Гонщик Попов получил компрессионный перелом позвоночника на этапе «Шелкового пути»

Пилот команды URAL Motorsport Алексей Попов получил серьезную травму после аварии на ралли-рейде «Шелковый путь».

По информации РИА «Новости Спорт», спортсмен получил компрессионный перелом позвоночника на седьмом этапе гонки. Автомобиль влетел в яму через 3 км после старта заезда.

Попов был отправлен в больницу, где врачи диагностировали ему компрессионный перелом второго позвонка. Спортсмену потребуется два месяца постельного режима.

Ралли «Шелковый путь» проходит с 5 по 15 июля по территории России и Монголии.