Льюис Хэмилтон: биография семикратного чемпиона «Формулы-1»

Жизнь и карьера знаменитого британского автогонщика.

Сэр Льюис Хэмилтон Карл Дэвидсон Хэмилтон

Дата рождения: 7 января 1985 года

Место рождения: Стивенидж, Великобритания

Вид спорта: автогонки

Команда: «Феррари»

Детство

Хэмилтон родился в городе Стивенидж, который находится в графстве Хартфордшир на юго-востоке Англии. Его отец Энтони Хэмилтон был потомком темнокожих эмигрантов из Гренады, мать Кармен Ларбалестьер — белая британка. Родители Льюиса развелись, когда ему было два года, и до 12 лет он жил с матерью.

Когда Хэмилтону было шесть лет, отец подарил ему радиоуправляемую машинку. Игра переросла в серьезное хобби, и уже через год он занял второе место на чемпионате Британской ассоциации радиоуправляемых автомобилей, соревнуясь со взрослыми участниками.

В 1993 году Хэмилтон начал заниматься картингом, а спустя два года выиграл чемпионат Великобритании в классе «Кадет». В 10 лет Льюис встретил тогдашнего руководителя команды «Макларен» Рона Денниса и сказал, что хотел бы выступать за эту конюшню. Деннис попросил Льюиса позвонить через девять лет, пообещав «что-нибудь придумать». «Макларен» связался с восходящей звездой гораздо раньше — в 1998 году — и включил 13-летнего Хэмилтона в программу развития молодых гонщиков.

Льюис Хэмилтон. Фото Reuters

Начало карьеры

В 2000 году Хэмилтон выиграл европейскую серию «Формулы-А» высшего класса в картинге, а затем перешел в гонки на болидах с открытыми колесами, где выиграл чемпионский титул в классе «Формулы-Рено» в составе команды «Манор Моторспорт».

В 2005 году Льюис принес команде «АСМ Формула» победу в «Формуле-3», а в 2006 году стал чемпионом GP-2 (ныне — «Формула-2» в составе «АРТ Гран-при».

Дебют в «Формуле-1»

Хэмилтон дебютировал в «Формуле-1» в составе «Макларен» на «Гран-при Австралии» в 2007 году, заняв в той гонке третье место, а первая победа пришла на «Гран-при Канады». В первых восьми гонках Льюис неизменно финишировал на подиуме. По итогам сезона Хэмилтон занял второе место в общем зачете, уступив только Кими Райкконену.

В 2008 году Хэмилтон собрал 10 подиумов, включая пять побед. Высокие результаты позволили 23-летнему гонщику стать чемпионом «Формулы-1» по итогам сезона — самым молодым в истории на тот момент.

Повторить триумф с «Макларен» не удалось: в следующие четыре года Хэмилтон по два раза занимал в общем зачете четвертое и пятое место, после чего стал пилотом «Мерседес».

Победы с «Мерседес»

В первом сезоне за новую команду Хэмилтон вновь занял четвертое место, но в 2014 году смог впервые за шесть лет стать чемпионом «Формулы»: тогда он выиграл 11 гонок из 19. В 2015 году Льюис защитил титул, выиграв 10 гонок, а спустя год стал вторым, отстав от своего партнера по команде Нико Росберга. Тот опередил Хэмилтона на пять очков, несмотря на четыре победы британца в четырех последних гонках.

С 2017 по 2020 год Хэмилтон неизменно становился чемпионом «Формулы», причем делал это с большим отрывом по очкам от соперников. Так, в 2020 году Льюис набрал 347 очков, а занявший второе место Валттери Боттас — 223.

Выдающиеся результаты Хэмилтона впечатляли не всех. Некоторые эксперты считали, что главная причина его побед — не собственное мастерство, а хороший автомобиль.

«Льюис побеждает не потому, что он лучший гонщик, а потому, что у него потрясающая машина. Его можно победить. Он силен и мало ошибается. Но все станет иначе, как только кто-то сможет оказать на него давление», — говорил экс-глава «Беннетон» и «Рено» Флавио Бриаторе в 2020 году.

Победа в сезоне-2020 позволила Хэмилтону сравняться с Михаэлем Шумахером по количеству титулов (по семь) и претендовать на абсолютный рекорд. Однако последний шаг оказался слишком сложным.

В 2021 году у Хэмилтона завязалось плотное соперничество с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл». За 16 этапов у нидерландца было семь побед, убританца — пять. Затем Ферстаппен выиграл три гонки подряд, оставив Хэмилтона на втором месте, но в следующих двух гонках британец ответил тем же. Как результат — перед последним этапом в ОАЭ у соперников было одинаковое количество очков.

