Хэмилтон одержал уже вторую победу в сезоне! Судьи отобрали первое место у его партнера по «Мерседес»

На «Гран-при Бельгии» было горячо.

«Гран-при Бельгии». «Спа-Франкоршам», Спа

28 июля 2024 года

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,526 — от Расселла

2. Оскар Пиастри («Макларен») +1,173

3. Шарль Леклер («Феррари») +8,549

Джордж Расселл («Мерседес») — дисквалифицирован, 44 круга

«Мерседес» постепенно набирает обороты после сложного старта сезона. «Гран-при Австрии» взял Джордж Расселл, в родной Великобритании впервые почти за три года победил Льюис Хэмилтон, а в Бельгии «Серебряные стрелы» и вовсе могли рассчитывать на дубль, чего с ними не случалось уже очень и очень давно.

Однако первое место у Расселла забрали из-за весьма спорной дисквалификации. Так что успех снова празднует Льюис Хэмилтон. Британец вновь переписывает собственные рекорды, но команда вынуждена извиняться перед партнером Льюиса за собственные просчеты.

Болид Расселла был легче нормы на полтора килограмма

Пусть преимущество Макса Ферстаппена в личном первенстве и его «Ред Булл» в Кубке конструкторов и остается внушительным, последние гонки подарили нам уже забытое чувство интриги. В этом сезоне и так порой были удивительно хороши «Макларен» и «Феррари», но сейчас заставляет говорить о себе и «Мерседес». Немцы выбрали очень грамотную тактику для заездов по легендарному «Спа-Франкоршам» и готовились праздновать заслуженный дубль. Джордж Расселл финишировал первым, Льюис Хэмилтон — сразу следом за ним.

Первое и второе места на «Гран-при» за пилотами «Мерседес» — словно мы все с вами вернулись в конец десятых. Однако вскоре праздник решили подпортить судьи ФИА. У них изначально возникли вопросы к весу болида Расселла. По итогам взвешивания после финиша масса машины составила 796,5 кг, что на 1,5 кг меньше лимита. В связи с этим машина прошла повторную процедуру взвешивания на внутренних и внешних весах ФИА, и вес с нарушением регламента подтвердился — все те же 796,5 кг.

«Калибровка весов была подтверждена и засвидетельствована участниками. Поскольку масса болида на 1,5 кг не дотягивает до минимально допустимого значения, данный отчет был передан на рассмотрение стюардам», — говорилось в тревожном сообщении ФИА. Ждать решения долго не пришлось — спустя час с небольшим Джорджа дисквалифицировали.

Джордж Расселл. Фото Global Look Press

Вольф назвал итоги уик-энда для «Мерседес» успешными, несмотря на дисквалификацию

Так, победителем гонки стал Льюис Хэмилтон, приехавший к финишу вторым. На второе место перешел Оскар Пиастри («Макларен»). Третьим стал Шарль Леклер («Феррари»). Макс Ферстаппен тоже поднялся на одну строчку вверх и занял четвертое место.

«После гонки болид под номером 63 был взвешен — и его вес составил 798 кг, что соответствует минимально допустимому значению. После этого из баков было слито все топливо — в общей сложности 2,8 литра. Машина не была полностью опустошена согласно заявленной в регламенте процедуре, которую обязуется проводить команда. В результате судьи обнаружили недовес в 1,5 кг из-за топлива и чрезмерного износа шин», — пояснили стюарды свое решение.

Спорить было бесполезно — «Мерседес» в этом случае мог сетовать только на самих себя. Тото Вольф даже посчитал необходимым извиниться перед Джорджем, так как командный просчет лишил его важной победы.

«Мы должны принять эту дисквалификацию. Мы явно допустили ошибку и должны убедиться в том, что сделаем выводы. Мы проанализируем произошедшее и поймем, что пошло не так, — сказал он журналистам. — Потеря дубля огорчает, но, несмотря на дисквалификацию, из этого уик-энда мы можем вынести много позитивного. У нас был болид, который был образцом для всех остальных в сегодняшней гонке — с точки зрения обеих разных стратегий. Всего несколько месяцев назад подобное было немыслимо».

Болид Льюиса Хэмилтона. Фото Global Look Press

Необходимость следить за весом болидов вполне объяснима. Разница в полтора килограмма может давать болиду преимущество в районе секунды с круга, особенно во второй половине заезда с выжиганием горючего и прикатом покрышек. Так что бороться на равных Хэмилтон с Расселлом не мог. Впрочем, и полное аннулирование результатов может показаться избыточной мерой.

«Мерседес» доказал, что их еще рано списывать, а «Ред Булл» на фоне внутренних разборок пока так и не может прийти в себя. Даже обидно, что сезон постепенно идет к своему окончанию, ведь все самое интересное только начинается.