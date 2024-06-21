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Сегодня, 15:00

Российская компания засудила команду «Формулы-1». Разрыв контракта обошелся в миллионы

Суд обязал «Хаас» выплатить компенсацию «Уралкалию» за расторжение контракта
Сергей Подушкин
Обозреватель
болид «Хаас» с логотипами «Уралкалия» и российским триколором.
Фото Global Look Press
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«Хаас» проиграл международный арбитраж «Уралкалию», спонсировавшему Никиту Мазепина.

«Формула-1» еще в 2022 году резко разорвала отношения с Россией, но эхо тех событий слышится до сих пор. Причем последняя новость оказалась во всех отношениях приятной для российской компании «Уралкалий», которая поддерживала в «Ф-1» Никиту Мазепина. Дело в том, что перед началом сезона-2022 команда «Хаас» Мазепина уволила, а спонсорские деньги (речь шла о внушительной сумме в 12 миллионов евро) не вернула. Мало того, потребовала еще восемь миллионов евро за упущенную выгоду. Естественно, начались судебные разбирательства, которые завершились сейчас в Швейцарии, похоже, полной победой российской компании над американской командой.

 
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«Хаас» отказывался возвращать 12 миллионов евро

Напомним, российский гонщик Никита Мазепин был хорош в «Формуле-2», а с 2021 года выступал в «Ф-1» за «Хаас». Правда, первый сезон в американской «конюшне» получился провальным — Никита не только не набирал очки, но и выглядел слабее не самого выдающегося напарника — немца Мика Шумахера, который является сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Впрочем, и машина у «Хааса» в тот год получилась самой худшей, что, конечно, дополнительно давило на пилотов, да и болид Мазепина, по некоторой информации, был тяжелее и менее конкурентоспособным по сравнению с болидом Мика.

Как бы то ни было, в сезоне-2022 Мазепин, пусть во многом благодаря как раз спонсорству «Уралкалия» своего отца миллиардера Дмитрия Мазепина, собирался продолжать выступление в королевских гонках и рассчитывал на прогресс. Однако в начале марта того года контракты с Мазепиным и с «Уралкалием» были расторгнуты, все логотипы с болидов были удалены.

 
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На требование вернуть 12 миллионов евро в «Хаас» ответили отказом. Там сослались на пункт в спонсорском соглашении о том, что компания не должна наносить ущерб благоприятному имиджу команды. А этот ущерб, по мнению юристов «Хааса», был нанесен связями владельца «Уралкалия» с Кремлем и персональными санкциями ЕС в отношении отца и сына Мазепиных, которые, впрочем, были введены уже после разрыва соглашения. Причем в «Хаас» затребовали еще восемь миллионов евро упущенной выгоды, отказавшись до выплат выплачивать Мазепину-младшему долги по зарплате за 2021 год и отдавать ему положенный по контракту болид.

В итоге «Уралкалий», чьим контролирующим акционером Дмитрий Мазепин перестал быть еще в марте 2022-го, начал судебные разбирательства в Швейцарии. Которые завершились в Швейцарском арбитражном трибунале только сейчас, зато полной победой российского спонсора.

Никита Мазепин.
Фото Global Look Press

Компенсацию потратят на производство удобрений

«В результате детального рассмотрения дела арбитраж установил факт нарушений договора со стороны команды и присудил «Уралкалию» компенсацию. Haas также отказано во всех встречных требованиях к «Уралкалию», — сказано в опубликованном российской компанией заявлении. В «Уралкалии» не стали по требованию суда разглашать сумму компенсации (не исключено, что она даже больше 12 миллионов евро), но дали понять, что это решение окончательное и подлежит исполнению со стороны «Хаас» без каких-либо возможностей для апелляции.

«Уралкалий», который вносит существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, а также оказывает значительную многолетнюю поддержку целому ряду социальных проектов, в том числе спортивных мероприятий как в России, так и за рубежом, приветствует решение арбитража. Компания ожидает, что Haas незамедлительно исполнит свои обязательства, подтвержденные решением арбитражного трибунала. Полученные средства планируется направить на развитие и модернизацию производства калийных удобрений», — также отмечено в заявлении компании.

 
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Кстати, ранее суд Европейского союза постановил аннулировать все санкции в отношении Никиты Мазепина, посчитав наличие «неблагоприятных» родственных связей недостаточным основанием для введения каких-либо ограничений. Кроме того, продолжается судебный процесс между самим Никитой и «Хаас». Российский гонщик утверждал, что на кону стоит сумма с пятью-шестью нулями, то есть речь о сотнях тысяч или даже миллионах евро.

В апреле 2024-го Мазепин-младший сообщил, что дело уже рассмотрено в арбитраже и он ждет скорого решения, так что не исключено — «Хаас» придется раскошелиться еще. При этом в последнее время результаты «Хаас» улучшились, пусть и не очень сильно. Как бы то ни было, в нынешнем сезоне команда уже не является аутсайдером, занимая в Кубке конструкторов седьмое место и опережая «Альпин», «Уильямс» и «Заубер».

Формула-1
Хаас
Никита Мазепин
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