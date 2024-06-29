Жена Михаэля Шумахера лично хлопочет о возвращении сына в «Формулу-1». Материнский инстинкт Коринны

Супруга семикратного чемпиона мира появилась в паддоке в сопровождении Мика.

Как известно, Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера, получившего тяжелейшую травму головы на горнолыжном склоне в 2013 году, в последние годы редко выходит в свет и вообще ведет максимально непубличную жизнь. Однако на проходящем в этот уик-энд Гран-при Австрии Коринна была замечена в паддоке вместе с сыном Миком. Что сразу же заставило многих предположить — супруга Михаэля пытается помочь Мику вернуть утраченное место в «Ф-1», задействуя старые связи.

Славное прошлое

Напомним, что вот уже более десяти лет, с декабря 2013 года, Михаэль не появляется на публике, да и подробности о его состоянии неизвестны, что только множит разнообразные слухи. Коринна, на которой легендарный Шуми женился в 1995 году, все это время тщательно оберегает супруга от внимания средств массовой информации, а сама старательно обходит тему его состояния. Разве что в 2021 году в документальном фильме заявила, что Михаэль не способен самостоятельно передвигаться и полноценно общаться с окружающими. На этапах «Формулы-1» она появляется крайне редко, в прошлый раз это случилось на этапе в Баку в 2023-м. Поэтому ее появление на трассе в Шпильберге, да еще и вместе с сыном, не осталось незамеченным.

В свое время Коринна была заметной фигурой в паддоке, часто сопровождая мужа-чемпиона на Гран-при. К тому же в девяностые много обсуждался любовный треугольник с участием еще одного известного пилота Хайнца-Харальда Френтцена, выигравшего несколько гонок «Ф-1». Будущая супруга Михаэля несколько лет встречалась как раз с Френтценом, но затем ушла от него к Шумахеру, которому родила двоих детей — дочь Джину-Марию и сына Мика. Шумахер-младший пошел по стопам отца, выиграл «Формулу-2» и стал пилотом королевских гонок. Но талантов Михаэля он не демонстрировал, вылетев после двух сезонов из команды «Хаас» в конце 2022-го. И с тех пор пытается вернуться в качестве боевого пилота.

Сейчас 25-летний Мик является резервным пилотом команды «Мерседес», но реальным кандидатом на замену уходящего в «Феррари» семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона его никто не считает. Но, может, Коринна поможет это изменить? Хотя если одни инсайдеры предполагают попытки все же заинтересовать в сотрудничестве с сыном Шумахера «Мерседес», то Gazzetta dello Sport выдвинула другую, более реалистичную версию — Коринна использует старые связи, чтобы сына взяли в «Альпин», за которую он, кстати, сейчас выступает в гонках на выносливость.

Мик Шумахер. Фото Global Look Press

Есть о чем поговорить с Бриаторе

Почему именно «Альпин»? Во-первых, там освобождается место после уже анонсированного ухода в конце года француза Эстебана Окона. Во-вторых, исполнительным советником команды буквально на днях стал Флавио Бриаторе. Тот самый человек, который в 1991 году мгновенно заметил талант Михаэля после его дебюта в «Джордане» и сделал на него ставку в «Бенеттоне». Ставка оправдалась — Шумахер выиграл на «Бенеттоне» два своих первых титула в 1994 и 1995 годах, после чего ушел в «Феррари». Но с Бриаторе они с супругой остались в хороших отношениях. Кроме того, не стоит забывать, что нынешняя «Альпин» — это очередная реинкарнация «Бенеттона».

В общем, сын Шумахера за рулем экс-«Бенеттона» спустя 30 лет после титула отца — красивая с точки зрения маркетинга и привлечения внимания история. Особенно, если Бриаторе не найдет на замену Окону топ-пилота. К тому же Мик, получив хорошую машину, вполне способен приятно удивить, ведь проявить себя на «Хаасе» молодому пилоту было совсем непросто. По крайней мере, многие в паддоке считают, что он заслуживает второго шанса. Удалось ли Коринне пролоббировать его интересы? Сказать сложно, но, судя по словам очевидцев, она пребывала в хорошем настроении.

Тем временем стало известно, что немецкая полиция задержала двух мужчин из города Вупперталь, подозреваемых в шантаже семьи Шумахера. Как сообщило DPA, задержание произошло еще в мае, после того как 53-летний отец и 30-летний сын заявили близким Михаэля, что располагают файлами с конфиденциальной информацией. За эти файлы они потребовали выкуп в несколько миллионов евро, угрожая в противном случае опубликовать информацию в даркнете. Мало того, в подтверждение, что они не блефуют, шантажисты отправили представителям семьи часть файлов. Как бы то ни было, теперь злоумышленники находятся под стражей, им грозит штраф или тюрьма сроком до пяти лет.