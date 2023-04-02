С огоньком и искрами. Ферстаппен ушел в отрыв, несмотря на внезапный изъян «Ред Булл»

Сегодня, 12:45
«Гран-при Австралии»
1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 0.179
3. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 0,769
4. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 3.082
5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 3.320
6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 3.701
7. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 4.939
8. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 5.382
9. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 5.713
10. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 6.052
11. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 6.51
12. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 6.594
После двух более чем пресных гонок на старте чемпионата «Формула-1» словно грозовое облако, вдоволь накопив интриг за пределами трассы, разразилась богатым на события этапом в Австралии. Правда, финиш уик-энда под сейфти-каром в итоге получился не менее «беззубым», чем оба «Гран-при» в Сахире и Джидде вместе взятые.
Выиграв этап в Саудовской Аравии на фоне проблем у напарника Серхио Перес, казалось бы, внес некоторую интригу в чемпионский спор этого года. Обладая равной техникой с Максом Ферстаппеном и, вероятно, более высокой мотивацией, второй пилот «Ред Булл» начал едва ли не в ультимативной форме озвучивать амбиции на титул. Тем не менее все разговоры Чеко в одночасье стали пшиком, когда в субботу он вместо поула (или хотя бы третьего сегмента) отправился в гравий на первой же квалификационной попытке. Эффектного прорыва на следующий день, подобно тому, что удался Максу в Джидде, тоже не вышло. В хаотичной гонке с двумя рестартами с места Перес постоянно откатывался в хвост пелотона и не смог добраться даже до подиума, финишировав пятым благодаря штрафу Карлосу Сайнсу.
По очереди проиграв старт двум «Мерседес», Макс хладнокровно «пересидел» на трассе ненадолго взлетевшего на первое место Джорджа Расселла, а уже после рестарта, как в былые времена, эффектно прошел по внешней заклятого соперника Льюиса Хэмилтона. Учитывая последующий сход Рассела из-за сгоревшего мотора, Льюис с большой вероятностью по указанию инженеров перешел на сберегающий режим, чтобы не повторить участь товарища по команде, отпустив Ферстаппена к победе. Повторный рестарт, завершившийся завалом и фарсом, голландец выиграл уверенно, а третье возвращение на трассу уже за сейфти-каром, превратилось для него в круг почета.
Тем временем для конкурентов из «Феррари» «Гран-при Австралии» завершилось самоустранением в полном составе — Шарль Леклер словил «синдром Феттеля» и попал в нелепое столкновение в первой же связке, в то время как Карлос Сайнс словил 5-секундный штраф за то, что на втором рестарте «сыграл в боулинг» обоими «Астон Мартин». Это тем не менее не помешало занять Фернандо Алонсо уже родную третью строчку не подиуме, так как в итоге судьи отменили результаты 57-го круга вовсе. Поэтому все, кто не выбыл в череде аварий, финишировали в том же порядке, что и перед вторым рестартом.
Завал, случившийся за два круга до финиша, оказался наиболее критичным для «Альпин». Столкновение взрывоопасного дуэта Пьера Гасли и Эстебана Окона завершилось двумя разбитыми болидами и цифрой ноль в графе очков. Учитывая отношения между двумя французами, которые балансируют на грани открытой неприязни, коллектив рискует попасть в серьезный кризис во всех смыслах. А пока неудачей команд из средней и лидирующей группы сполна воспользовались аутсайдеры — «Макларен» в полном составе приехал в очки (новичок Оскар Пиастри и вовсе взял первые зачетные баллы на своей родине), как и Юки Цунода из безнадежной «Альфа Таури».
Из-за поздней отмены «Гран-при Китая» в расписании гонок образовалось трехнедельная пауза, после которой «королевским гонкам» придется совершить невероятный спринт с каспийского побережья Баку на атлантическое побережье Майами. На импровизированные каникулы Макс Ферстаппен уходит заслуженным лидером как личного зачета, так и своей команды. После невразумительного перформанса Серхио Переса мостик «Ред Булл» скорее будет занимать сторону Макса в спорных ситуациях и жертвовать чемпионскими мечтами Чеко. Однако, учитывая вскрывшиеся недостатки болида «быков», победы все равно не будут даваться легко, какими бы легкими ни казались обгоны Ферстаппена для зрителей. А значит, нас еще могут ждать сюрпризы в оставшейся части сезона.