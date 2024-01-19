Испанец Карлос Сайнс — старший в четвертый раз стал победителем «Дакара» в зачете внедорожников

Испанский гонщик Карлос Сайнс — старший стал победителем общего зачета среди внедорожников на ралли-рейде «Дакар». Это его 4-я победа на соревнованиях.

Испанец показал результат 48 часов 15 минут и 18 секунд. Вторым стал бельгиец Гийом де Мевьюс, отстав на 1 час 20,25 секунды. Третье место у девятикратного чемпиона мира по ралли француза Себастьяна Леб (+1:25.12).

«Дакар» проходил с 6 по 19 января. Общая дистанция ралли составила 7923 км, из них 4 676 км — скоростные участки. Соревнования прошли в Саудовской Аравии.