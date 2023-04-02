С огоньком и искрами. Ферстаппен ушел в отрыв, несмотря на внезапный изъян «Ред Булл»

В Мельбурне завершился пока самый длинный «Гран-при» сезона.

«Гран-при Австралии»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 0.179

3. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 0,769

4. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 3.082

5. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 3.320

6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 3.701

7. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 4.939

8. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 5.382

9. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 5.713

10. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 6.052

11. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 6.51

12. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 6.594

После двух более чем пресных гонок на старте чемпионата «Формула-1» словно грозовое облако, вдоволь накопив интриг за пределами трассы, разразилась богатым на события этапом в Австралии. Правда, финиш уик-энда под сейфти-каром в итоге получился не менее «беззубым», чем оба «Гран-при» в Сахире и Джидде вместе взятые.

Самоустранение Переса, «Феррари» и «Альпин»

Выиграв этап в Саудовской Аравии на фоне проблем у напарника Серхио Перес, казалось бы, внес некоторую интригу в чемпионский спор этого года. Обладая равной техникой с Максом Ферстаппеном и, вероятно, более высокой мотивацией, второй пилот «Ред Булл» начал едва ли не в ультимативной форме озвучивать амбиции на титул. Тем не менее все разговоры Чеко в одночасье стали пшиком, когда в субботу он вместо поула (или хотя бы третьего сегмента) отправился в гравий на первой же квалификационной попытке. Эффектного прорыва на следующий день, подобно тому, что удался Максу в Джидде, тоже не вышло. В хаотичной гонке с двумя рестартами с места Перес постоянно откатывался в хвост пелотона и не смог добраться даже до подиума, финишировав пятым благодаря штрафу Карлосу Сайнсу.

Эксперты из числа экс-пилотов «Ф-1» связали столь блеклое выступление мексиканца с внезапно обнаружившимся изъяном «Ред Булл» на трассах такого типа, как Альберт-парк в Мельбурне. По их мнению, мотор «Хонда» может непредсказуемо работать при сбросе скорости, что негативно влияет на прохождение медленных поворотов. Проблема с тормозами, из-за которой во время вылета в субботу Перес, по собственному признанию, чувствовал себя «пассажиром», является следствием комплексного недочета болида «быков». И пока с ним лучше справляется Ферстаппен.

По очереди проиграв старт двум «Мерседес», Макс хладнокровно «пересидел» на трассе ненадолго взлетевшего на первое место Джорджа Расселла, а уже после рестарта, как в былые времена, эффектно прошел по внешней заклятого соперника Льюиса Хэмилтона. Учитывая последующий сход Рассела из-за сгоревшего мотора, Льюис с большой вероятностью по указанию инженеров перешел на сберегающий режим, чтобы не повторить участь товарища по команде, отпустив Ферстаппена к победе. Повторный рестарт, завершившийся завалом и фарсом, голландец выиграл уверенно, а третье возвращение на трассу уже за сейфти-каром, превратилось для него в круг почета.

Тем временем для конкурентов из «Феррари» «Гран-при Австралии» завершилось самоустранением в полном составе — Шарль Леклер словил «синдром Феттеля» и попал в нелепое столкновение в первой же связке, в то время как Карлос Сайнс словил 5-секундный штраф за то, что на втором рестарте «сыграл в боулинг» обоими «Астон Мартин». Это тем не менее не помешало занять Фернандо Алонсо уже родную третью строчку не подиуме, так как в итоге судьи отменили результаты 57-го круга вовсе. Поэтому все, кто не выбыл в череде аварий, финишировали в том же порядке, что и перед вторым рестартом.

Макс Ферстаппен. Фото Global Look Press

Ферстаппен уходит лидером на «весенние каникулы», но победа дается нелегко

Завал, случившийся за два круга до финиша, оказался наиболее критичным для «Альпин». Столкновение взрывоопасного дуэта Пьера Гасли и Эстебана Окона завершилось двумя разбитыми болидами и цифрой ноль в графе очков. Учитывая отношения между двумя французами, которые балансируют на грани открытой неприязни, коллектив рискует попасть в серьезный кризис во всех смыслах. А пока неудачей команд из средней и лидирующей группы сполна воспользовались аутсайдеры — «Макларен» в полном составе приехал в очки (новичок Оскар Пиастри и вовсе взял первые зачетные баллы на своей родине), как и Юки Цунода из безнадежной «Альфа Таури».

Из-за поздней отмены «Гран-при Китая» в расписании гонок образовалось трехнедельная пауза, после которой «королевским гонкам» придется совершить невероятный спринт с каспийского побережья Баку на атлантическое побережье Майами. На импровизированные каникулы Макс Ферстаппен уходит заслуженным лидером как личного зачета, так и своей команды. После невразумительного перформанса Серхио Переса мостик «Ред Булл» скорее будет занимать сторону Макса в спорных ситуациях и жертвовать чемпионскими мечтами Чеко. Однако, учитывая вскрывшиеся недостатки болида «быков», победы все равно не будут даваться легко, какими бы легкими ни казались обгоны Ферстаппена для зрителей. А значит, нас еще могут ждать сюрпризы в оставшейся части сезона.