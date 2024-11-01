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Шварцман ушел из «Феррари» спустя семь лет. Россиянин так и не смог пробиться в «Формулу-1»

Шварцман разорвет контракт с «Феррари» после завершения сезона WEC
Сергей Подушкин
Обозреватель
Автогонщик Роберт Шварцман.
Автогонщик Роберт Шварцман ушел из «Феррари».
Фото Global Look Press
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Роберт, скорее всего, отправится покорять IndyCar.

Российский пилот Роберт Шварцман, выступающий в гонках по израильской лицензии, покидает «Феррари». Там он с 2017 года, на протяжении семи лет был слушателем Академии, тест-пилотом, резервным гонщиком. А в нынешнем сезоне выступает на итальянском гиперкаре в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Причем инициатива расставания исходит вовсе не от легендарной Скудерии, а от самого Роберта. Судя по всему, 25-летний россиянин устал ждать своего шанса в «Ф-1» и хочет попробовать себя в заокеанской серии IndyCar.

Решил сделать другой выбор

«Он решил сделать другой выбор. Максимальное уважение с нашей стороны», — заявил Sportscar365 руководитель программы гиперкаров «Феррари» Антонелло Колетта. Очевидно, что Шварцмана из этой программы отчислять никто не собирался — Робертом в коллективе более чем довольны. Вместе с поляком Робертом Кубицей и китайцем Йе Йифеем в составе команды AF Corse за один этап до финиша (его россиянин, конечно же, проведет) он занимает в WEC девятое место в общем зачете. Причем Шварцман, Кубица и Йе Йифей имеют в своем активе победу на одном из этапов — 1 сентября они первенствовали на «6 часах Остина».

Роберта Шварцмана подвела поломка болида. «Это очень больно». Российский пилот упустил шанс выиграть «24 часа Ле-Мана» из-за поломки

«Нам воздалось за «24 часа Ле-Мана». Мы долгое время боролись за победу в той гонке, а затем все потеряли (из-за поломки. — Прим. «СЭ») и получили очень тяжелый удар. Это было очень больно. После той неудачи я ждал такого момента, как в Остине. Мы очень хотели победить и наконец-то сделали это! Я рад, что сегодня мы написали новую страницу истории для «Феррари» и нашей команды», — заявил тогда Шварцман.

Но понятно, что российско-израильский пилот, при всем уважении к карьере в гиперкарах, мечтал совсем о другом, а именно, о королеве автоспорта — «Формуле-1». Но в итоге так ни разу к данному моменту не вышел на старт «Гран-при», ограничившись только участием в свободных практиках. В нынешнем сезоне Роберт садился за руль болида «Кик-Заубера» на первых пятничных сессиях «Гран-при Нидерландов» в конце августа и «Гран-при Мексики» в конце октября. В Нидерландах он, кстати, был довольно быстр, показав 16-й результат, а в Мексике стал только 19-м из двадцати участников, а еще и получил штраф в пять позиций на стартовой решетке за обгон под желтыми флагами. Пикантность ситуации заключается в том, что этот бессрочный штраф россиянину вряд ли удастся отбыть, ведь шансы получить место боевого пилота в команде «Ф-1» крайне малы. И после расставания с «Феррари» они, похоже, стали еще меньше.

Автогонщик Роберт Шварцман
Фото Global Look Press

Возможности в Америке

Дело в том, что в практиках и тестах за рулем болида «Формулы-1» Шварцман участвовал благодаря своим связям с «Феррари». Тот же «Кик Заубер» использует двигатели Скудерии, являясь по сути дочерней конюшней. Правда, с будущего сезона коллектив достанется «Ауди», но часть менеджмента там все равно будет из «Феррари». В частности, роль операционного и технического директора, а также до лета 2025-го руководителя команды с недавних пор исполняет Маттиа Бинотто. Итальянский специалист хорошо знаком со Шварцманом и всегда комплиментарно о нем отзывался, что, казалось, повышает шансы Роберта на приход в «Ф-1».

«Будет ли у меня еще шанс в Формуле-1? Хочу в это верить», — говорил Шварцман изданию Formula Passion в конце августа. Судя по всему, тогда он действительно еще надеялся стать напарником немца Нико Хюлькенберга на сезон-2025. Впрочем, и в данный момент второй пилот «Ауди» на будущий год еще не определен, однако фамилия Шварцмана даже в слухах упоминается все реже. В отличие от опытнейшего финна Валттери Боттаса, 20-летнего бразильца Габриэля Бартолето и 21-летнего аргентинца Франко Колапинто. За Колапинто, который сенсационно дебютировал за «Уильямс» несколько гонок назад, вообще сейчас идет настоящая охота — много обсуждается его возможный переход в «Ред Булл».

Роберт Шварцман. Шварцмана замариновали в «Феррари». Теперь он мечтает не о «Формуле-1»

Но Франко получил свой шанс и проявил себя, а Шварцману так и не представилась возможность показать себя в «Ф-1» в боевых условиях. Да и экс-чемпион «Формулы-3» и бывший вице-чемпион «Формулы-2», как ни странно звучит, уже считается для дебютанта староватым... Вот если бы в свое время в составе команды «Према» он бы в 2021-м обошел в личном зачете австралийского напарника Оскара Пиастри и стал чемпионом. А так... Пиастри после титула в «Формуле-2» сейчас выигрывает гонки в составе «Макларена», а Роберт, похоже, близок к возвращению в «Прему». Естественно, не в младшие формулы, а в IndyCar.

В сезоне-2025 «Према» дебютирует в престижной заокеанской серии и уже объявила одного пилота — вице-чемпиона «Формулы-2» сезона-2020 Каллума Айлотта. Британец, кстати, в свое время также был слушателем Академии «Феррари», а с 2022 года как раз выступает в IndyCar. Инсайдеры из мира автогонок отмечали, что с высокой вероятностью именно Шварцман станет напарником Айлотта. И это не худший вариант. Если удастся себя ярко проявить, возможно, о Роберте вновь вспомнят в королеве автоспорта. А даже если не вспомнят, стать звездой столь популярных в Америке гонок само по себе было бы неплохо.

Формула-1
Феррари
Роберт Шварцман

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