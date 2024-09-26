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Сегодня, 12:45

Вымогателям денег у семьи Шумахера грозит 15 лет тюрьмы. Они обещали опубликовать фото травмированного гонщика

Вымогателям денег у семьи Михаэля Шумахера грозит до 15 лет тюрьмы
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Автогонщик Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер.
Фото Getty Images
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Экс-работник службы безопасности украл снимки Михаэля.

В Германии ждут начала судебного процесса над тремя мужчинами, которые шантажировали семью легенды «Формулы-1» Михаэля Шумахера. По информации RMC Sport, злоумышленникам грозит тюремный срок.

Что произошло?

В июне 2024-го стало известно, что 53-летний житель Германии и его 30-летний сын были задержаны по обвинению в вымогательстве денег. Они угрожали родным и близким Шумахера публикацией в социальных сетях реальных фото травмированного гонщика, потребовав у них 15 миллионов евро.

Семья Михаэля согласилась на условия злоумышленников и передала через своего бывшего сотрудника службы безопасности сумки с деньгами. Позднее выяснилось, что мужчина находился в сговоре. Его также задержали.

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Охранник работал у Шумахеров более пяти лет

53-летний немец может получить до 15 лет тюрьмы. Его сыну, проходящему по делу в качестве соучастника, грозит меньший срок, поскольку отец попросил его создать только неотслеживаемый адрес электронной почты.

Экс-охранник, работавший в службе безопасности дома Шумахеров, обвиняется сразу по двум статьям: соучастие в попытке шантажа и вторжение в частную жизнь. По данным Bild, он проработал на этой должности более пяти лет и ушел в начале 2021 года. Вероятно, в то время он и украл примерно 1500 файлов, включая фото, видео, списки лекарств и данные медкарты Михаэля. Подозреваемый украл практически всю информацию начиная с первых дней после инцидента!

Охранник хотел нажиться на горе семьи Шумахера, поскольку сам погряз в долгах. Его консалтинговая компания оказалась неплатежеспособной. И за счет шантажа злоумышленник планировал поправить свое финансовое положение.

Автогонщик Михаэль Шумахер
Фото Getty Images

Семья гонщика постоянно находится под ударом

29 декабря 2013 года на горнолыжном курорте Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму. И вот уже больше 10 лет семья пилота «Формулы-1» старается держать в тайне информацию о его состоянии. Сам Михаэль с того момента не появлялся на публике.

Все, что сейчас можно найти, — изредка всплывающие инсайды о здоровье Шумахера и интервью его близкого друга Жана Тодта — руководителя «Феррари» в период выступлений Михаэля.

Коллекция часов Михаэля Шумахера стала одним из&nbsp;лотов аукциона. Жена Шумахера продала семейные ценности ради спасения мужа. Лечение легендарного пилота обходится в миллионы

Тодт — это исключение, поскольку жена легендарного гонщика практически никого не подпускает к мужу. Шумахера навещают разве что бывшие товарищи вроде Фелипе Массы, но и они ничего не рассказывают.

На фоне молчания семья немецкого пилота постоянно находится под ударом мошенников и борется с фейковыми новостями о здоровье пилота. Так, сразу три издания (Bunte, Freizeit-Revue и Freizeit-Spass) оштрафовали на 50 тысяч евро за сообщения с «первыми словами Михаэля». Еще 200 тысяч выплатило за интервью с Шумахером издание Die Aktuelle. А в 2016 году полиция расследовала похожую ситуацию с попыткой продать фото немца после аварии.

Формула-1
Михаэль Шумахер

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