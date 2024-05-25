Шумахеры выиграли суд о фейковом интервью. Фантазии нейросети обошлись в 200 тысяч евро

Отличный месяц для семьи Михаэля и его близких: продали коллекцию часов за гигантскую сумму, засудили обидчиков и близки к возвращению Мика в «Формулу-1».

История с фейковым интервью Михаэля Шумахера, якобы первым разговором с семикратным чемпионом мира после трагедии на горнолыжном склоне, которое на проверку оказалось сгенерированным нейросетями текстом, получила свое продолжение — семья семикратного чемпиона мира выиграла суд против опубликовавшего его издания. Неоднозначный ход стоил немецкому СМИ 200 тысяч евро. На этом доходы семьи Михаэля не закончились. На аукционе удалось продать восемь элитных часов из личной коллекции Шумахера за 3,4 миллиона евро. И деньги явно понадобятся — ведь помимо скорой свадьбы дочери, близок к возвращению в королевскую серию Шумахер-младший.

Увольнение редактора не решило проблем

Важный судебный прецедент — за «интервью» с Михаэлем Шумахером, которое сгенерировала нейросеть, немецкое издание Die Aktuelle выплатит семье Шумахера компенсацию в размере 200 тысяч евро. Редактор таблоида решил выдать текст от ChatGPT за разговор с Шумахером, приписав, что он — дело рук искусственного интеллекта, в конце мелким шрифтом. В результате скандала редактор был уволен. Однако от судебных тяжб Die Aktuelle это не спасло. После долгих прений сторон Мюнхенский суд по трудовым спорам обязал сторону ответчика выплатить компенсацию в размере 200 тысяч евро. Это половина от той суммы, которую адвокаты Михаэля запрашивали в качестве моральной компенсации. Однако в подобных исках всегда завышают сумму претензий, чтобы даже частичное удовлетворение иска устраивало клиента. И, судя по всему, близкие Шумахера довольны.

Правда, информации об их частной жизни до сих пор немного. Редкой возможностью хоть что-то узнать было интервью коллеги Михаэля Пэта Фрая, которое он давал еще в начале 2023 года по случаю 55-летия Шумахера. Фрай поделился некоторыми секретами о своем товарище. В частности, он заявил, что врачи делают все возможное, чтобы облегчить участь Михаэля. С ним работают едва ли не лучшие специалисты мира. Однако существенного прогресса как не было, так и нет. Редкая радость — самостоятельный обед Шумахера за столом или в машине. Больше всего Фрай переживает даже не за физическое, а интеллектуальное здоровье Михаэля. «У моей матери слабоумие, поэтому я знаю, каково это, когда кто-то жив, но не осознает окружающий мир. Его мозг должен быть в постоянном напряжении, он должен работать», — сказал тогда Пэт, явно выдав лишнее.

Мик Шумахер. Фото Global Look Press

Шумахер входит в шорт-лист кандидатов на место пилота в Alpine

С тех пор из новостей — разве что слухи о том, что Шумахер лично появится на свадьбе своей дочери. Как бы мероприятие ни пытались сделать приватным, совсем без камер в кругу общения семьи Михаэля не обойтись, поэтому у нас будет возможность едва ли не впервые за долгие годы увидеть великого гонщика. Чтобы подготовиться к свадьбе, семья решила немного подзаработать. Выигранный суд — это, конечно, здорово, но реальные деньги крутятся не там. Гораздо успешнее в финансовом плане прошел аукцион по случаю 30-летия первой победы Михаэля в «Формуле-1». В Женеве близкие Шумахера выставили на продажу восемь редких моделей часов из личной коллекции пилота, которая уходит далеко за сотню различных экземпляров. Часы Шумахера пользовались интересом, и хотя организаторы рассчитывали на доход свыше 5 миллионов евро, и 3,4 миллиона — отличная сумма.

Самым дорогим стал лот F. P. Journe Vagabondage I, эти часы Шумахеру подарил на Рождество в 2004 году спортивный директор Ferrari Жан Тодт. На циферблате изображены шлем Михаэля, логотип Ferrari и цифра семь, означающая количество чемпионских титулов немца. Часы были проданы за 1,22 млн евро.

Пригодятся деньги и в том случае, если Мик Шумахер вернется в «Формулу-1». По крайней мере, на такую возможность намекнул спортивный директор Alpine Бруно Фамен. Фамен не сказал ничего конкретного, просто похвалил успехи Шумахера-младшего в гонках на выносливость и упомянул Мика среди прочих кандидатов на место пилота. «Что действительно впечатляет, так это его настрой и склад ума. Да, конечно, он быстр. Но я думаю, что это и так все знали. Но дело не в том, чтобы оценивать гонщика по его скорости в чистом виде. Где Мик действительно проявил себя невероятным образом, так это в адаптации к менталитету гонок на выносливость», — заявил Фамен.

Последний раз в королевской серии мы видели Мика в 2022 году в машине Haas. И хотя за два сезона в элите Шумахер-младший не смог ни разу попасть в очковую зону, его возвращение в «Формулу-1» будет важным событием. К тому же кто знает, насколько изменился сам Мик и какую ему машину подготовят в Alpine?