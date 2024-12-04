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Сегодня, 11:15

1500 фото парализованного Шумахера продавали за 15 миллионов. В составе банды — турецкие мигранты

1500 фото парализованного Шумахера грозился опубликовать его бывший охранник
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Автогонщик Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер.
Фото Global Look Press
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Обнародованы детали дела о шантаже семьи великого гонщика бывшим охранником и его сообщниками.

В начале 2025 года в Германии состоится судебный процесс над бандой из трех человек, шантажировавшей семью семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Злоумышленники требовали от родственников великого гонщика, который в 2013 году был парализован в результате падения на горнолыжном склоне, 15 миллионов евро. В противном случае они грозились опубликовать в даркнете 1500 изображений, 200 видео и обширные медицинские записи о состоянии легенды автоспорта. Все конфиденциальные данные похитил бывший охранник Михаэля, уволившийся несколько лет назад. Сейчас западные СМИ публикуют некоторые подробности этой некрасивой истории.

Михаэль Шумахер. Вымогателям денег у семьи Шумахера грозит 15 лет тюрьмы. Они обещали опубликовать фото травмированного гонщика

Прогоревший бизнес

Михаэль Шумахер не появлялся на публике после своего падения на горнолыжном склоне в конце 2013 года и травмы, которая сделала его инвалидом. Об истинном состоянии здоровья легендарного автогонщика ходят самые разные слухи, поскольку его жена Коринна препятствует общению больного супруга с чужими людьми. За минувшие 11 лет медиа многократно публиковали инсайды и даже фальшивые интервью Красного Барона, но правда о его нынешней жизни по-прежнему покрыта мраком тайны. Этой ситуацией и решил воспользоваться бывший телохранитель Михаэля по имени Маркус Фритше, который начал работать с Шумахерами за 18 месяцев до инцидента на горном курорте — в 2012 году.

После увольнения Фритше вынашивал планы мести и, кроме того, сильно нуждался в деньгах — консалтинговый бизнес, который он открыл на отступные, полученные за расторжение контракта, прогорел. Поэтому Маркус сколотил банду, в которую вошли два турецких мигранта — ранее судимый сотрудник ночного клуба Йылмаз Тозтуркан и его сын Линс, специалист по информационным технологиям. Шантаж был подкреплен 1500 изображений, 200 видеозаписями и списками лекарств, а также данными из медкарты Михаэля. Все это содержалось на четырех USB-накопителях и двух жестких дисках, которые телохранитель похитил из дома Шумахеров, когда получил расчет. «Компромат» преступники угрожали опубликовать в даркнете, если им не выплатят 15 миллионов евро.

Автогонщик Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер.
Фото Global Look Press

До 15 лет тюрьмы

Шантажом близких Михаэля через засекреченный номер занимался Тозтуркан, а его сын отправил в резиденцию Шумахера по электронной почте четыре изображения вместе с требованием выплатить «гонорар» в течение месяца. Деньги предлагалось передать двумя частями через адвокатов, но после вмешательства полиции вымогатели 19 июля этого года были задержаны. Йылмаз обвинен в вымогательстве, а Линс — в пособничестве и подстрекательстве к вымогательству. Первый в настоящее время находится под стражей, а второй вместе с бывшим охранником Фритше выпущен под залог. Суд может начаться в конце 2024 года и, видимо, продлится до конца февраля 2025 года.

В сентябре государственный обвинитель Вольф-Тильман Баумерт объявил, что расследование было завершено всего через три месяца после ареста преступной троицы в результате совместной операции швейцарской и немецкой полиции. Экс-охранник обвиняется сразу по двум статьям: соучастие в попытке шантажа и вторжение в частную жизнь. 53-летний немец может получить до 15 лет тюрьмы. Для его сообщников прокуроры требуют не менее четырех лет за решеткой. При этом суд, скорее всего, будет закрытым, поскольку Коринна считает, что в ходе слушаний может быть раскрыта конфиденциальная информация, а семья по-прежнему не собирается делиться с публикой подробностями лечения Михаэля.

Жена и дочь Михаэля Шумахера Коринна и Джина-Мария
Коринна и Джина-Мария Шумахер.
Фото Global Look Press

Режим секретности

Как сообщает Daily Mail, в прошлом Коринна очень доверяла телохранителю, и он был одним из немногих людей вне семьи, которые помогали ухаживать за ее мужем. В течение восьми лет семья Шумахера не сомневалась в преданности охранника, и поэтому ему был предоставлен полный доступ к самым интимным ситуациям. Однако в какой-то момент семья приняла решение прекратить допускать Фритше в близкий круг, после чего Маркус уволился и разработал план шантажа. Однако реального намерения публиковать «компромат» у него, видимо, не было, поскольку банда не проработала вариант публикации в качестве мести в случае своего задержания.

Ранее СМИ сообщали, что состояние 55-летнего Шумахера якобы позволило ему присутствовать на свадьбе старшей дочери Джины-Марии в конце сентября на семейной вилле на Майорке. Однако близкий друг Шумахера, экс-звезда «Формулы-1» Джонни Херберт, опроверг эти сведения. «Самый последний слух состоял в том, что Михаэль появился на свадьбе своей дочери. К сожалению, насколько я понимаю, это были фейковые новости и в них не содержалось ни капли правды», — цитирует бывшего гонщика The Mirror. Установить правдивость этих инсайдов невозможно, поскольку у всех участников свадебной церемонии изъяли мобильные телефоны и заставили их подписать бумаги о неразглашении.

Михаэль Шумахер и&nbsp;его дочь Джина. СМИ обсуждают призрак Шумахера. Его якобы видели на свадьбе дочери

Из-за режима секретности семья Шумахера постоянно находится под ударом мошенников и борется с фейковыми новостями о здоровье легендарного немца. Так, сразу три издания (Bunte, Freizeit-Revue и Freizeit-Spass) в свое время оштрафовали на 50 тысяч евро за сообщения с «первыми словами Михаэля». Еще 200 тысяч выплатил журнал Die Aktuelle за «интервью Шумахера», которое были сгенерировано нейросетью. А в 2017 году окружной суд Ройтлингена в Баден-Вюртемберге приговорил к 21 месяцу лишения свободы условно 25-летнего мужчину, который грозился подстроить автомобильную аварию детям Михаэля и требовал за отказ от этих намерений 900 тысяч евро отступных.

Михаэль Шумахер
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