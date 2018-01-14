Экипаж Васильева - второй в ралли "Эко Рейс" в классе внедорожников и грузовиков

Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini заняли второе место по итогам ралли "Африка Эко Рейс" в зачете внедорожников и грузовиков. Заключительный 12-й этап финишировал в Дакаре. Победу одержали французы Матье Серрадори и Фабиан Люркин на MCM. Тройку лидеров замкнули также французы Паскаль Тома и Пасаль Ларрок на Optimus. Экипаж Васильева выиграл "Эко Рейс" в 2017 году.

В зачете мотоциклов и квадроциклов победил итальянец Паоло Чечи на KTM. Вторым стал португалец Луиш Мигель Оливейра на Yamaha, третьим - еще один представитель Португалии Руй Оливейра также на Yamaha.