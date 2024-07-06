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Сегодня, 12:08

Экипажи Вязовича и Николаева показали одинаковое время на втором этапе ралли «Шелковый путь»

Алина Савинова
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Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева и белорусский коллектив «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича показали одинаковое время на 2-м этапе ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Экипажы преодолели спецучасток по маршруту из Томска в Барнаул протяженностью в 180,20 км за 1 час 6 минут 3 секунды. Третьим финишировал состав МАЗ во главе Алексея Вишневского с отставанием в 19 секунд.

3-й этап ралии «Шелковый путь» пройдет 7 июля. Он начнется в Алтайском крае и завершится в Республике Алтай.

Всего в рамках международного ралли-марафона запланировано 11 этапов, за которые участники должны преодолеть более 5200 километров.

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