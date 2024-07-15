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Сегодня, 09:52

Экипаж Сотникова в пятый раз выиграл ралли «Шелковый путь»

Виктория Кравченко
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Российский экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер» победил в общем зачете грузовиков на ралли-марафоне «Шелковый путь». Это пятая победа Сотникова на турнире.

Сегодня, 15 июля, прошел заключительный этап гонки по маршруту Мандалгоби — Улан-Батор, спецучасток которого составил 323 км. В зачете грузовиков победителем стал экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Богдана Каримова. Второе место занял белорусский экипаж Сергея Вязовича из команды «МАЗ-Спортавто». Третий — экипаж Сотникова (+4.09).

Экипаж Романа Русинова и Дмитрия Павлова на Can-Am выиграл ралли-марафон в зачете мотовездеходов.

Экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова на «Газели» впервые стал победителем ралли-марафона в зачете внедорожников в классе T1.

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