ее снимками под именем Джулия обнаружился на одном из американских сайтов для взрослых. Ее представляли там как итальянскую супермодель VIP-уровня. За час работы просили 1100 долларов, а за ночь — 5500 долларов.

Сама девушка была крайне возмущена случившимся и заявляла, что готовит иск к этому порталу за размещение ее фотографий.

— Это просто смешно. Человек, разместивший эти фотографии, по всей видимости, хотел испортить мою репутацию в Нью-Йорке. Я шокирована, но мы будем разбираться с этой чудовищной выходкой, — уверяла модель в интервью швейцарским журналистам.

Однако чем на самом деле закончилась история — неизвестно. Испанский гонщик никак не комментировал этот скандал, а позже и вовсе бросил россиянку.

Новая русская

Ксения Чумичева оказалась не единственной русской девушкой в жизни испанского спортсмена. В 2012 году стало известно о романе Алонсо с моделью Дарьей Капустиной. Девушка родом из Владивостока, но работала в Японии. Модель и пилот познакомились на вечеринке по случаю завершения гоночного уик-энда в Судзуке. При этом Фернандо не планировал идти в ночной клуб, так как был подавлен из-за того, что выбыл уже на первом круге, но его уговорили друзья пойти отдохнуть. Так судьба свела его с другой россиянкой. По их словам, это была любовь с первого взгляда. Отношения развивались стремительно, а скрывать их Дарья и Фернандо не стали.

Дарья Капустина и Фернандо Алонсо. Фото Соцсети

Капустину часто видели рядом с Фернандо. Она практически всегда сопровождала его в гонках и находилась в боксах пилота. Видеооператоры снимали каждый ее шаг, и то, как трогательно россиянка переживает за своего возлюбленного. Фанаты «Формулы-1» окрестили их самой красивой парой в автоспорте. Они и правда гармонично смотрелись рядом друг с другом. Пара ярко проводила время вместе: ужинали на Эйфелевой башне в Париже и летали на вертолете над Альпами. Более того, Алонсо посетил Владивосток, чтобы познакомиться с семьей своей девушки. Испанец попробовал борщ, сходил в русскую баню и погулял по застывшему морю.

Однако в 2014-м пара распалась, а у гонщика началась новая жизнь. Он ушел из «Феррари» в «Макларен». Дарья же вернулась в Японию, где продолжила свою работу.

Позже у Алонсо был роман с испанкой Ларой Альварес, с которой он в последний момент отменил помолвку. И вот уже почти шесть лет звезда «королевских гонок» состоит в отношениях с итальянской фотомоделью Линдой Морселли.