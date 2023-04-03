В 2021 году Окон выиграл «Гран-при Венгрии» и заявил, что его первая победа на этапе «Формулы-1» — заслуга его очаровательной подруги, которая вдохновляет его на трассе и в жизни.

Несмотря на то что молодые люди встречаются достаточно долго, они не объявляли о своей помолвке. Но большинство фанатов гонок считают, что свадьба не за горами. У них так много общего. Например, Елена сама очень любит прокатиться с ветерком.