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14 января 2018, 19:53

Экипаж Васильева - второй в ралли "Эко Рейс" в классе внедорожников и грузовиков

Никита Коновалов
Корреспондент
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Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini заняли второе место по итогам ралли "Африка Эко Рейс" в зачете внедорожников и грузовиков. Заключительный 12-й этап финишировал в Дакаре. Победу одержали французы Матье Серрадори и Фабиан Люркин на MCM. Тройку лидеров замкнули также французы Паскаль Тома и Пасаль Ларрок на Optimus. Экипаж Васильева выиграл "Эко Рейс" в 2017 году. 

В зачете мотоциклов и квадроциклов победил итальянец Паоло Чечи на KTM. Вторым стал португалец Луиш Мигель Оливейра на Yamaha, третьим - еще один представитель Португалии Руй Оливейра также на Yamaha. 

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