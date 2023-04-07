Городок, в котором вырос Шумахер, сносят ради угольной шахты. Неужели его не спасти?

Энергетическая компания уже превратила Керпен-Мангейм в район-призрак с мигрантами.

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Михаэль Шумахер вот уже много лет продолжает нелегкую борьбу за жизнь после трагического падения в декабре 2013 года на горнолыжном склоне. Тем временем Керпен-Мангейм, где он рос и делал первые шаги в автоспорте, пришел в упадок. Он давно превратился в район-призрак, где жили в основном только беженцы, и, как выяснилось теперь, в 2024 году должен быть окончательно снесен. И все из-за расширения добычи угля в Германии. К счастью для поклонников таланта Шуми, дом детства Михаэля, а также картинговую трассу «Эрфтландринг» все же спасут.

Беженцы из Сомали вместо немцев

Михаэль родился в 1969 году в Херт-Хюрмельхайме, но вырос именно в Керпен-Мангейме. Там же на трассе «Эрфтландринг» он оттачивал свое мастерство, превратившее его в самого успешного гонщика «Формулы-1» в истории. Только недавно британец Льюис Хэмилтон сравнялся с легендарным немецким Красным Бароном по чемпионским титулам. Напомним, что Шумахер дебютировал в королевских гонках в 1991 году, выиграв чемпионские титулы в 1994, 1995 (оба — в «Бенеттон»), 2000, 2001, 2002, 2004 и 2005 годах (все пять — в «Феррари»). Первый успех в «Гран-при» пришел к нему в 1992-м за рулем «Бенеттона». В общей сложности Шуми одержал 91 победу, а завершил карьеру по окончании сезона-2012 в возрасте 43 лет. Там же, в Керпен-Мангейме, прошло детство и Ральфа Шумахера — младшего брата Михаэля, также выигрывавшего «Гран-при «Ф-1». Вот только в последние годы этот район пришел в полный упадок, став заброшенным. И все из-за угля.

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Казалось бы, в Германии уже давно взят официальный курс на отказ от такого вредного для экологии топлива, как бурый уголь. Но между курсом и реальностью — большая разница. В 2016 году энергетическая компания RWE решила расширить добычу угля, приобретя большой участок и сделав местным жителям щедрое «реновационное» предложение. В итоге началось строительство открытого угольного карьера глубиной порядка 400 метров, а почти все местные жители Керпен-Мангейм давно покинули, он превратился, по сути, в город-призрак. Хотя сам район не обезлюдел — власти города решили арендовать у компании дома, подлежащие сносу, и отдать их во временное пользование мигрантам из Сомали, Косово и так далее.

Теперь, похоже, придется съехать и мигрантам — в планах компании окончательно снести район уже в следующем году. Разве что с одним приятным исключением — дом Михаэля планируют не трогать. Вероятно, он превратится в своеобразный музей, место паломничества поклонников талантов знаменитого пилота, хотя конкретики пока нет. Да, конечно, угольная шахта поблизости вряд ли добавит туристической привлекательности, но это, согласитесь, все же лучше, чем снос.

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«Эрфтландринг» модернизируют

Понятное дело, семья Шумахера уже давно покинула эти места, еще до трагической истории с Михаэлем. Но трасса «Эрфтландринг», одним из совладельцев которой стал в свое время сам семикратный чемпион мира, продолжала достаточно успешно функционировать. Тем не менее ее также собирались снести, однако в 2018-м благодаря протестам защитников окружающей среды трассу и участок леса удалось отстоять. Впрочем, компания все равно владела этой землей, поэтому обеспечить стабильное ближайшее будущее «Эрфтландринга» удалось только к началу 2022 года.

Тогда руководители трассы заключили договор аренды с RWE на десять лет с опционом продления еще на пять лет. Как говорил президент картинг-клуба Герхард Ноак газете K?lner Express, благодаря появившейся определенности трассу, где оттачивал навыки Михаэль, не только не снесут, а модернизируют. На «Эрфтландринге» пообещали инвестировать средства в замену покрытия, строительство новых двойных ограждений и в установку бордюров, дабы проводить на нем не только внутренние гонки, а и международные соревнования вплоть до уровня чемпионатов мира и Европы. Так что, возможно, на этом картодроме еще зажгутся новые юные звезды калибра самого Михаэля Шумахера.