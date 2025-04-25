Не гонщик, так дизайнер. Чем займется Хэмилтон в случае завершения карьеры?

Семикратный чемпион мира начал сезон в «Феррари» не лучшим образом.

Невыносимо больно, когда надежды не оправдывают себя. Смена команды семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном перед новым сезоном ради борьбы за рекордный титул очень многим казалась «сделкой века» и грамотным перезапуском карьеры. Поклонники знаменитости, простые болельщики «Формулы-1», да и, вероятно, сам прославленный гонщик ждали, что союз британца с легендарной Скудерией обречен на успех.

Только вот расставание Льюиса с «Мерседесом» пока складывается совсем не так, как хотелось бы британцу. Новая мотивация, свежий вызов, возможность войти в историю не только как самый титулованный гонщик, но и как человек, возродивший былую славу команды из Маранелло, — всех этих импульсов пока недостаточно, чтобы адаптироваться к новым условиям и вернуть роль лидера чемпионата, которую Хэмилтон играл на протяжении долгого времени. Или хотя бы подняться с низов турнирной таблицы топ-10.

Шаг в неизвестность

Старт сезона вышел крайне неровным: технические проблемы, неудачные стратегические решения команды, не слишком сильная форма болида SF-25 и перенос внедрения новых компонентов до «Гран-при Имолы». Скудерия, несмотря на громкие обещания предоставить конкурентоспособный автомобиль, так и не смогла этого сделать. Преграды, которых Хэмилтон, скорее всего, не ожидал, отбросили его в тень фаворитов нынешнего чемпионата.

После пяти этапов звездный новобранец «Ферарри» занимает седьмое место в личном зачете, набрав лишь 31 очко. На фоне стабильных выступлений напарника по команде Шарля Леклера, который уже успел подняться на подиум, результаты Хэмилтона выглядят особенно печально. Десятое место в Австралии, седьмое в Японии и Саудовской Аравии. «Минутой славы» для Льюиса оказался этап в Бахрейне, когда гонщик пришел пятым. Еще одним ярким эпизодом стал поул в спринт-квалификации «Гран-при Китая». Однако в основной гонке Хэмилтон не лидировал и финишировал шестым. А после и вовсе был дисквалифицирован вместе с Леклером из-за технического нарушения команды.

Фото Reuters

Проблема не в «Феррари»?

Конечно, нельзя винить во всем лишь команду — иначе бы Шарлю не удалось стать третьим на последнем этапе в Джидде. Как в квалификациях, так и в основных гонках Льюис стабильно уступает своему напарнику. Причем отставания очень серьезны.

Семикратный чемпион признает, что с трудом адаптируется к болиду, особенно на высокоскоростных поворотах. Пока он не в силах почувствовать его по-настоящему, из-за чего и возникают регулярные сложности с балансом и сцеплением. Некоторых, впрочем, такие оправдания не слишком убеждают — такие эксперты, как Мартин Брандл, выражают свой скептицизм, указывая, что другие новички приспосабливаются намного быстрее.

По словам бывшего пилота «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде, Льюис, помимо навалившихся проблем, сегодня борется c поколенческой преградой — молодыми пилотами, превосходно выступающими на современных болидах. Гидо отметил, что «времена изменились, как и гонщики, с которыми соревнуется Хэмилтон». И уверенность семикратного чемпиона сильно пошатнулась.

«Его соперники — гонщики молодого поколения, которые знают современные машины лучше, чем Хэмилтон. Думаю, на данный момент это проблема, от которой он не может избавиться. Думаю, если бы мы вернулись к машинам пяти-шестилетней давности, Льюис был бы лучшим. Но с новым поколением машин ему приходится больше бороться. Стиль пилотирования не поменять за одну ночь. Вы можете пробовать что-то одно и другое, потом все равно возвращаетесь к своей базе», — рассказал бывший пилот в разговоре с RacingNews365.

