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Сегодня, 09:45

Команда «Формулы Е» посадила в болид парализованного гонщика. Подвиг Роберта Уикенса

Парализованный гонщик Роберт Уикенс принял участие в тестах «Формулы Е»
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Роберт Уикенс.
Фото Global Look Press
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Впервые после страшной аварии мужественный канадский гонщик протестировал формульный автомобиль.

Бывший гонщик IndyCar Роберт Уикенс принял участие в тестах электрической машины «Формулы Е» в рамках гоночного уик-энда этапа чемпионата мира в Портленде. 35-летний канадец, который уже почти шесть лет прикован к инвалидному креслу,сел за руль болида с ручным управлением. Впервые после страшной аварии, обернувшейся параличом нижних конечностей, Уикенс оказался в одноместном гоночном автомобиле с открытыми колесами. Для серии, которая позиционирует себя как самая инновационная, Роберт — идеальный тест-пилот. Однако до его заявки на «Гран-при» пока что далеко.

Попасть на стартовую решетку «Формулы Е»

В Портленде частично парализованный гонщик проехал в электроболиде 11 кругов. Результаты его заездов не разглашаются, но дело здесь, конечно, не в секундах и дистанциях. На самом деле Уикенс, несмотря на свои ограниченные возможности, вернулся в гонки достаточно давно. В прошлом году он вообще выиграл у здоровых соперников чемпионат серии IMSA Michelin Pilot Challenge, став победителем в зачете TCR (Touring Cars). Но там речь шла о кузовных автомобилях, в которых Роберт гонялся вместе со штурманом. А формульные машины — совсем другая история.

Роберт Уикенс (слева) празднует победу вместе с&nbsp;напарником Гарри Готтсаккером. Парализованный гонщик выиграл чемпионат. Раньше он обгонял пилотов «Формулы-1»

«У меня была потрясающая возможность прокатиться на автомобиле Gen3 в «Формуле Е» — это серия, за которой я внимательно слежу уже довольно давно, но никогда не знал, как мне попасть в нее, — отметил канадец. — Огромное спасибо «Формуле Е» и Spark за их изобретательность и за разработку для меня системы ручного управления машиной. Это было всего несколько кругов, но мне очень понравился этот опыт, и я захотел большего. Надеюсь, это приведет к появлению больших возможностей в будущем и, возможно, к тестам для новичков. Я думаю, что сейчас моей целью будет попытаться попасть на стартовую решетку «Формулы Е» в будущем».

До жуткой аварии, случившейся в 2018 году, Уикенс пробовал себя в формульных гонках. В начале прошлого десятилетия Роберт стучался в дверь «Формулы-1» и был тест-пилотом команды Marussia, выступавшей по российской лицензии. Также он блистал в младших сериях — становился вторым в «Формуле-2» и GP3, а также выиграл в 2011-м «Формулу-Рено». В 2017-м, не пробившись в королевскую серию, канадец подписал контакт с IndyCar, но авария во время гонки в Поконо 19 августа 2018 года разделила его жизнь на до и после.

Не нуждается ни в жалости, ни в поблажках

После столкновения с Райаном Хантер-Реем в Поконо автомобиль «Шмидт-Педерсен» Уикенса на высокой скорости ударился об ограждение, провернулся, лишившись всех колес, и был отброшен обратно на трассу. Кокпит вроде бы остался цел, но пилот получил гигантское количество повреждений. У Роберта зафиксировали перелом позвоночника в области грудной клетки; повреждение спинного мозга; перелом в области шеи; переломы ног, рук и четырех ребер, а также ушиб легкого. Пилот перенес множество операций, и через три месяца врачи констатировали, что с параличом нижних конечностей ничего поделать нельзя.

Несмотря на то что Уикенс пропустил три последних гонки сезона 2018 года в Indycar, он набрал достаточно очков, чтобы получить награду «Новичок года». Этот титул во многом стал символическим, однако мужественный канадец не нуждался ни в жалости, ни в поблажках. Уже летом 2019-го он проехал парадный круг на машине с ручным управлением на Honda Indy Toronto. Во время пандемии Роберт на общих основаниях участвовал в INDYCAR iRacing Challenge и виртуальных «24 часах Ле-Мана».

5 мая 2021 года, через 989 дней после аварии в Поконо, Уикенс принял участие в реальных гоночных тестах, а в 2022-м вместе со штурманом Марком Уилкинсом уже одержал первую победу в серии Michelin Pilot Challenge. В прошлом году в паре с Гарри Готцакером Роберт вообще стал чемпионом в классе TCR, имея одну-единственную поблажку перед здоровыми соперниками — ручное управление.

Вообще, первопроходцем в серии Michelin Pilot Challenge среди гонщиков с парализованными ногами стал Майкл Джонсон, получивший травму еще в детском спорте и сумевший стать полноценным пилотом в 2012-м. Именно его наработки использовал Уикенс — гонщик более высокого класса. Однако останавливаться на достигнутом Роберт не собирается и хочет попытать счастья в формульных сериях. Технологии это позволяют. Правда, для этого боссам команд предстоит преодолеть определенные стереотипы. Например, когда в прошлом году Уикенс попал в аварию во время гонки на Нюргбургринге, это вызвало сильный ажиотаж и было воспринято службами безопасности в штыки.

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