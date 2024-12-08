У бывшей девушки Квята будет ребенок от Ферстаппена. Даниилу она родила дочь

И сейчас в хороших отношениях с россиянином.

После «Гран-при Вегаса» 24 ноября Макс Ферстаппен в четвертый раз подряд стал чемпионом «Формулы-1». Спустя несколько недель 27-летний нидерландец узнал о еще одной радостной новости — его девушка Келли Пике забеременела.

Ферстаппен объявил новость в соцсетях

Макс поделился радостью в соцсетях, а многие селебрити поздравили его в комментариях. Теплые сообщения оставили другие гонщики «Формулы-1» — Оскар Пиастри, Эстебан Окон, Пьер Гасли и даже официальный аккаунт гоночного чемпионата. «Мини Ферстаппен Пике уже в пути. Не можем нарадоваться, ожидая наше маленькое чудо», — сообщил нидерландец.

Матерью ребенка Ферстапенна станет Келли — дочь трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике. Примечательно, что девушка на восемь лет старше Макса — ей уже 36 лет. Пара находится в отношениях около четырех лет, но до сих пор не вступила в брак. Сам нидерландец с юмором отреагировал на это в интервью изданию Blick.

«Жениться? Я? Теперь вы публично давите на меня, чтобы я назначил дату свадьбы! Но я не знаю, время покажет. На данный момент очень счастлив с Келли, но лично у меня нет расписания, когда надо делать ей предложение. Предполагается, что все произойдет спонтанно», — заявил гонщик.

Келли Пике и Даниил Квят. Фото Global Look Press

До этого Пике встречалась с Квятом

До Ферстаппена девушка несколько лет встречалась с российским гонщиком Даниилом Квятом, который на протяжении шести сезонов тоже выступал в «Формуле-1». В 2019-м у них даже родилась дочь Пенелопа, но вскоре после этого пара распалась. Впрочем, Келли и Даниил остались в неплохих отношениях: отец без проблем продолжает общаться с дочерью.

«90% вопросов, которые я получаю, касаются нас с Даниилом. Выбрала один, чтобы прояснить эту тему. Даня и я — лучшие друзья. Мы оба посвящаем время воспитанию Пенелопы, стараясь дать ей самое лучшее. Как только карантин немного ослабится, Даниил приедет повидаться с дочкой», — писала девушка в соцсетях вскоре после расставания.

Ферстаппен тоже не против общения Квята с дочкой. При этом он и сам сдружился с девочкой. «Всегда очень важно, чтобы у ребенка были хорошие отношения со своим папой, как у Пенелопы с ее отцом. Но мы с ней тоже отлично ладим. Она очень мила», — цитировал Макса thesportsrush.com.

Келли Пике и Макс Ферстаппен. Фото Global Look Press

Ферстаппен — чемпион четырех последних сезонов «Формулы-1»

Любопытно, что оба избранника бразильянки на момент отношений выступали в «Формуле-1» за команду «Ред Булл». Ферстаппен вообще доминирует в чемпионате — стал первым в общем зачете четвертый год подряд. Нынешний титул он оформил за два этапа до завершения сезона. В итоговой таблице он на 63 очка опередил британца Ландо Норриса. Топ-3 замкнул представитель Монако Шарль Леклер.