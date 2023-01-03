Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Автоспорт
Новости
Формула-1
Автоспорт
Ралли
Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Ралли

Сегодня, 10:00

Гонщик Кен Блок погиб в результате аварии на своем снегоходе

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Известный раллийный гонщик Кен Блок умер в возрасте 55 лет, сообщает пресс-служба его команды Hoonigan Racing.

«Кен Блок скончался в результате аварии на снегоходе. Он был провидцем, первопроходцем и иконой. И самое главное, отцом и мужем», — говорится в заявлении.

По данным The Guardian, гонщик погиб в результате падения со снегохода. Он спускался с крутого склона и не справился с управлением. Во время падения снегоход упал прямо на него.

От полученных травм Блок скончался на месте.

0
Читайте также
Секс-символ скелетона и дочь Тутберидзе. Самые запоминающиеся спортивные свадьбы 2022 года
«Вашингтон» разгромил «Монреаль», Овечкин оформил хет-трик
В Китае заявили о росте числа отвергающих западный миропорядок стран
Американский гонщик Кен Блок погиб в ДТП со снегоходом
Экс-голкипер Гашек призвал МОК объяснить причину отстранения россиян
В Польше высмеяли реакцию Моравецкого на чествование Бандеры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нассер Аль-Аттия: «Мы ждем возвращения Алонсо на «Дакар»