Фото Reuters

Осознание своего положения

Хэмилтон, безусловно, прекрасно понимает, в какой ситуации оказался. Если сперва он уверенно заявлял, что верит в проект «Феррари», настроен очень позитивно и днями напролет готов работать над каждой мелочью, то теперь Льюис высказывается менее оптимистично. В его словах появляются усталость и разочарование, ведь заветный восьмой титул, который когда-то казался лишь вопросом времени, становится все более туманным. Сейчас семикратный чемпион открыто говорит, что недоволен текущими результатами и всей душой надеется на регламент будущего сезона, который может поменять соотношение сил.

«Если честно, я ничего не знаю о машине следующего года. Я не трачу время на то, чтобы думать об этом. Будем надеяться, что станет меньше граунд-эффекта и ситуация немного изменится. Я просто должен набраться терпения. Знаю, что болельщики недовольны, и уверен, что руководство и команда тоже не в восторге. Но меня тоже не устраивают мои результаты», — цитирует MotorsportWeek слова Хэмилтона.

С другой стороны, прославленный гонщик может и вовсе пересмотреть свои приоритеты. Экс-пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер предполагает, что новый член команды «Феррари» находится на этапе «принятия своего поражения». И, возможно, скоро захочет спокойной жизни, в которой не придется ни за кем гоняться. Ведь Льюис привык находиться на вершине. Существовать в среде, где победа — это норма. Сейчас же он вынужден мириться с обстоятельствами, при которых он — догоняющий, а порой и вовсе статист. Такие мысли, конечно, не могут не отражаться на настроении.

«Я знаю, каково это: когда у тебя ничего не получается и ты едешь ужасно медленно, то у тебя опускаются руки и не хочется больше что-то делать. Чем это все закончится? Если так будет продолжаться и дальше, то уже в середине сезона Льюис скажет себе: «Что я делаю с собой? Зачем? Я больше не получаю удовольствия от своей работы и просто мешаю команде. Мне 40 лет, я богат, не хочу больше гоняться», — приводит слова немца Motorsport-Total.

Фото Global Look Press

Вместо гонок — модные свершения

К счастью, Хэмилтон точно найдет чем заняться. Вернее, он уже развивает свой потенциал в деле, очень далеком от гонок и пелотона. Помимо автоспорта, семикратный чемпион реализует себя в мире моды. За последние несколько лет среди спортсменов он стал одной из самых узнаваемых фигур индустрии глянца.

Льюис не раз появлялся на крупнейших модных показах, после чего высоко взлетал в рейтингах благодаря своим ярким образам. Два года назад Хэмилтон стал официальным амбассадором Dior Homme. Гонщик представлял капсулы совместно с Tommy Hilfiger, а также бывал на таких значимых модных мероприятиях, как Met Gala, где в этом году к тому же станет сопредседателем.

Накануне пилот «Формулы-1» погрузился в работу над капсульной коллекцией Dior и наконец удивил всех линейкой, вдохновленной афрофутуризмом. «Я хотел представить будущее «черной» культуры — через искусство, науку, эстетику», — заявил Хэмилтон.

Идея пришла к гонщику во время путешествия по Африке. Льюис побывал в таких странах, как Сенегал, Бенин, Мадагаскар, Марокко и Мозамбик. Поездка стала не просто осмотром достопримечательностей. Она превратилась в погружение в самобытные культуры, а также позволила переосмыслить то, как они могут быть выражены средствами современного дизайна. Коллекция включает в себя смелые принты, объемные силуэты и элементы. Дизайнер не побоялся окунуться в неизведанное и перенес на ткань все, что его тронуло: удивительные образы, манящие цвета, особую философию и бурное движение.

Релиз коллаборации Dior и Льюиса намечен на 3 июля. А новый этап «Гран-при Майами» пройдет с 2 по 4 мая. Там легендарный пилот, как рассчитывают фанаты, наконец-то покажет все, на что он способен.

Екатерина Мурачева