В заключительном «Гран-при» сезона Ферстаппен обогнал Хэмилтона на последнем круге и одержал победу. После гонки «Мерседес» подал два протеста. Первый касался обгона Максом Льюиса за машиной безопасности (голландец обошел британца и вернул позицию). Второй протест, отклонение которого сохранило Ферстаппену титул чемпиона, был обусловлен возможным нарушением процедуры рестарта после режима машины безопасности.

Однако стюарды отклонили возражения «Мерседес», и 24-летний на тот момент Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1», не позволив Хэмилтону побить рекорд Шумахера по количеству титулов.

Проигранную чемпионскую гонку скрасило посвящение в рыцари. В конце 2021 года Льюис официально получил титул рыцаря-бакалавра от принца Уэльского в Виндзорском замке.

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. Фото AFP

После утраты титула

В 2022 году FIA ввела новый технический регламент, что негативно сказалось на результатах «Мерседес», о чем заявлял глава команды Тото Вольф.

«Фундаментальная проблема в том, что наши машины сильнее страдают от дельфинирования, чем у конкурентов, — признал Вольф в интервью Auto Motor und Sport. — И из-за этого мы не можем использовать те настройки, которые для нас оптимальны. И это касается всего- работы шин, прижимной силы и прочего... Тут все взаимосвязано. Как только мы справимся с дельфинированием, то сможем сильно прибавить. Если же не справимся, надо начинать разработку машины заново».

По итогам сезона-2022 Хэмилтон занял только шестое место, а в 2023 году — третье. В течение двух сезонов он не выиграл ни одной гонки. В июле 2024 года 39-летний Хэмилтон одержал 105-ю победу в гонке «Формулы-1» и первую за 945 дней, а по итогам сезона занял седьмое место в общем зачете.

Новый сезон Хэмилтон начнет в составе «Феррари». Об этом стало известно заранее, по ходу 2024 года.

«Я провел в «Мерседес» поразительные 11 лет и очень горжусь тем, чего мы смогли вместе добиться. «Мерседес» был частью моей семьи с тех пор, как мне исполнилось 13 лет. Я там вырос, так что решение об уходе стало одним из самых тяжелых в моей жизни. Тем не менее сейчас настало подходящее время для того, чтобы пойти на этот шаг, и я с волнением жду возможности принять новый для себя вызов», — сказал Хэмилтон.

Достижения

Титулы:

Чемпион «Формулы-1» (7 раз): 2008, 2014, 2015, 2017-2020

Чемпион «Формулы-2»: 2006

Чемпион «Формулы-3»: 2005

Чемпион «Формулы-Рено UK»: 2003

Чемпион европейской картинговой серии «Формула-А»: 2000

Рекорды:

Наибольшее количество чемпионских титулов в «Формуле-1»: 7 (совместно с Михаэлем Шумахером)

Наибольшее количество выигранных гонок: 105

Наибольшее количество поул-позиций: 104

Наибольшее количество подиумов: 202

Сколько зарабатывает Хэмилтон

Зарплата Хэмилтона в «Феррари» составит 50 миллионов евро в год, что на 10 миллионов меньше, чем в предыдущем сезоне. В 2024 году общее состояние Льюиса оценивалось в 440 миллионов долларов.

Жизнь вне спорта

Хэмилтон основал свой некоммерческий фонд, сделав взнос в 20 миллионов фунтов. Льюис уделяет внимание защите животных и придерживается веганской диеты.

Гонщик настроил против себя общественность Бахрейна из-за общения с послом Великобритании касательно ситуации с нарушением прав человека в ближневосточной стране, где проходят этапы «Гран-при». Также пилот высказывался о необходимости сохранения лесов Амазонии.

В 2020 году Хэмилтон поддержал движение «Black Lives Matter» («Жизни черных имеют значение») и убедил ряд коллег надеть футболки с надписью «Конец расизму» и преклонить колено перед гонкой. Эта акция продолжалась некоторое время по ходу сезона «Ф-1».

Британец увлекается игрой на гитаре и пианино и записывает собственную музыку.

C 2007 по 2015 год Льюис встречался с солисткой группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер. Также СМИ приписывали гонщику романы с различными звездами, включая Шакиру и Рианну. В январе 2025 года появилась информация, что у Хэмилтона завязался роман с актрисой Софией Вергарой, которая старше его на 12 лет.

Льюис Хэмилтон. Фото AFP

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