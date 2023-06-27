Бывшая команда Мазепина рвется в «Формулу-1». Ей поможет миллиардер из Казахстана

Владимир Ким хочет привести «Хайтек» в королевские гонки.

Мечтам о российской команде в «Формуле-1» в ближайшие годы вряд ли суждено сбыться, но вот бывшая российская «конюшня» совсем скоро может оказаться в королевских автогонках при непосредственном участии миллиардера из Казахстана. Речь о команде «Хайтек» (Hitech GP), до весны прошлого года принадлежавшей россиянину Дмитрию Мазепину. Именно за рулем «Хайтек» сын бизнесмена Никита Мазепин побеждал в «Формуле-2» перед приходом в «Ф-1». Теперь же помочь совершить качественный рывок в «Хайтек» собрался миллиардер из Казахстана Владимир Ким. Причем, как поговаривают в паддоке, не обойдется и без сотрудничества с «Мерседесом».

Никита Мазепин. Фото Global Look Press

Здесь блистал Мазепин

Команда «Хайтек» была образована более двадцати лет назад, в 2002-м. C 2016-го частичным собственником этого британского проекта стал глава компании «Уралкалий» Дмитрий Мазепин, который впоследствии заметно увеличил свою долю. Тогда же в 2016-м в европейской «Формуле-3» за этот коллектив дебютировал сын предпринимателя Никита. Правда, в 2018-м дороги Никиты и команды отца разошлись — молодой пилот выступал в GP3 и «Формуле-2» за ART. Но с 2020-го «Хайтек» благодаря вложениям Мазепина-старшего пришел и в «Формулу-2». И именно в «Хайтек» Никита провел, пожалуй, свой самый звездный сезон в карьере — занял итоговое четвертое место (четвертым стал «Хатйек» и в командном зачете) в личном зачете и одержал две победы. После чего также не без финансовой помощи отца перебрался в королевские гонки, а именно в «Хаас».

Тем не менее «Хайтек» продолжил выступления в «Формуле-2». Причем на очень неплохом уровне — в 2021-м «конюшня» вновь стала четвертой, одержав благодаря эстонцу Юри Випсу и Лайаму Лоусону из Новой Зеландии несколько побед. Мало того, и прошлый сезон, перед началом которого Мазепин-старший свою долю (около 75 процентов) в команде передал одному из основателей проекта британца Оливеру Оуксу, «Хайтек» провел недурно — вновь выиграл несколько гонок и стал пятым в командном зачете.

В конце марта 2023-го появились слухи, что «Хайтек» может прийти в «Формулу-1» в качестве дочерней команды «Мерседеса». Тогда, по информации издания Racingnews36, «Хайтек» подал заявку на участие в чемпионате «Ф-1» с 2026 года под кодовым названием H26. Как сообщалось в статье, в «Хайтек» уже набрали персонал для королевских гонок и приступили к работе в бывшей аэродинамической трубе «Мерседеса» в Сильверстоуне. Мало того, «Хайтек» прочили роль второй или дочерней команды «Мерседеса» — вместо «Астон Мартин», чьи машины в нынешнем сезоне довольно регулярно обходят болиды «Мерседеса». Также сообщалось, что к H26 присоединились известные в мире «Формулы-1» специалисты — главой проекта назначен экс-инженер «Феррари» Дэйв Гринвуд, ключевые посты также достались Марку Смиту и Киту Баркли, ранее работавшим в «Ред Булл».

Фото Global Look Press

Самый богатый в Казахстане

Тогда в «Хайтек» информацию о планах по приходу в «Формулу-1» официально не подтверждали, но в конце июня все изменилось. Там заявили, что после 20 месяцев тщательной подготовки на своей базе в Сильверстоуне компания подала заявку на участие в чемпионате мира по автогонкам «Формула-1» начиная с сезона-2026. Мало того, было объявлено и о партнере проекта. Если в марте ходили слухи об инвесторах из ОАЭ, то в реальности помогать команде прийти в «Ф-1» будет бизнесмен из Казахстана. Владимир Ким является крупнейшим акционером компаний KAZ Minerals, АО «Kazakhmys Copper и АО «Банк RBK», Forbs оценивает его состояние в 4,6 миллиарда долларов, ставя на первое место среди богатейших людей Казахстана. Ранее Ким помогал казахским боксерам, в том числе легендарному Геннадию Головкину, а также теннисистам, играющим на турнирах ATP и WTA. Теперь же он приобрел 25 процентов акций компании Hitech Global Holdings.

«Автоспорт всегда интересовал лично меня, и я рад вступить в партнерство с организацией, которая уже добилась значительных успехов во многих категориях и имеет большие амбиции на будущее. У нас есть установившаяся связь со спортом, однако это наши первые глобальные инвестиции именно в автоспорт. Его привлекательность, растущая известность, маркетинговые возможности для бизнеса, а также растущая база поклонников соответствуют моим личным целям и амбициям», — приводит слова Кима официальный сайт Hitech GP.

Так что теперь проект «Хайтека» с достойной технической базой, поддержкой «Мерседеса» (пока официально это не подтверждено) и финансовыми вложениями миллиардера из Казахстана выглядит очень внушительно.