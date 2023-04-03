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Сегодня, 11:25

Тонюсенькая талия и мощные бедра. Девушка французского пилота «Формулы-1» Окона — идеальная красотка

Отдел фото «СЭ»
Елена Берри
Елена Берри.
Фото Соцсети
Елена Берри
Фото Соцсети
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Елена Берри вдохновляет гонщика Эстебана Окона.

26-летний французский гонщик «Формулы-1» Эстебан Окон не смог закончить «Гран-при Австралии». Пилот «Альпин» столкнулся со своим партнером по команде Пьером Гасли. Она гонщика были вынуждены досрочно завершить гонку.

«Не огорчайся, любимый, ты все равно — лучший!» — как всегда, первой поддержала в соцсетях молодого человека его девушка Елена Берри.

Фото Соцсети

Романтические отношения автогонщика и 23-летней модели Елены Берри развиваются больше пяти лет. Молодые люди почти всегда вместе. Очаровательная итальянка старается не пропускать ни одной гонки Окона.

Фото Global Look Press

Елена родилась и выросла в Турине. Здесь она окончила школу и попробовала себя в модельном бизнесе.

Фото Соцсети
Фото Соцсети

Карьеру девушка продолжила в Париже, где изучала экономику в университете. В столице Франции Елена и познакомилась с Эстебаном.

Фото Getty Images

Подруга пилота королевских гонок владеет английским, французским и испанским, а сейчас изучает менеджмент в университете Женевы. Берри призналась журналистам, что очень скучает по Эстебану, когда они расстаются, и даже пошутила, что «любит его больше, чем пиццу».

Фото Соцсети

В 2021 году Окон выиграл «Гран-при Венгрии» и заявил, что его первая победа на этапе «Формулы-1» — заслуга его очаровательной подруги, которая вдохновляет его на трассе и в жизни.

Фото Соцсети
Несмотря на то что молодые люди встречаются достаточно долго, они не объявляли о своей помолвке. Но большинство фанатов гонок считают, что свадьба не за горами. У них так много общего. Например, Елена сама очень любит прокатиться с ветерком.
Фото Соцсети

Вместе они ходят на футбольные матчи. Окон — давний болельщик «ПСЖ». За какой футбольный клуб переживает его девушка, остается в тайне.

Фото Reuters
Фото AFP

Для Елены главная команда сейчас — Alpine и ее пилот Эстебан Окон. Когда после завершения сезона-2018 француза, несмотря на весь его талант и третье место в квалификации на «Гран-при Бельгии», перевели на должность резервного пилота «Мерседеса», именно Берри помогла ему не упасть духом. Очаровательная девушка с великолепной фигурой и шикарными глазами продолжает вдохновлять своего молодого человека на победы.

Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети
фото
Эстебан Окон
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