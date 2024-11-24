Ферстаппен выиграл свой четвертый титул. Макс в 27 лет сравнялся с Простом

Пилот из Нидерландов оформил чемпионство на «Гран-при Лас-Вегаса».

«Формула-1». «Гран-при Лас-Вегаса»

1. Джордж Расселл (Великобритания, «Мерседес») — 1:22.05,969

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») — +7,313

3. Карлос Сайнс (Испания, «Феррари») — +11,906

4. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») — +14,283

5. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл») — +16,582

6. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») — +43,385

7. Оскар Пиастри (Австралия, «Макларен») — +51,365

8. Нико Хюлькенберг (Германия, «Хаас») — +59,808

9. Юки Цунода (Япония, РБ) — +1.02,808

10. Серхио Перес (Мексика, «Ред Булл») — +1.03,114

Макс Ферстаппен все-таки выиграл свой четвертый чемпионский титул в «Формуле-1», причем сделал это досрочно. Пилот «Ред Булл» из Нидерландов на «Гран-при Лас-Вегаса» провел спокойную, грамотную гонку в несвойственной себе абсолютно не агрессивной манере, финишировав только пятым. Но зато опередил на трассе своего главного преследователя британца Ландо Норриса из «Макларен», лишив того даже математических шансов. Таким образом, Макс сравнялся по количеству титулов с немцем Себастьяном Феттелем и французом Аленом Простом. А ведь ему всего 27 лет.

Больше не Безумный Макс

Понятно, что карьера Макса совершенно не похожа на карьеру Профессора Проста, как, в общем-то, не похожи и их стили пилотирования. Но с Феттелем при желании у них можно найти много общего. Себастьян также четырежды подряд (с 2010-го по 2013-й) побеждал в «Ф-1» за рулем «Ред Булл», причем стал четырекратным даже чуть более молодым — в 26. Но затем, несмотря на переход в «Феррари», так больше и не становился чемпионом, захандрил и покинул королевские гонки в 2022-м.

Хотя это вовсе не значит, что Макса ждет похожая судьба, пусть он регулярно напоминает — надолго в «Формуле-1» задерживаться не собирается, а всякие рекорды по чемпионствам, которые сейчас принадлежат немцу Михаэлю Шумахеру и британцу Льюису Хэмилтону (по семь), его совершенно не интересуют. Но, кто знает, может, через несколько лет заинтересуют — на разных этапах карьеры цели имеют свойства меняться. Ведь очевидно, что Ферстаппен вовсе уже не тот Безумный Макс, который был, скажем, пять лет назад.

Да, он по-прежнему очень агрессивен на трассе — жестко атакует, еще более жестко обороняется, что ощутил в нынешнем сезоне на себе Норрис. Но это уже не бездумные действия в стиле «пан или пропал», Ферстаппен, несмотря на всю свою неоднозначность, стал куда более расчетливым пилотом. Юношеский максимализм, стоивший ему на заре карьеры немало разбитых болидов, исчез. Теперь он пилотирует на пределе и даже за пределами возможностей, круша все на своем пути, только когда это необходимо для достижения цели. А когда надо, едет с холодной головой.

«Гран-при Лас-Вегаса» получился как раз таким. Более молодой Макс, возможно, сломя голову бросился бы за британцем Джорджем Расселом на «Мерседесе» в борьбе за победу, чтобы стать чемпионом мира стильно и ярко. Макс нынешний, выйдя на второе место, не стал особо бодаться с Хэмилтоном на «Мерседесе» и пилотами «Феррари» — испанцем Карлосом Сайнсом и монегаском Шарлем Леклером, рискуя столкновениями или штрафами за выдавливание. Он спокойно их пропустил и стал пятым, опередив занявшего шестое место Норриса и выполнив свою задачу по досрочному завоеванию титула. Отметим, что для этого ему требовалось не проиграть Ландо более двух очков.

Фото AFP

Норрису не хватило опыта и спортивной наглости

Вообще сезон-2024 стал для Ферстаппена новым и очень важным испытанием, с которым он, как видно по итоговому результату, справился на отлично. После дебютного и весьма противоречивого (многим памятны события в концовке заключительного «Гран-при Абу-Даби») титула в сражении с Хэмилтоном в 2021-м пилот из Нидерландов два последующих чемпионства завоевал, можно сказать, в тепличных условиях, на доминирующей машине, штампуя победы легко и непринужденно.

Казалось, что и в 2024-м будет нечто подобное, особенно после мощного старта сезона в исполнении лидера «Ред Булл». Макс в первой части сезона продолжал доминировать (семь побед в десяти гонках), что, конечно, радовало его персональных поклонников, но вызывало скуку у остальных. Понятно, что хотелось не доминирования, а борьбы. И раздрай в «Ред Булл» явно помог интриге — чемпионская машина внезапно растеряла преимущество в скорости, а сам Ферстаппен ни разу не поднимался на вершину подиума на протяжении десяти последующих «Гран-при».

Мало того, на первые роли вышел «Макларен» с Норрисом, который постепенно сокращал отставание. Однако 25-летний Ландо, пусть и выиграл в 2024-м три гонки, все же пока оказался не готов к жесткой борьбе за титул. Порой он пилотировал блестяще, но совершал все же многовато ошибок — проваливался на старте, застревал в гонках за более медленными машинами. Интеллигентному Норрису не хватало спортивной наглости Ферстаппена, что, похоже, и предопределило исход сражения за чемпионство. И решающим в этом плане стал даже не «Гран-при Лас-Вегаса», а предыдущий «Гран-при Сан-Паулу» в Бразилии, где Норрис с поула стал только шестым, а Макс прорвался под дождем с 17-го места на первое.

«Это был длинный сезон. Мы потрясающе начали чемпионат, но затем наступили трудные времена. Однако как команда мы держались вместе, продолжали работать над улучшением машины и в итоге довели дело до победы. Без сомнения, это был трудный год, в том числе и чисто по-человечески, мне надо было стараться держать себя в руках и сохранять спокойствие... Этот сезон меня очень многому научил, и горжусь как мы справились с испытанием как команда», — прокомментировал Sky Sports свой успех Макс.

Ландо Норрис. Фото Global Look Press

Впрочем, спортивный смысл в заключительных в 2024-м «Гран-при Катара» (1 декабря) и «Гран-при Абу-Даби» (8 декабря) остается, ведь на кону Кубок конструкторов, фаворитом в борьбе за который остается «Макларен», опережающий на 24 очка «Феррари» и на 53 очка — «Ред Булл».

Личный зачет

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл») — 403 очка.

2. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») — 340.

3. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») — 319.

4. Оскар Пиастри (Австралия, «Макларен») — 268.

5. Карлос Сайнс (Испания, «Феррари») — 259.

6. Джордж Расселл (Великобритания, «Мерседес») — 217.

7. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») — 208.

8. Серхио Перес (Мексика, «Ред Булл») — 152...

Кубок конструкторов

1. «Макларен» — 608.

2. «Феррари» — 584.

3. «Ред Булл» — 555.

4. «Мерседес» — 425...