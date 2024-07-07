Хэмилтон выиграл первый раз в сезоне. Он ждал успеха 945 дней и теперь обошел Шумахера

Новый рекорд пилота «Мерседес».

«Формула-1». Гран-при Великобритании. Сильверстоун

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 52 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1,465

3. Ландо Норрис («Макларен») — 7,547

В это трудно поверить, но Льюис Хэмилтон смог-таки выиграть гонку «Формулы-1». Почти тысяча дней прошла с последнего успеха британца в королевской серии. Потерянный на флажке титул в 2021-м морально надломил семикратного чемпиона мира и его команду, и оправиться от удара ни Хэмилтон, ни «Мерседес» не могли по сей день. К лету 2024-го едва ли кто вообще видит в Льюисе одного из фаворитов престижной серии. И тут Хэмилтон побеждает ровно в тот момент, когда успехов от него давно уже не ждут. Так что же случилось в Сильверстоуне — возвращение легендарного чемпиона или удачное для него стечение обстоятельств?

Выиграл, когда от него уже ничего не ждали

945 дней — именно столько прошло времени с последней победы Льюиса Хэмилтона в «Формуле-1». Казалось бы, меньше трех полных лет, а уже будто совсем другая жизнь... То же самое наверняка скажет и Хэмилтон. Тогда в Джидде он выиграл вторую гонку подряд и практически обеспечил восьмой чемпионский перстень. Расклады, при которых побеждает Макс Ферстаппен были не самыми убедительными, однако, как все обернулось через неделю в Абу-Даби, вы и так прекрасно знаете. Та гонка уже вошла в классику автоспорта и вознесла Ферстаппена и «Ред Булл» на вершину. Хэмилтон и «Мерседес», напротив, отодвинулись на вторые роли. Ровно с той самой гонки в Саудовской Аравии Льюис так и не мог победить.

Не мог до 7 июля 2024 года, когда ему в девятый раз в карьере покорилась трасса в Сильверстоуне. Победа на домашнем треке стала примечательной еще и тем фактом, что впервые в истории «Формулы-1» одному пилоту удается покорить один и тот же трек сразу девять раз. Предыдущий рекорд был за Михаэлем Шумахером. Впрочем, Льюис был так рад самому факту победы, что какие-то статистические сводки его уже точно не волновали. «Не могу сдержать слезы. С 2021 года, со времени моей предыдущей победы, я каждый день просыпался по утрам с мыслью о том, что надо продолжать бороться. И в то же время моральные силы найти было с каждым разом все труднее. Это моя последняя гонка в Великобритании с «Мерседес», и я рад что ухожу на такой красивой ноте. Этот успех — работа всей нашей команды», — выдал Хэмилтон после финиша в проникновенном монологе.

Льюис Хэмилтон. Фото Reuters

Поворотным моментом стал выбор шин

Судя по эмоциям Льюиса в этот уик-энд, ни одну из своих 103 побед в гонках «Формулы-1» до этого воскресенья он так обширно не праздновал. 104-я и правда далась нелегко. С технической точки зрения текущий «Мерседес» уступает не только «Ред Буллу» и «Феррари», но даже и «Макларену». К слову, именно Ландо Норрис по всей логике происходящего должен был отмечать победу. Однако его команда совершила тактический просчет — на финальный отрезок гонки выбор был сделан в пользу шин «софт», а не более жесткого по составу комплекта. Таким образом, Норрис уступил в скорости не только Хэмилтону, но и неудачнику квалификации Ферстаппену. «Льюис тоже был на «софте» — и он выиграл гонку. Само решение не было ошибочным, просто мы сами, наша машина ужасно работала на «софте». Просто из-за настроек баланса болида и того, как все устроено», — пояснил причину неудачи Норрис.

Впрочем, кого в такой день интересуют Ландо и его проблемы. Даже небольшой кризис Макса едва ли сейчас сравнится с тем инфоповодом, который создал своей победой Хэмилтон. Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф не стал скрывать эмоции и назвал первое место Льюиса на «Гран-при Великобритании» ожившей сказкой. Инженер британского пилота Петер Боннингтон обозначил момент, когда он нес командный кубок с церемонии награждения, одним из самых эмоциональных в своей жизни. «Прошло много времени с последней победы. Мы упорно работали с Хэмилтоном, пытаясь вернуться, двигались мелкими шагами, и сделать их пришлось очень много. Изучали соперников, и это дало результат», — рассказал он SkySport. Штаб «Мерседес» не только грамотно выбрал шины, но и сумел разработать защитную тактику от атак Ферстаппена, который стремился на последних кругах нагнать упущенное.

На этот раз не удалось, хоть Макс и был близок. Только вот меняет ли что-то победа Льюиса глобально? Едва ли. Пробиться в тройку сильнейших Хэмилтону практически невозможно, в то же время доминации Ферстаппена ничего всерьез не угрожает. Так что, вполне вероятно, мы видели лебединую песнь самого титулованного пилота «Формулы-1» на домашней трассе.