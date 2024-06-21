Российская компания засудила команду «Формулы-1». Разрыв контракта обошелся в миллионы

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«Формула-1» еще в 2022 году резко разорвала отношения с Россией, но эхо тех событий слышится до сих пор. Причем последняя новость оказалась во всех отношениях приятной для российской компании «Уралкалий», которая поддерживала в «Ф-1» Никиту Мазепина. Дело в том, что перед началом сезона-2022 команда «Хаас» Мазепина уволила, а спонсорские деньги (речь шла о внушительной сумме в 12 миллионов евро) не вернула. Мало того, потребовала еще восемь миллионов евро за упущенную выгоду. Естественно, начались судебные разбирательства, которые завершились сейчас в Швейцарии, похоже, полной победой российской компании над американской командой.
Напомним, российский гонщик Никита Мазепин был хорош в «Формуле-2», а с 2021 года выступал в «Ф-1» за «Хаас». Правда, первый сезон в американской «конюшне» получился провальным — Никита не только не набирал очки, но и выглядел слабее не самого выдающегося напарника — немца Мика Шумахера, который является сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Впрочем, и машина у «Хааса» в тот год получилась самой худшей, что, конечно, дополнительно давило на пилотов, да и болид Мазепина, по некоторой информации, был тяжелее и менее конкурентоспособным по сравнению с болидом Мика.
Как бы то ни было, в сезоне-2022 Мазепин, пусть во многом благодаря как раз спонсорству «Уралкалия» своего отца миллиардера Дмитрия Мазепина, собирался продолжать выступление в королевских гонках и рассчитывал на прогресс. Однако в начале марта того года контракты с Мазепиным и с «Уралкалием» были расторгнуты, все логотипы с болидов были удалены.
На требование вернуть 12 миллионов евро в «Хаас» ответили отказом. Там сослались на пункт в спонсорском соглашении о том, что компания не должна наносить ущерб благоприятному имиджу команды. А этот ущерб, по мнению юристов «Хааса», был нанесен связями владельца «Уралкалия» с Кремлем и персональными санкциями ЕС в отношении отца и сына Мазепиных, которые, впрочем, были введены уже после разрыва соглашения. Причем в «Хаас» затребовали еще восемь миллионов евро упущенной выгоды, отказавшись до выплат выплачивать Мазепину-младшему долги по зарплате за 2021 год и отдавать ему положенный по контракту болид.
В итоге «Уралкалий», чьим контролирующим акционером Дмитрий Мазепин перестал быть еще в марте 2022-го, начал судебные разбирательства в Швейцарии. Которые завершились в Швейцарском арбитражном трибунале только сейчас, зато полной победой российского спонсора.
«В результате детального рассмотрения дела арбитраж установил факт нарушений договора со стороны команды и присудил «Уралкалию» компенсацию. Haas также отказано во всех встречных требованиях к «Уралкалию», — сказано в опубликованном российской компанией заявлении. В «Уралкалии» не стали по требованию суда разглашать сумму компенсации (не исключено, что она даже больше 12 миллионов евро), но дали понять, что это решение окончательное и подлежит исполнению со стороны «Хаас» без каких-либо возможностей для апелляции.
«Уралкалий», который вносит существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, а также оказывает значительную многолетнюю поддержку целому ряду социальных проектов, в том числе спортивных мероприятий как в России, так и за рубежом, приветствует решение арбитража. Компания ожидает, что Haas незамедлительно исполнит свои обязательства, подтвержденные решением арбитражного трибунала. Полученные средства планируется направить на развитие и модернизацию производства калийных удобрений», — также отмечено в заявлении компании.
Кстати, ранее суд Европейского союза постановил аннулировать все санкции в отношении Никиты Мазепина, посчитав наличие «неблагоприятных» родственных связей недостаточным основанием для введения каких-либо ограничений. Кроме того, продолжается судебный процесс между самим Никитой и «Хаас». Российский гонщик утверждал, что на кону стоит сумма с пятью-шестью нулями, то есть речь о сотнях тысяч или даже миллионах евро.
В апреле 2024-го Мазепин-младший сообщил, что дело уже рассмотрено в арбитраже и он ждет скорого решения, так что не исключено — «Хаас» придется раскошелиться еще. При этом в последнее время результаты «Хаас» улучшились, пусть и не очень сильно. Как бы то ни было, в нынешнем сезоне команда уже не является аутсайдером, занимая в Кубке конструкторов седьмое место и опережая «Альпин», «Уильямс» и «Заубер».