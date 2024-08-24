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Формула-1

Сегодня, 12:45

Команде «Формулы-1» грозит конфискация имущества. Все из-за долга перед российской компанией

Приставы арестовали болиды и оборудование «Хааса» по требованию «Уралкалия»
Сергей Подушкин
Обозреватель
Болид Никиты Мазепина
Болид Никиты Мазепина.
Фото Global Look Press
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Если «Хаас» не заплатит «Уралкалию», то лишится возможности вывезти оборудование из Нидерландов и продолжить сезон.

«Формуле-1» никак не получается дистанцироваться от России. На первом же после летнего перерыва «Гран-при» в Зандворте это особенно хорошо ощутила на себе команда «Хаас», чье оборудование может застрять в Нидерландах всерьез и надолго, а то и вовсе попадет под конфискацию из-за задолженности перед российской компанией. И все из-за того, что «Хаас» до сих пор не исполнил решение суда и не выплатил бывшему спонсору «конюшни» «Уралкалия» очень крупную сумму за разрыв контракта.

«Хаас» переоценил свои силы

Если кратко напомнить предысторию этого конфликта, то в начале 2022 года, еще перед стартом сезона «Хаас» разорвал контракты с российским пилотом Никитой Мазепиным и титульным спонсором «Уралкалием», на тот момент принадлежавшим отцу гонщика Дмитрию Мазепину. Причем отказался возвращать уже заплаченные российской компанией средства (12 миллионов евро). Да еще и после иска «Уралкалия» в Швейцарии подал встречный иск с требованием компенсации. Однако американский коллектив явно переоценил свои силы, пусть юридические разбирательства и заняли порядка двух лет. В итоге 12 июня 2024 года Швейцарский арбитражный трибунал постановил — «Хаас» обязан немедленно вернуть остаток спонсорских средств от расторгнутого договора с «Уралкалием», включая проценты и издержки на арбитраж, а также гоночный болид команды образца сезона-2021.

болид &laquo;Хаас&raquo; с&nbsp;логотипами &laquo;Уралкалия&raquo; и&nbsp;российским триколором. Российская компания засудила команду «Формулы-1». Разрыв контракта обошелся в миллионы

Назвать эту победу полной все же нельзя, но в нынешних условиях вердикт можно было оценить как явный успех для «Уралкалия». Тем более никаких возможностей для апелляций у команды «Ф-1» уже не оставалось. Тем не менее «Хаас» явно не торопился исполнять решение трибунала и возвращать болид и деньги (судя по всему, речь идет о 8-9 миллионах евро). Чуть больше месяца назад 16 июля «Уралкалий» даже выпустил по этому поводу заявление, где, в частности, его официальный представитель сообщил следующее: «Неисполнение «Хаас» требуемых действий является грубым нарушением решения арбитражного трибунала, в котором обе стороны договорились разрешать споры. Это придает новое значение выражению «неспортивное поведение». «Уралкалий» воспользуется всеми доступными ему по закону средствами, чтобы добиться исполнения решения арбитража».

И, надо признать, в российской компании быстро перешли от слов к делу, что явно застало «Хаас» врасплох. На первом же после летней паузы «Гран-при» команда столкнулась с реальной угрозой досрочного завершения сезона, ведь «Уралкалий» обратился в нидерландский суд с требованием конфискации автомобилей и другого оборудования, включая моторхоум, которое команда привезла в Зандворт.

Болид Никиты Мазепина
Фото Global Look Press

Деньги должны найтись срочно

Российская компания при этом разрешила использовать технику в дневные часы этапа, чтобы «Хаас» принял-таки участие в «Гран-при Нидерландов», но по его завершению все может окончиться конфискацией имущества. И это приведет к тому, что «Хаас» останется без «Гран-при Италии» в Монце, намеченного на 30 августа — 1 сентября. Да и вообще сильно рискует не завершить сезон, в котором, кстати, пока занимает достаточно неплохое седьмое место в Кубке конструкторов.

Представитель «Уралкалия» назвал такие последствия невыплаты задолженности ожидаемыми: «У «Хаас» было более двух месяцев на выполнение решения, и, как сообщалось ранее, «Уралкалий» обратился к представителям «Хаас» с вариантами того, как произвести платеж и куда отправить гоночный автомобиль, так и не получив существенного ответа. Сейчас нет и никогда не было никаких санкционных проблем, препятствующих «Хаас» выполнить свои обязательства. Тем не менее они остались невыполненными... Мы рады слышать, что после вчерашнего визита голландских властей «Хаас» наконец-то обратил внимание на арбитражное решение. «Уралкалий» не хочет ничего, кроме как получить то, что ему присудили в ходе справедливого судебного процесса, и надеется, что «Хаас» быстро исправит ситуацию, чтобы все стороны могли двигаться дальше».

Дмитрий и Никита Мазепины
Дмитрий и Никита Мазепины.
Фото Global Look Press

В свою очередь «Хаас» в своем заявлении сообщил, что намерен выплатить всю сумму и не собирается ее оспаривать, но «работает со своими юристами, чтобы гарантировать, что платеж соответствует всем санкционным законам и правилам США, ЕС, Великобритании и Швейцарии». Хотя, судя по всему, действительно ничто не мешало американской команде просто взять и заплатить. Просто, как звучит известная поговорка, «берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда». Так что расставаться с крупной суммой денег «Хаасу» очень не хотелось. Но теперь явно придется, поскольку в противном случае команда потеряет куда больше, лишившись возможности выступить в чемпионате. А вот если средств для этого у «конюшни» прямо сейчас действительно нет, то это будет настоящее фиаско, которое может привезти к смене владельца.

Никита Мазепин. Никита Мазепин снова выиграл суд у Евросоюза. Но этого мало для окончательного снятия санкций

Между тем не исключено, что в скором времени в том или ином качестве в «Формулу-1» вернется и сам Никита Мазепин. Дело в том, что руководителем «Альпин» назначен британец Оливер Оукс — основатель команды «Хайтек», которую в свое время в младших формулах поддерживал «Уралкалий» и за которую выступал Мазепин-младший. Состав команды на сезон-2025 сформирован (француз Пьер Гасли и австралиец Джейк Дуэн), но ходят слухи, что в будущем Оукс вообще может выкупить «Альпин» и тогда дать второй шанс в «Ф-1» Мазепину, чьим менеджером он долгое время был.

Формула-1
Хаас
Никита Мазепин
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