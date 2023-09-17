Карета стала тыквой. Ферстаппен сенсационно проиграл «Феррари»

«Ред Булл» провалился после рекордной серии побед.

Гран-при Сингапура

1. Сайнс (Ferrari)

2. Норрис (McLaren) — 0,812

3. Хэмилтон (Mercedes) — 1,269

4. Леклер (Ferrari) — 21,177

5. Ферстаппен (Red Bull) — 21,441

6. Гасли (Alpine) — 38,441

7. Пиастри (McLaren) — 41,479

8. Перес (Red Bull) — 54,534

9. Лоусон (AlphaTauri) — 65,918

10. Магнуссен (Haas) — 72,116

11. Элбон (Williams) — 73,417

12. Чжоу (Alfa Romeo) — 83,649

13. Хюлкенберг (Haas) — 86,201

14. Сарджент (Williams) — 86,889

15. Алонсо (Aston Martin) — 87,603

16. Расселл (Mercedes) — 1 круг

Это случилось! Впервые в текущем сезоне «Формулы-1» и с конца ноября прошлого года гонку выиграл кто-то кроме пилота «Ред Булл». Скептиков и «экспертов» из комментариев заставил замолчать Карлос Сайнс на «Феррари», который после неоднозначного «Гран-при» в домашней для Скудерии Монце провел идеальный уик-энд в Сингапуре и внес разнообразие в чемпионат, давно потерявший всякую интригу.

Макс Ферстаппен. Фото Reuters

«Ред Булл» не смог настроить машину под кочки Сингапура

Внезапный спад безраздельно доминирующих в этом году болидов «Ред Булл», похоже, стал полной неожиданностью не только для соперников и всех, кто следит за королевской серией, но и для самой команды Макса Ферстаппена. RB19, по ходу сезона смотревшийся более чем уверенно на городских треках, включая дождевую гонку в Монако, в Сингапуре превратился в самую настоящую тыкву из сказки про Золушку.

Наиболее логичным объяснением такой метаморфозы выглядит ключевая особенность болида «быков», а именно его низкий рейк (угол наклона шасси в продольной плоскости). Под пилотаж лидера «Ред Булл» Ферстаппена машина максимально «наклонена» вперед-вниз, чтобы «прижимать» в поворотах передние колеса и, наоборот, делать заднюю ось более подвижной. В этом кроется основной секрет успеха Макса на ровных как стол стационарных автодромах и отполированных дорогах Монте-Карло или Баку. Однако в Сингапуре с его кочковатым асфальтом, по которому между заездами катается весь город, козырь превратился в неразрешимую проблему. Болиды Ферстаппена и Серхио Переса поначалу клевали носом на тренировках, а когда инженеры сделали настройки менее агрессивными, машины потеряли управление окончательно.

Второпях перед квалификацией вернуть хоть какую-то стабильность так и не удалось, поэтому мы увидели разворот Переса и невразумительный круг Ферстаппена, ехавших на разбалансированных машинах, с двойным вылетом уже во втором сегменте. Кошмар повторился и в гонке, где только за счет мощности мотора и отчаянной стратегии пит-стопов Максу с Чеко удалось минимизировать потери от провального уик-энда. В результате вместо досрочной победы в Кубке конструкторов, которая имела математические шансы произойти в Сингапуре, «Ред Булл» едва пробился обеими машинами в очки. Теперь казавшаяся неуязвимой команда отправляется в Японию в явном смятении.

Карлос Сайнс. Фото Reuters

Сайнс, Норрис и Лоусон — пилоты дня. «Мерседес» — главный неудачник

В отсутствие «Ред Булл» лучшей в практиках и квалификации оказалась «Феррари», причем успех итальянцев в субботу нельзя назвать из ряда вон выходящим. Красный болид наравне со скоростью не лишен управляемости и в этом году достойно проявил себя на всех городских этапах, а в Баку Шарль Леклер вовсе взял поул. Гораздо хуже дела у Скудерии обстоят с гоночным темпом, который, о чем не писал только ленивый, страдает из-за быстрой деградации шин на длинной дистанции. Именно поэтому шансы обладателя поула Карлоса Сайнса на победу в воскресенье были скорее ниже 50 процентов, в то время как главным фаворитом выглядел «Мерседес» с более сбалансированной под гоночные условия машиной. Для этого «Трехлучевым» нужно было лишь дотянуться до обладателя поула, с чем они благополучно не справились.

На старте Джордж Расселл кроме Шарля Леклера уступил Льюису Хэмилтону, щедро срезавшему первый поворот, а когда напарники все-таки поменялись местами, то сразу уперлись в заслон от монегаска. Забавно, что «Феррари» уже второй раз за карьеру Шарля разменяла в Сингапуре его амбиции на победу другого пилота (как в 2019 году с Себастьяном Феттелем), и сделала это максимально хладнокровно.

Тем не менее второй шанс на победный дубль выпал «Мерседесу» в финальном отрезке благодаря рискованному решению провести дополнительный пит-стоп и получить свежие шины против изношенных у соперников. Тактика показалась верной, когда Расселл с Хэмилтоном за полкруга «съели» Леклера и вплотную подобрались к лидирующему дуэту Ландо Норриса и Сайнса. Но тут Ландо решил отобрать звание «министра обороны» у Чеко Переса и каким-то невероятным образом, цепляя стены, сдержал два более быстрых «Мерседеса», попутно вынудив Расселла ошибиться и закончить погоню в отбойнике. Специально или нет, Норрис тем самым помог своему старому приятелю по «Макларен» одержать сенсационную победу, ведь даже несмотря на идеальную работу Сайнса с шинами, ему вряд ли удалось бы сдержать кого-то из «Черных стрел».

Другим приятным итогом гонки, которая пока может считаться лучшим впечатлением от сезона-2023, стало 9-е место новичка «Альфа Таури» Лиама Лоусона. Несмотря на отсутствие опыта, новозеландец справился с одним из сложнейших в плане пилотажа и условий (из-за жуткой жары) этапов «Формулы-1», тем самым сделав заявку на то, чтобы остаться в чемпионате подольше.